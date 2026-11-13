Bỏ bớt điều kiện kinh doanh bảo hành ô tô: Chủ xe thêm lựa chọn nơi bảo hành giá rẻ hơn?

Đề xuất bỏ bớt điều kiện kinh doanh đối với cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô - Ảnh: THY NHUNG

Theo Cục Đăng kiểm, qua rà soát việc thực hiện Nghị định số 116/2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung, một số quy định đã bộc lộ những bất cập, không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Dự thảo đề xuất các giải pháp sửa đổi cụ thể như sau: Thứ nhất, loại bỏ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng liên quan đến kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, bảo đảm tương thích với định hướng bãi bỏ điều kiện kinh doanh này.

Theo đó, thay vì phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo Nghị định 116, cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô sẽ được xác định trên cơ sở được doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô ủy quyền, chỉ định hoặc công bố.

Thứ hai, chỉnh lý khoản 2 Điều 2 để xác định rõ những loại ô tô và hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu không thuộc phạm vi áp dụng điều kiện kinh doanh của Nghị định, đồng thời cập nhật cách phân loại phương tiện theo quy định chuyên ngành.

Thứ ba, dự thảo thay thế cách dẫn chiếu tiêu chuẩn phân loại cũ bằng quy định phân loại xe cơ giới tại Thông tư số 53/2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 45/2026).

Dự thảo cũng bổ sung khái niệm ô tô khách bán thành phẩm bên cạnh ô tô sát xi (khung xe ô tô) có buồng lái và không có buồng lái. Việc bổ sung này nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất thứ cấp hoàn thiện ô tô khách theo nhu cầu sử dụng mà không phải tháo bỏ ghế, trang thiết bị đã lắp trên xe hoàn chỉnh, qua đó hạn chế lãng phí.

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng độc lập thêm cơ hội

Đại diện một hãng bảo hành, bảo dưỡng xe tại TP.HCM nhận định: "Hiện nay, muốn làm cơ sở bảo hành chính hãng phải đáp ứng điều kiện của Nhà nước và được hãng chấp thuận. Nếu đề xuất trên được thông qua thì nghĩa là bỏ bớt điều kiện của Nhà nước, nhưng vẫn phải được hãng chấp thuận để thực hiện bảo hành chính hãng".

Theo vị này, đề xuất này có thể giúp nhiều đơn vị tham gia thị trường bảo dưỡng ô tô thuận lợi hơn, tăng sức cạnh tranh về chất lượng và giá dịch vụ. Đặc biệt là chủ xe có thêm lựa chọn với chi phí "dễ chịu" hơn.

Theo các chuyên gia, bỏ bớt điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo hành, giúp chủ xe thêm lựa chọn và tối ưu chí phí - Ảnh: THY NHUNG

Thạc sĩ Huỳnh Minh Châu, chuyên gia ô tô, nhận thấy Cục Đăng kiểm đề xuất bãi bỏ giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng là một bước đi cải cách đúng đắn, mang tính thực chất và hợp xu thế.

Có 3 điểm cốt lõi đáng ghi nhận từ quyết định điều chỉnh này là loại bỏ sự chồng chéo (tiền kiểm kép). Trước đây, một xưởng dịch vụ phải qua hai lần kiểm duyệt, một của hãng mà khâu này vốn đã cực kỳ khắt khe và một của Nhà nước. Việc bỏ giấy phép con này giúp cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Đồng thời, việc này cũng trả lại quyền tự quyết và trách nhiệm cho thị trường. Chất lượng bảo hành vốn là cam kết dân sự và thương mại giữa hãng xe với người tiêu dùng. Nhà nước rút khỏi khâu cấp phép đầu vào nhưng vẫn giữ vai trò hậu kiểm về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng khi có tranh chấp.

Quy định mới đặc biệt có lợi cho các hãng xe mới như xe điện hoặc các chuỗi dịch vụ chuyên nghiệp muốn mở rộng nhanh mạng lưới trạm bảo dưỡng lưu động, trạm dịch vụ vệ tinh (2S) mà không bị kẹt cứng bởi các tiêu chuẩn diện tích hay thiết bị lỗi thời trong văn bản luật cũ.

"Đây là động thái "cởi trói" đúng chỗ của cơ quan quản lý, giúp giảm gánh nặng hành chính nhưng hoàn toàn không làm giảm chất lượng dịch vụ, bởi rào cản kỹ thuật của các hãng xe vẫn giữ nguyên vai trò sàng lọc khắt khe nhất", chuyên gia này nhận định.

E ngại các hãng khó giao quyền truy cập cho cơ sở bảo hành Theo chuyên gia Huỳnh Minh Châu, các hãng cũng cực kỳ khắt khe và tuyệt đối không dễ dàng ủy quyền bảo hành cho các đơn vị bảo dưỡng bên ngoài, ngay cả khi Nhà nước đã cởi trói về mặt thủ tục hành chính. Hãng rất ngại giao "tay hòm chìa khóa" này cho gara ngoài vì rủi ro về mặt chất lượng phục vụ, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hình ảnh của thương hiệu. Đặc biệt là hãng khó cấp quyền truy cập sâu vào hệ thống dữ liệu kỹ thuật, sơ đồ mạch điện hay cấp tài khoản lập trình hộp điều khiển (ECU coding/programming) cho một đơn vị độc lập không nằm trong hệ thống đại lý chính thức, vì lo ngại rò rỉ bí mật công nghệ. Chính vì vậy, Nhà nước nới lỏng là để gỡ rào cản thủ tục cho chính các hãng xe và đại lý của họ, chứ không phải để mở cửa dễ dãi cho gara bên ngoài tham gia vào mạng lưới bảo hành. Thực tế vận hành ngành ô tô cho thấy các hãng sẽ luôn ưu tiên hệ thống đại lý chính hãng của mình.