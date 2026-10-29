Ô tô bán lại với giá chỉ ngang Honda SH Mode

Bài đăng bán chiếc Zotye Z8 ngập nước thu hút sự chú ý trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Ô tô cũ rao bán với giá ngang xe máy

Một bài đăng trên nhóm mua bán ô tô đang thu hút sự chú ý khi rao bán chiếc Zotye Z8 với giá 59 triệu đồng. Lý do cho mức giá này là xe bị ngập nước. Chủ xe cho biết ô tô đã được dọn sạch và muốn "thanh lý nhanh gọn".

Người bán khẳng định chưa khởi động lại động cơ kể từ khi xe bị ngập nước. Lý do được đưa ra là không có kinh nghiệm xử lý ô tô trong tình trạng này.

Việc chưa khởi động lại có thể giúp hạn chế nguy cơ thủy kích, nếu nước đã lọt vào buồng đốt. Khi đó, động cơ có thể tránh được những hư hỏng phát sinh do cố khởi động.

Nếu nước chưa xâm nhập sâu vào động cơ, việc khắc phục có thể chỉ cần vệ sinh, thay dầu và làm khô các bộ phận liên quan, thay vì đại tu. Tuy nhiên, tình trạng thực tế vẫn phải được kiểm tra trước khi đưa ra kết luận.

Hình ảnh người bán cung cấp cho thấy chiếc SUV màu trắng có ngoại thất tương đối sạch sẽ. Thân vỏ và mâm xe không xuất hiện hư hỏng rõ ràng.

Dù vậy, hình ảnh không thể hiện tình trạng khoang máy, nội thất hay hệ thống điện. Đây đều là những khu vực có nguy cơ hư hỏng khi ô tô bị ngập nước.

Zotye Z8 là mẫu SUV 5 chỗ nhập khẩu từ Trung Quốc, từng được bán tại Việt Nam trong giai đoạn 2018 - 2019. Xe sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp hộp số tự động.

Trên thị trường xe cũ, những chiếc Zotye Z8 đời 2018 - 2019 đang được rao bán với giá tham khảo khoảng 270 - 300 triệu đồng.

Như vậy, chiếc xe ngập nước có giá chỉ bằng khoảng 20 - 22% mức rao bán của những xe cùng đời. Chênh lệch lên tới khoảng 210 - 240 triệu đồng.

Để so sánh, số tiền 59 triệu đồng gần tương đương giá niêm yết 59,7 triệu đồng của Honda SH Mode 2027 phiên bản tiêu chuẩn.

Chiếc Zotye Z8 bị ngập nước được rao bán với giá 59 triệu đồng, ngang một chiếc xe tay ga Honda - Ảnh: NGUYEN XUAN LOC

Mua ô tô ngập nước có thể tốn nhiều tiền sửa chữa

Mức giá thấp đi kèm nhiều rủi ro về tình trạng kỹ thuật. Ngoài động cơ, nước có thể ảnh hưởng đến hộp số, hệ thống dây điện, cảm biến, bộ điều khiển điện tử (ECU) và các mô đun điều khiển khác.

Một số hư hỏng có thể không xuất hiện ngay sau khi xe được làm sạch. Tình trạng oxy hóa, chập điện, gỉ sét hoặc mùi ẩm mốc có thể phát sinh sau vài tuần đến vài tháng sử dụng.

Việc xe đã được vệ sinh cũng khiến người mua khó nhận biết mức độ ngập nước nếu chỉ quan sát bên ngoài.

Bên cạnh đó, Zotye không phải thương hiệu phổ biến tại Việt Nam. Nguồn phụ tùng thay thế và số lượng cơ sở sửa chữa có kinh nghiệm với dòng xe này có thể hạn chế hơn so với các thương hiệu thông dụng.

Nếu nhiều bộ phận cần thay thế, tổng chi phí mua và sửa chữa có thể tăng đáng kể so với giá rao bán ban đầu. Thời gian tìm kiếm phụ tùng cũng là yếu tố cần tính đến.

Khoang nội thất Zotye Z8 được trang bị nhiều tiện nghi vào thời điểm ra mắt - Ảnh: THẾ QUYÊN

Có thể mua để lấy phụ tùng?

Với tình trạng được người bán công bố, chiếc Zotye Z8 này có thể phù hợp hơn với những người có kinh nghiệm kiểm tra, sửa chữa ô tô hoặc mua xe để tháo lấy phụ tùng.

Tuy nhiên, không phải bộ phận nào trên xe ngập nước cũng có thể tái sử dụng.

Các thiết bị điện tử như ECU, cảm biến, bộ điều khiển, dây điện và hệ thống giải trí có nguy cơ hư hỏng do nước xâm nhập. Ngay cả khi còn hoạt động, những bộ phận này vẫn có thể gặp lỗi về sau.

Trong khi đó, một số chi tiết cơ khí như mâm xe, thân vỏ, hệ thống treo hoặc các bộ phận thuộc hệ truyền động có thể tận dụng nếu vượt qua quá trình kiểm tra kỹ thuật.

Với dòng xe ít phổ biến như Zotye Z8, phụ tùng tháo từ xe cùng đời có thể là nguồn thay thế cho những chủ xe đang sử dụng mẫu SUV này.

Dù vậy, giá trị thu hồi phụ tùng còn phụ thuộc vào mức độ ngập nước, tình trạng từng bộ phận và khả năng tìm được người mua.

Đối với người có ý định mua để sử dụng, xe cần được kiểm tra toàn diện tại cơ sở sửa chữa có chuyên môn. Chi phí khắc phục dự kiến cũng cần được xác định trước khi quyết định mua, bởi mức giá 59 triệu đồng chưa phản ánh tổng số tiền cần bỏ ra để đưa xe trở lại hoạt động.