Nvidia mất 1.850 tỉ USD vốn hóa kể từ lúc lập đỉnh

Cổ phiếu Nvidia liên tiếp lao dốc, khiến hãng mất hơn 1.800 tỉ USD vốn hóa so với mức đỉnh hồi đầu tháng 10 - Ảnh minh họa: THANH HIỆP

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 13-11, vốn hóa thị trường Nvidia giảm từ khoảng 5.770 tỉ USD kể từ thời điểm đạt đỉnh ngày 6-10 xuống còn khoảng 3.920 tỉ USD vào cuối phiên giao dịch ngày 13-11, tức giảm khoảng 1.850 tỉ USD giá trị vốn hóa.

Riêng trong tuần từ ngày 9 đến 13-11, hãng chip Mỹ mất 573 tỉ USD giá trị thị trường. Theo dữ liệu Dow Jones Market Data được WSJ dẫn lại, đây là mức sụt giảm vốn hóa theo tuần lớn nhất từng được ghi nhận đối với một doanh nghiệp.

Đợt lao dốc diễn ra trong thời điểm Nvidia đối mặt với khủng hoảng liên quan đến nhà sáng lập Jensen Huang, sau khi xuất hiện các thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông với một nữ doanh nhân bị nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc và hai nhân viên Nvidia.

Đà giảm không phanh của cổ phiếu Nvidia

Tóm tắt diễn biến thị trường cổ phiếu Nvidia thời gian qua xoay quanh câu chuyện tình ái của ông Jensen Huang - Ảnh đồ họa: THANH HIỆP

Ngày 29-10, tờ New York Times đưa tin các quan chức tình báo Mỹ lo ngại bà Alice Huang, một nữ doanh nhân có liên hệ với Công ty Megaspeed, có quan hệ thân thiết với Jensen Huang và bị nghi là gián điệp. Nvidia khi đó cho biết mối quan hệ này không có gì bất thường.

Ngày 5-11, ba Chủ tịch ủy ban của Hạ viện Mỹ yêu cầu Jensen Huang tham gia buổi họp kín để giải trình về những tương tác với bà Alice Huang và các quy trình bảo vệ của Nvidia trước hoạt động gián điệp từ nước ngoài.

Trong ngày này, cổ phiếu Nvidia giảm 9,26%, đóng cửa ở mức 181,60 USD. Theo số liệu vốn hóa trong bảng thống kê thị trường, giá trị công ty giảm mạnh so với phiên trước đó.

Ngày 6-11, cổ phiếu Nvidia phục hồi, tăng 2,78%, lên 186,64 USD. Đây là phiên tăng trở lại sau đợt giảm mạnh trước đó.

Ngày 8-11, Jensen Huang gửi tâm thư cho nhân viên Nvidia, thừa nhận đã không chung thủy với vợ nhưng không tiết lộ chi tiết về các mối quan hệ "ngoài luồng". Cùng ngày, hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập trước những thông tin cho rằng CEO của hãng có thể là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Ngày 9-11, cổ phiếu Nvidia giảm 4,27%, đóng cửa ở mức 178,67 USD.

Cùng ngày, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries kêu gọi thông qua dự luật quốc phòng thường niên, trong đó có điều khoản hạn chế bán chip cho Trung Quốc. Trong khi đó, Nvidia và CEO Jensen Huang còn đối mặt với nguy cơ bị kiện tập thể vì cáo buộc che giấu mối liên hệ giữa ông Jensen Huang và bà Alice Huang.

Sang ngày 10-11, cổ phiếu Nvidia tiếp tục giảm 5,45%, còn 168,93 USD. Cùng ngày, trang The Information đưa tin mối quan hệ của ông Huang có thể đã tạo điều kiện để ít nhất 7,5 tỉ USD chip Nvidia được chuyển đến các doanh nghiệp Trung Quốc. Cần nhấn mạnh đây mới là thông tin do truyền thông đăng tải, chưa được xác nhận.

Ngày 11-11, cổ phiếu Nvidia phục hồi 2,84%, đóng cửa ở mức 173,73 USD. Tuy nhiên cùng ngày, New York Times đưa tin ông Huang còn có mối quan hệ ngoài hôn nhân với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia và là cấp dưới của ông.

Theo một nguồn tin am hiểu sự việc được Hãng tin Reuters dẫn lại, hội đồng quản trị Nvidia đã họp để xem xét việc có nên miễn nhiệm ông Huang hay không. Hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy hội đồng quản trị đã chấp thuận đơn từ chức của ông trong ngày 11-11.

Ngày 12-11, Nvidia chính thức thông báo ông Jensen Huang từ chức Chủ tịch, Tổng giám đốc (CEO) và thành viên hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức. Giám đốc tài chính Colette Kress được giao đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền trong thời gian công ty tìm người kế nhiệm. Ông Harvey C. Jones được bổ nhiệm làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Trong phiên giao dịch cùng ngày, cổ phiếu Nvidia giảm 4,34%, đóng cửa ở mức 166,19 USD.

Đến ngày 13-11, cổ phiếu tiếp tục giảm khoảng 2%, xuống còn 162,85 USD. Vốn hóa thị trường Nvidia giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 tỉ USD.