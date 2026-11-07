Nữ phó thống đốc gốc Á đầu tiên của California xuất thân từ gia đình 3 anh em làm tướng ở Trung Quốc

Bà Fiona Ma phát biểu tại một sự kiện ở San Francisco hồi tháng 10 - Ảnh: AP

Trong bối cảnh làn sóng ủng hộ Đảng Dân chủ lan rộng trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, nữ chính trị gia Đảng Dân chủ Fiona Ma (60 tuổi) vừa làm nên lịch sử khi trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên được bầu vào vị trí phó thống đốc bang California.

Không chỉ vậy, bà còn được chú ý bởi xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng ở Trung Quốc.

Bà Ma sinh ra ở New York, trong một gia đình người nhập cư Trung Quốc. Bà bắt đầu sự nghiệp chính trị tại Hội đồng Giám sát thành phố San Francisco. Bà đảm nhiệm nhiều vị trí cấp bang và là quan chức quản lý tài chính bang California trước khi được bầu làm phó thống đốc.

Theo Ua.news, các ấn phẩm tiếng Trung cho biết ông của bà là Ma Zhen - một tướng quân đội Trung Hoa Dân quốc. Năm 1928, ông là thị trưởng đầu tiên của thành phố Côn Minh.

Hai người anh em của ông Ma Zhen cũng là tướng quân đội, do đó họ được biết đến là gia tộc "có ba anh em cùng một nhà đều là tướng". Họ từng được ghi nhận với những đóng góp quân sự thời Chiến tranh Trung - Nhật lần thứ hai.

Ông Ma Zhen đã qua đời từ lâu trước bà Fiona Ma chào đời, do đó chỉ đến khi trưởng thành, bà mới biết ông từng là thị trưởng của Côn Minh. Vào năm 2023, bà đã trở về thăm quê hương tổ tiên tại thành phố này.

Bà Ma cho biết cha mẹ bà đến Mỹ chỉ với 3.000 USD cùng một giấc mơ. Họ luôn nhắc nhở bà về giá trị của giáo dục, sự chăm chỉ và tinh thần giúp đỡ người khác.

Trong chia sẻ với South China Morning Post, bà bày tỏ bản thân cảm thấy "vô cùng khiêm nhường và vinh dự khi được bầu làm phó thống đốc California".

Bà cho rằng đây là một minh chứng cho thấy người Mỹ gốc Á đang tiếp tục phá vỡ những rào cản vô hình, đồng thời kỳ vọng kết quả này sẽ truyền cảm hứng cho giới trẻ, nhất là con em của các gia đình nhập cư.