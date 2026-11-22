Clip nam thanh niên gỡ miếng dán che biển số ô tô lan truyền mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Những ngày gần đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy dừng lại, bóc lớp băng keo dán đè lên chữ trên biển số một ô tô đang đỗ phía trước thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hình ảnh này một lần nữa đặt ra vấn đề về tình trạng che, làm sai lệch thông tin biển số xe nhằm né tránh sự giám sát của lực lượng chức năng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, thực tế, một số người sử dụng băng keo, miếng dán, vật liệu phản quang hoặc các thiết bị đặc biệt để che một phần chữ, số trên biển kiểm soát.

Thậm chí có trường hợp sử dụng những phương thức tinh vi khiến camera giám sát khó nhận diện biển số, nhằm tránh bị phát hiện khi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy quá tốc độ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm khác.

Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, phát hiện và xử lý. Trong đó có tuần tra lưu động trên đường, hóa trang thực hiện các chuyên đề, kết hợp giữa lực lượng tuần tra và các chốt kiểm soát.

Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông còn tiếp nhận thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp và truy xét xe thông qua hệ thống camera giám sát.

Người dân khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu che, dán, làm thay đổi thông tin biển số có thể ghi nhận hình ảnh, video và cung cấp cho lực lượng chức năng thông qua fanpage Facebook Cục Cảnh sát giao thông hoặc đường dây nóng của lực lượng cảnh sát giao thông địa phương.

Theo một cán bộ cảnh sát giao thông TP.HCM, từ ngày 15-8-2026, Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, bổ sung quy định xử lý hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của xe thông qua camera và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Cụ thể, tại Điều 3 của Nghị định 238/2026/NĐ-CP (quy định xử phạt đối với ô tô) đã thêm nội dung "sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)".

Tương tự, Điều 4 Nghị định 238/2026/NĐ-CP (quy định xử phạt đối với xe máy) cũng bổ sung nội dung trên vào điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định 168/2024.

So với Nghị định 168/2024/NĐ-CP hiện hành, có thể thấy quy định mới mở rộng phạm vi xử lý. Trước đây, quy định chỉ đề cập các hành vi tác động trực tiếp lên biển số như sơn, dán lên chữ, số hoặc làm biển số bị bẻ cong, che lấp, thay đổi màu sắc, hình dạng, kích thước.

Trong khi đó, tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP đã bổ sung quy định xử lý cả trường hợp sử dụng chất liệu, vật liệu hoặc thiết bị làm ảnh hưởng đến khả năng nhận diện biển số của hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, dù biển số có thể vẫn nhìn rõ bằng mắt thường.

Theo đó, mức phạt cho hành vi trên với xe máy là từ 4 - 6 triệu đồng, và với ô tô là từ 20 - 26 triệu đồng. Hình phạt bổ sung cho cả hai là trừ 6 điểm bằng lái.

Ngoài ra, Nghị định 238/2026/NĐ-CP cũng bổ sung quy định xử phạt hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số theo quy định, nhằm khắc phục những trường hợp phương tiện chỉ gắn một biển số hoặc cố tình tháo bỏ biển số khi tham gia giao thông.

Việc cố tình che giấu thông tin biển số không chỉ nhằm né tránh việc xử phạt, mà còn gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm phương tiện khi xảy ra tai nạn hoặc các vụ việc vi phạm pháp luật. Vì vậy, mỗi người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về biển số, không sử dụng bất kỳ vật liệu hay thiết bị nào làm sai lệch, cản trở việc nhận diện biển số xe.