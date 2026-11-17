MG Urban, mẫu xe điện mới vừa được giới thiệu tại Việt Nam - Ảnh: MG

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 17-11 bên lề sự kiện giới thiệu mẫu xe điện MG Urban tại TP.HCM, ông Trần Nam Thắng - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam (SMV), cho biết hãng đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại miền Trung.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công cuối năm nay, hoàn thành vào cuối năm 2028. Nhà máy không chỉ phục vụ thị trường Việt Nam mà còn hướng đến xuất khẩu.

Tuy nhiên, MG chưa tiết lộ địa điểm cụ thể tại miền Trung, quy mô vốn đầu tư cũng như công suất thiết kế của nhà máy.

SMV là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC Motor), hiện phụ trách phân phối thương hiệu MG tại Việt Nam.



Gia nhập thị trường từ năm 2020 thông qua nhà phân phối Tan Chong, MG ban đầu đưa về các dòng xe ZS, HS.

Đến giữa năm 2023, SAIC Motor Việt Nam tiếp quản phân phối và từng đề cập kế hoạch sản xuất ô tô trong nước.

Sau hơn 6 năm hiện diện, hoạt động kinh doanh của hãng vẫn chủ yếu dựa vào xe nhập khẩu. MG duy trì chiến lược giá bán thấp hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc, đồng thời liên tục giảm giá để kích cầu.

Dải sản phẩm MG tại Việt Nam trải rộng từ sedan, SUV, MPV đến xe điện, với các mẫu MG5, MG7, ZS, HS, RX5, G50, MG4 EV và Cyberster.

Tháng 10-2026, hãng ra mắt thêm hai mẫu xe gồm MG GT, giá 512-586 triệu đồng và All New ZS sử dụng động cơ hybrid, giá 668 triệu đồng.

MG tiếp tục mở rộng dải sản phẩm xe điện tại thị trường Việt Nam - Ảnh: MG

Cùng với kế hoạch xây nhà máy, MG tiếp tục mở rộng danh mục xe điện. Ngày 17-11, hãng giới thiệu MG Urban với hai phiên bản Go và Style, phạm vi di chuyển công bố 435-530 km mỗi lần sạc theo chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh từ 30% lên 80% trong khoảng 20-21 phút.

MG dự kiến mở bán trước mẫu xe này từ ngày 20-11, đồng thời công bố giá và chính sách ưu đãi.

Nhiều hãng xe đổ vốn xây nhà máy tại Việt Nam Đáng chú ý, MG không phải hãng xe duy nhất tính chuyện chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp tại Việt Nam. Liên doanh Geleximco và Chery đã khởi công nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo tại Hưng Yên, vốn đầu tư giai đoạn đầu khoảng 8.125 tỉ đồng, công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Tasco và Geely cũng công bố kế hoạch xây nhà máy công suất 75.000 xe/năm, vốn đầu tư dự kiến 168 triệu USD, song chưa ghi nhận hoạt động xây dựng thực tế. Trong khi đó, Tập đoàn Thành Công đã đưa nhà máy lắp ráp xe Skoda tại Quảng Ninh vào hoạt động từ tháng 3-2025. TMT Motors cũng tham gia lắp ráp xe điện Wuling tại Hưng Yên. Theo các chuyên gia ô tô, từ cuộc đua giảm giá để giành khách, nhiều hãng đang tính đường dài bằng việc đầu tư nhà máy, chủ động nguồn cung và hướng đến xuất khẩu.