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Toyota Corolla Cross lạ xuất hiện trên đường, dễ là xe điện

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Một mẫu SUV mang ngoại hình Toyota Corolla Cross vừa xuất hiện trên đường thử với nhiều chi tiết khác thường. Giới quan sát cho rằng đây có thể là xe thử nghiệm nền tảng mới, dùng chung cho cả ô tô điện và hybrid của Toyota.

Toyota Corolla Cross lạ xuất hiện trên đường, dễ là xe điện - Ảnh 1.

Mẫu xe thử nghiệm mới của Toyota gây chú ý - Ảnh: Carscoops

Theo trang Carscoops, các tay săn ảnh vừa ghi lại hình ảnh một mẫu SUV ngụy trang có kiểu dáng tương tự Toyota Corolla Cross. Tuy nhiên, chiếc xe xuất hiện nhiều điểm khác biệt so với phiên bản thương mại.

Đáng chú ý nhất là chiều dài cơ sở ngắn hơn đáng kể so với mức 2.640mm của Corolla Cross hiện hành. Cụm đèn pha cũng có thiết kế khác lạ, trong khi phần gầm để lộ một số chi tiết kết cấu và không thấy sự xuất hiện của ống xả.

Những đặc điểm này làm dấy lên khả năng Toyota đang thử nghiệm một mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới.

Mượn thân xe Toyota Corolla Cross để thử nghiệm xe điện?

Theo Carscoops, mẫu xe xuất hiện trên đường thử nhiều khả năng không phải phiên bản điện hóa trực tiếp từ Corolla Cross hiện tại.

Thay vào đó, đây có thể là một chiếc xe thử nghiệm dạng "mule", sử dụng thân vỏ của mẫu xe có sẵn để che giấu hệ thống khung gầm và công nghệ đang phát triển bên dưới.

Các nhà sản xuất thường sử dụng cách này trong giai đoạn đầu nghiên cứu, khi nguyên mẫu với thiết kế hoàn chỉnh chưa sẵn sàng chạy thử trên đường công cộng.

Việc chiều dài cơ sở ngắn hơn, thân xe được chỉnh sửa và không xuất hiện ống xả khiến Carscoops nhận định Toyota có thể đang thử nghiệm một nền tảng dành cho ô tô điện cỡ nhỏ.

Hiện Toyota chưa xác nhận danh tính cũng như thông số kỹ thuật của mẫu xe chạy thử.

Toyota Corolla Cross lạ xuất hiện trên đường, dễ là xe điện - Ảnh 2.

Khả năng cao đây là phương tiện để thử nghiệm nền tảng mới của Toyota - Ảnh: Carscoops

Toyota chuẩn bị dùng chung nền tảng cho xe điện và hybrid

Sự xuất hiện của mẫu SUV bí ẩn diễn ra ngay sau khi Toyota công bố kế hoạch phát triển kiến trúc xe mới mang tên "multi-pathway" vào ngày 28-10.

Khác với cách phát triển nền tảng riêng cho từng loại hệ truyền động, kiến trúc mới được thiết kế để sử dụng chung cho ô tô thuần điện, hybrid và hybrid sạc ngoài (PHEV).

Hiện nay, phần lớn các mẫu xe du lịch và SUV liền khối của Toyota sử dụng nền tảng TNGA. Trong khi đó, những mẫu xe điện như Toyota bZ sử dụng kiến trúc e-TNGA với nhiều khác biệt về kết cấu.

Nền tảng mới sẽ giúp Toyota thu hẹp khoảng cách giữa các dòng xe này, đồng thời giảm chi phí phát triển và sản xuất.

Toyota Corolla Cross lạ xuất hiện trên đường, dễ là xe điện - Ảnh 3.

Hình dung về diện mạo của mẫu xe điện mới - Ảnh do AI tạo

Việc dùng chung kiến trúc cũng cho phép các nhà máy linh hoạt điều chỉnh sản lượng xe điện và hybrid theo nhu cầu thị trường.

Theo Carscoops, nền tảng này có thể mở đường cho sự xuất hiện của một mẫu Toyota Corolla thuần điện trong tương lai.

Toyota Corolla Cross lạ xuất hiện trên đường, dễ là xe điện - Ảnh 4.Toyota tiếp tục ra mắt động cơ xăng thế hệ mới

Trong khi nhiều hãng xe tập trung nguồn lực cho xe điện, Toyota tiếp tục đầu tư phát triển động cơ xăng thế hệ mới. Hãng kỳ vọng thu về 1,7 tỉ USD mỗi năm từ việc bán động cơ và hệ truyền động hybrid cho các nhà sản xuất ô tô khác.

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    Chủ đề: Toyota Xe điện Toyota Corolla Cross xe điện Toyota

    Dòng sự kiện: Xe điện

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