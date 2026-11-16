Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Startup Việt đấu giá ô tô cũ bằng AI, hút thêm vốn ngoại

tác giả
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

Ngồi ở nhà, chủ xe vẫn có thể đưa ô tô cũ lên sàn đấu giá trực tuyến và chốt giao dịch chỉ trong 27 giờ. Startup Việt Vucar tiếp tục nhận được cái gật đầu từ các quỹ đầu tư ngoại.

Startup đấu giá ô tô cũ bằng AI của Việt Nam hút thêm vốn ngoại - Ảnh 1.

Kết quả kiểm định được ghi lại trước khi xe lên phiên đấu giá - Ảnh: VUCAR

Vucar - nền tảng đấu giá và hỗ trợ bán ô tô cũ trọn gói tại Việt Nam - vừa công bố hoàn tất vòng gọi vốn Pre-Series A. 

Thương vụ do OSK-SBI Venture Partners (quỹ liên doanh giữa OSK Ventures International của Malaysia và Tập đoàn tài chính SBI Holdings của Nhật Bản) dẫn dắt, với sự tham gia tiếp tục của hai nhà đầu tư cũ là Monk's Hill Ventures (Singapore) và Antler. Giá trị thương vụ không được tiết lộ.

Đây là cột mốc tiếp theo của startup này, sau hơn hai năm kể từ vòng gọi vốn hạt giống trị giá triệu đô vào tháng 9-2024.

Dùng AI định giá xe cũ

Thành lập năm 2023 tại TP.HCM, Vucar chọn lối đi khác biệt trên thị trường xe cũ: không bỏ vốn ôm xe để bán lại, mà đóng vai trò nền tảng trung gian kết nối chủ xe với mạng lưới người mua qua các phiên đấu giá trực tuyến.

Quy trình được tinh gọn tối đa cho người bán: chủ xe chỉ cần để lại thông tin trên website, chuyên viên của Vucar sẽ đến tận nơi kiểm định chất lượng xe và pháp lý miễn phí. 

Dựa trên báo cáo kiểm định minh bạch này, chiếc xe được đưa lên sàn để nhiều người mua cùng trả giá công khai.

Chủ xe hoàn toàn trút bỏ được cảnh tiếp từng lượt khách đến xem, kỳ kèo mặc cả, đồng thời giữ quyền từ chối nếu mức giá chưa ưng ý. 

Chỉ khi chủ xe gật đầu bán, Vucar mới tiến hành hỗ trợ thủ tục sang tên, thanh toán, bàn giao xe và thu mức phí 1% trên giá trị giao dịch thành công.

Điểm tựa công nghệ của mô hình này là công cụ định giá ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được huấn luyện từ hơn 4 triệu điểm dữ liệu (tăng thêm 500.000 điểm so với năm 2024), giúp chủ xe nắm được mức giá tham chiếu sát thị trường trước khi quyết định.

Theo thống kê từ doanh nghiệp, mỗi tháng hệ thống tiếp nhận hơn 8.500 khách hàng và vận hành hơn 2.000 phiên đấu giá trên toàn quốc. Thời gian trung bình để bán xong một chiếc ô tô được rút ngắn xuống còn 27 giờ.

"Bán xe cũ vẫn là việc lớn với người Việt"

Chia sẻ về bài toán thị trường, ông Jake Vũ - đồng sáng lập kiêm CEO Vucar - nhìn nhận việc bán lại một chiếc ô tô tại Việt Nam lâu nay vẫn là quá trình nhiều áp lực.

"Người bán phải tự đăng tin, tiếp hết lượt người xem này đến người xem khác, thương lượng nhiều lần nhưng vẫn không chắc mình bán đúng giá. Chúng tôi muốn chủ xe chỉ cần ngồi ở nhà vẫn có nhiều người mua cùng cạnh tranh trả giá, nhận tiền nhanh và yên tâm tuyệt đối về giấy tờ", ông Jake Vũ giải thích.

Đánh giá về khoản đầu tư này, ông Sam Davidson - Giám đốc đầu tư của quỹ OSK-SBI - cho rằng mua bán ô tô cũ là một trong những giao dịch phức tạp nhất mà người sở hữu xe tại Việt Nam phải trải qua. 

"Chúng tôi ấn tượng với sự thấu hiểu khách hàng của đội ngũ Vucar. Mô hình này giúp người bán giao dịch nhẹ nhàng, nhanh gọn, còn người mua tiếp cận được nguồn xe chất lượng đã qua kiểm định", đại diện quỹ ngoại nhận xét.

Được biết, nguồn vốn mới từ vòng Pre-Series A sẽ được Vucar tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ, hoàn thiện chất lượng dịch vụ và mở rộng độ phủ mạng lưới người mua - người bán trên cả nước.

Động thái rót vốn của các quỹ ngoại diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ. 

Báo cáo từ PwC cho thấy doanh số ô tô tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 đã tăng tới 31% so với cùng kỳ, cao gần gấp ba lần mức tăng trưởng trung bình của khu vực Đông Nam Á.

Startup đấu giá ô tô cũ bằng AI của Việt Nam hút thêm vốn ngoại - Ảnh 1.Start-up mua bán xe cũ ứng dụng AI của Việt Nam gọi vốn 1 triệu USD

Nền tảng mua bán xe cũ ứng dụng công nghệ AI tại Việt Nam Vucar công bố gọi vốn thành công từ vòng hạt giống với tổng số tiền đầu tư 1 triệu USD.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐỨC THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bán ô tô tập đoàn tài chính SBI Holdings startup đấu giá xe hơi cũ

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất