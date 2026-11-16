Startup Việt đấu giá ô tô cũ bằng AI, hút thêm vốn ngoại

Kết quả kiểm định được ghi lại trước khi xe lên phiên đấu giá - Ảnh: VUCAR

Vucar - nền tảng đấu giá và hỗ trợ bán ô tô cũ trọn gói tại Việt Nam - vừa công bố hoàn tất vòng gọi vốn Pre-Series A.

Thương vụ do OSK-SBI Venture Partners (quỹ liên doanh giữa OSK Ventures International của Malaysia và Tập đoàn tài chính SBI Holdings của Nhật Bản) dẫn dắt, với sự tham gia tiếp tục của hai nhà đầu tư cũ là Monk's Hill Ventures (Singapore) và Antler. Giá trị thương vụ không được tiết lộ.

Đây là cột mốc tiếp theo của startup này, sau hơn hai năm kể từ vòng gọi vốn hạt giống trị giá triệu đô vào tháng 9-2024.

Dùng AI định giá xe cũ

Thành lập năm 2023 tại TP.HCM, Vucar chọn lối đi khác biệt trên thị trường xe cũ: không bỏ vốn ôm xe để bán lại, mà đóng vai trò nền tảng trung gian kết nối chủ xe với mạng lưới người mua qua các phiên đấu giá trực tuyến.

Quy trình được tinh gọn tối đa cho người bán: chủ xe chỉ cần để lại thông tin trên website, chuyên viên của Vucar sẽ đến tận nơi kiểm định chất lượng xe và pháp lý miễn phí.

Dựa trên báo cáo kiểm định minh bạch này, chiếc xe được đưa lên sàn để nhiều người mua cùng trả giá công khai.

Chủ xe hoàn toàn trút bỏ được cảnh tiếp từng lượt khách đến xem, kỳ kèo mặc cả, đồng thời giữ quyền từ chối nếu mức giá chưa ưng ý.

Chỉ khi chủ xe gật đầu bán, Vucar mới tiến hành hỗ trợ thủ tục sang tên, thanh toán, bàn giao xe và thu mức phí 1% trên giá trị giao dịch thành công.

Điểm tựa công nghệ của mô hình này là công cụ định giá ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được huấn luyện từ hơn 4 triệu điểm dữ liệu (tăng thêm 500.000 điểm so với năm 2024), giúp chủ xe nắm được mức giá tham chiếu sát thị trường trước khi quyết định.

Theo thống kê từ doanh nghiệp, mỗi tháng hệ thống tiếp nhận hơn 8.500 khách hàng và vận hành hơn 2.000 phiên đấu giá trên toàn quốc. Thời gian trung bình để bán xong một chiếc ô tô được rút ngắn xuống còn 27 giờ.

"Bán xe cũ vẫn là việc lớn với người Việt"

Chia sẻ về bài toán thị trường, ông Jake Vũ - đồng sáng lập kiêm CEO Vucar - nhìn nhận việc bán lại một chiếc ô tô tại Việt Nam lâu nay vẫn là quá trình nhiều áp lực.

"Người bán phải tự đăng tin, tiếp hết lượt người xem này đến người xem khác, thương lượng nhiều lần nhưng vẫn không chắc mình bán đúng giá. Chúng tôi muốn chủ xe chỉ cần ngồi ở nhà vẫn có nhiều người mua cùng cạnh tranh trả giá, nhận tiền nhanh và yên tâm tuyệt đối về giấy tờ", ông Jake Vũ giải thích.

Đánh giá về khoản đầu tư này, ông Sam Davidson - Giám đốc đầu tư của quỹ OSK-SBI - cho rằng mua bán ô tô cũ là một trong những giao dịch phức tạp nhất mà người sở hữu xe tại Việt Nam phải trải qua.

"Chúng tôi ấn tượng với sự thấu hiểu khách hàng của đội ngũ Vucar. Mô hình này giúp người bán giao dịch nhẹ nhàng, nhanh gọn, còn người mua tiếp cận được nguồn xe chất lượng đã qua kiểm định", đại diện quỹ ngoại nhận xét.

Được biết, nguồn vốn mới từ vòng Pre-Series A sẽ được Vucar tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ, hoàn thiện chất lượng dịch vụ và mở rộng độ phủ mạng lưới người mua - người bán trên cả nước.

Động thái rót vốn của các quỹ ngoại diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ.

Báo cáo từ PwC cho thấy doanh số ô tô tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 đã tăng tới 31% so với cùng kỳ, cao gần gấp ba lần mức tăng trưởng trung bình của khu vực Đông Nam Á.