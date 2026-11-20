Nhóm xe tải, xe khách của Hyundai nay được nâng thời hạn bảo hành - Ảnh: Hyundai

Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) vừa điều chỉnh chính sách bảo hành đối với nhiều mẫu xe tải và xe khách đang phân phối tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1-11-2026. Theo đó, thời hạn bảo hành được nâng lên 5 năm hoặc 150.000km, tùy điều kiện nào đến trước.

Danh sách áp dụng ở phân khúc tải nhẹ gồm H150, N250/N250SL, N500 Series và N650L. Với xe tải trung, chính sách mới dành cho W11 Series, W750 và EX Series.

Hai mẫu xe khách Solati và County cũng có thời hạn bảo hành tương tự. Tuy nhiên, Solati đã được áp dụng mức 5 năm hoặc 150.000km từ đầu năm 2026, trước khi chính sách được mở rộng sang các dòng xe khác.

Sau đợt điều chỉnh, phần lớn xe thương mại Hyundai tại Việt Nam có cùng thời hạn bảo hành tối đa 5 năm hoặc 150.000km.

Tăng thời hạn bảo hành được xem là một bước đi "win-win" với cả hãng và người dùng - Ảnh: Hyundai

Tuy nhiên, mốc 5 năm hoặc 150.000km không đồng nghĩa khách hàng được miễn phí mọi khoản sửa chữa, bảo dưỡng hay thay thế phụ tùng. Phạm vi và điều kiện áp dụng vẫn tuân theo quy định của nhà sản xuất.

Với các doanh nghiệp vận tải sở hữu đội xe lớn, thời hạn bảo hành dài hơn có thể hạn chế chi phí sửa chữa phát sinh. Tuy nhiên, mức tiết kiệm thực tế còn tùy thuộc vào cường độ sử dụng, quãng đường vận hành và chi phí bảo dưỡng định kỳ.

Việc Hyundai điều chỉnh chính sách cũng cho thấy hậu mãi ngày càng được các hãng xe thương mại chú trọng. Dù vậy, thời hạn bảo hành chỉ là một trong những yếu tố cần cân nhắc, bên cạnh giá mua và tổng chi phí sử dụng trong suốt vòng đời xe.