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Đề xuất ô tô không dùng tiếng còi hú, nhạc điệu để làm âm thanh cảnh báo

tác giả
THY NHUNG
THY NHUNG
THY NHUNG

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang lấy ý kiến về quy định sử dụng hệ thống phát âm thanh cảnh báo (AVAS) trên ô tô dưới 9 chỗ.

Đề xuất ô tô không dùng tiếng còi hú, nhạc điệu để làm âm thanh cảnh báo - Ảnh 1.

Nhiều nội dung về lĩnh vực đăng kiểm được Cục Đăng kiểm đề xuất - Ảnh: THY NHUNG

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực đăng kiểm, thay thế QCVN 09:2024/BGTVT. 

Trong đó có đề xuất liên quan đến hệ thống cảnh báo bằng âm thanh (AVAS) trên ô tô. Khi xe chạy ở tốc độ dưới 20km/h, hệ thống này không được sử dụng các giai điệu âm nhạc, tiếng còi báo động khẩn cấp hoặc âm thanh giả tiếng động vật nhằm tránh gây nhầm lẫn cho người tham gia giao thông.

Yêu cầu đối với hệ thống cảnh báo trên ô tô bằng âm thanh 

Theo dự thảo, yêu cầu riêng đối với hệ thống cảnh báo bằng âm thanh lắp trên xe M1 (ô tô dưới 9 chỗ ngồi) phải đáp ứng một trong hai yêu cầu sau:

Đối với xe nếu được lắp đặt hệ thống cảnh báo bằng âm thanh phải tự động kích hoạt hệ thống khi tốc độ di chuyển của xe dưới 20km/h hoặc khi lùi xe. Nếu xe đã có âm thanh cảnh báo khi lùi thì hệ thống AVAS không cần tạo ra âm thanh khi lùi.

Công tắc hoặc núm điều khiển hệ thống AVAS có thể được lắp đặt để người lái xe có thể dễ dàng tiếp cận, điều khiển chế độ kích hoạt hoặc vô hiệu hệ thống. Khi khởi động xe, hệ thống AVAS sẽ mặc định ở chế độ kích hoạt hệ thống.

Âm lượng AVAS có thể bị giảm đi trong thời gian xe chạy (khi tốc độ tăng lên). 

Loại âm thanh và âm lượng của hệ thống AVAS phải như sau:

Âm thanh do AVAS tạo ra phải là âm thanh liên tục cung cấp thông tin cho người đi bộ, người đi xe đạp và những người có khả năng bị tổn thương khi xe đang vận hành;

Âm thanh do AVAS tạo ra phải dễ dàng biểu thị hành vi của xe thông qua sự thay đổi tự động mức âm thanh hoặc các đặc tính đồng bộ với tốc độ của xe;

Âm lượng do AVAS tạo ra không được vượt quá mức âm thanh gần đúng của một phương tiện tương tự cùng loại được trang bị động cơ đốt trong và hoạt động trong cùng điều kiện;

Âm thanh do AVAS tạo ra không được là âm thanh có thể gây nhầm lẫn với tín hiệu cảnh báo, tín hiệu ưu tiên hoặc âm thanh không phù hợp để nhận biết sự vận hành của phương tiện. 

Các âm thanh không được chấp nhận bao gồm: âm thanh của còi, chuông, còi báo động, xe ưu tiên; âm thanh cảnh báo khẩn cấp như báo cháy, báo trộm, báo khói; âm thanh ngắt quãng; âm thanh có tính nhạc điệu; âm thanh mô phỏng tiếng động vật, côn trùng; hoặc âm thanh có thể gây nhầm lẫn về loại phương tiện, trạng thái vận hành hoặc hướng chuyển động của phương tiện.

Đối với xe hybrid điện thuộc nhóm M1, hệ thống AVAS chỉ được hoạt động trong trường hợp xe ở chế độ điện hoàn toàn.

Bổ sung nhiều yêu cầu khác

Đề xuất ô tô không dùng tiếng còi hú, nhạc điệu để làm âm thanh cảnh báo - Ảnh 2.

Dự thảo quy định về yêu cầu kỹ thuật để kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu đối với xe ô tô mới - Ảnh: THY NHUNG

Theo Cục Đăng kiểm, dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô gồm: cập nhật, chuẩn hóa thuật ngữ, tài liệu viện dẫn, ký hiệu nhóm xe.

Bổ sung yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra, thử nghiệm đối với xe ô tô ba bánh; hoàn thiện yêu cầu an toàn chủ động và thụ động (hiệu quả phanh, hệ thống kiểm soát ổn định xe, rào chắn bảo vệ bên và phía sau, hệ thống neo ISOFIX/i-Size, thiết bị an toàn cho trẻ em, khả năng quan sát gián tiếp, hệ thống giám sát nhiệt hoặc khói trên xe khách).

Cập nhật yêu cầu đối với hệ thống phát âm thanh cảnh báo của xe điện (AVAS); cập nhật yêu cầu an toàn điện, hệ thống lưu trữ năng lượng điện có thể sạc lại (REESS) và an toàn xe sử dụng nhiên liệu hydro; bổ sung yêu cầu đối với hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS).

Đồng thời bổ sung yêu cầu về điểm chằng buộc đối với ô tô tải thông dụng không có thành bên; hoàn thiện về mức tiêu thụ năng lượng, bổ sung nhiên liệu E10, B7 và hệ số quy đổi kết quả thử nghiệm sử dụng xăng E10 về giá trị tương đương E0.

Đề xuất ô tô không dùng tiếng còi hú, nhạc điệu để làm âm thanh cảnh báo - Ảnh 3.Xe ghi 'chở container' trên giấy đăng kiểm đem đi chở cuộn thép có bị phạt?

Việc đổi cách ghi tên xe trên giấy đăng kiểm khiến doanh nghiệp vận tải lo xe sàn không còn được chở cuộn thép, cuộn tôn. Tại họp báo chiều 8-10, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin hướng xử lý từ Cục Đăng kiểm.

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THY NHUNG
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    Chủ đề: ô tô âm thanh

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