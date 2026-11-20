Slate vừa giới thiệu một hệ thống "GPS không màn hình" mới cho chiếc xe bán tải điện mới - Ảnh: Slate

Trong khi nhiều hãng ô tô liên tục bổ sung màn hình cỡ lớn, trợ lý ảo và hệ thống dẫn đường thông minh, Slate Auto lại đi theo hướng ngược lại. Hãng startup xe điện của Mỹ vừa giới thiệu một cuốn bản đồ đường bộ bằng giấy như giải pháp định vị dành cho khách hàng.

Theo trang InsideEVs, sản phẩm được Slate cung cấp là cuốn bản đồ đường bộ Rand McNally 2027, có giá 30 USD (khoảng 774.000 đồng). Hãng quảng cáo đây là "hệ thống định vị nguyên bản", gợi nhớ cách người dùng tìm đường trước khi GPS và điện thoại thông minh trở nên phổ biến.

Sản phẩm được bán với số lượng giới hạn trên website của Slate. Dù không thể cung cấp chỉ dẫn theo thời gian thực như các hệ thống định vị hiện đại, cuốn bản đồ giấy phần nào thể hiện triết lý tối giản mà hãng xe Mỹ đang theo đuổi.

Mẫu bán tải điện Slate được phát triển theo hướng loại bỏ những trang bị không thiết yếu nhằm giữ giá bán ở mức thấp. Ở cấu hình tiêu chuẩn, xe không có màn hình thông tin giải trí cảm ứng hay hệ thống dẫn đường tích hợp.

Thay vào đó, người dùng có thể sử dụng điện thoại thông minh để dẫn đường thông qua giá đỡ được bố trí trong cabin. Cách tiếp cận này giúp Slate không phải trang bị thêm những hệ thống điện tử vốn đã có chức năng tương tự trên thiết bị cá nhân.

"Option" của Slate chắc chắn dùng được cho mọi loại xe trên thị trường, bao gồm cả xe đạp hay xe máy - Ảnh: Slate

Slate khẳng định hãng không phản đối công nghệ mà muốn khách hàng tận dụng những thiết bị quen thuộc. Theo nhà sản xuất, người dùng đã có sẵn các công cụ cần thiết để di chuyển nên không nhất thiết phải tích hợp toàn bộ chức năng vào ô tô.

Việc bán bản đồ giấy trong năm 2026 vì vậy được xem là một cách quảng bá mang tính hoài niệm, hơn là giải pháp thay thế hoàn toàn hệ thống GPS.

Triết lý tối giản cũng được Slate áp dụng vào thiết kế và trang bị của mẫu bán tải điện. Xe có cấu hình cơ bản với những tính năng thiết yếu, trong khi khách hàng có thể lựa chọn thêm phụ kiện và các gói tùy biến theo nhu cầu.

Slate từng giới thiệu mức giá mục tiêu khoảng 25.000 USD (khoảng 645 triệu đồng) cho mẫu bán tải điện của mình. Đây là một phần trong chiến lược hướng đến nhóm khách hàng muốn sở hữu ô tô điện với chi phí dễ tiếp cận, thay vì phải trả tiền cho nhiều công nghệ không thường xuyên sử dụng.