Nữ hành khách 64 tuổi phát bệnh giữa chuyến bay được nhiều bác sĩ hỗ trợ

BS CK2 Nguyễn Văn Bé Hai - Trưởng khoa nội tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) - cùng các bác sĩ tham gia sơ cứu người bệnh trên chuyến bay - Ảnh: M.H.H.

Ngày 5-11, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho hay trên chuyến bay VN1415 từ Buôn Ma Thuột đến TP.HCM mới đây, một nữ hành khách 64 tuổi xuất hiện tình trạng tăng huyết áp, chóng mặt, được các bác sĩ sơ cứu thành công.

Có mặt trên chuyến bay, trong đó có BS CK2 Nguyễn Văn Bé Hai - Trưởng khoa nội tim mạch của bệnh viện - cùng 4 bác sĩ tình cờ khác có mặt trên chuyến bay và phi hành đoàn nhanh chóng hỗ trợ người bệnh.

Theo chia sẻ từ bác sĩ Bé Hai, chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành lúc 19h50 ngày 2-11. Sau khoảng 15 phút, nữ hành khách có biểu hiện run tay chân, chóng mặt, buồn nôn.

Tiếp viên hàng không đến hỗ trợ ban đầu, nhưng sau khoảng 10 phút, các triệu chứng vẫn chưa thuyên giảm. Phi hành đoàn phát thông báo tìm kiếm nhân viên y tế trên chuyến bay.

Ngồi cách người bệnh khoảng hai hàng ghế, bác sĩ Bé Hai nhanh chóng đến hỗ trợ. Có bốn bác sĩ cùng tham gia giúp đỡ nữ hành khách. Khi biết bác sĩ Bé Hai có chuyên môn tim mạch, các đồng nghiệp đã phối hợp để ông trực tiếp đánh giá và xử trí.

Qua kiểm tra, huyết áp của người bệnh ở mức 160/90mmHg. Bác sĩ Hai cho biết người bệnh bị tăng huyết áp, kèm các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. Ông vừa trấn an, vừa cho người bệnh dùng thuốc và tiếp tục theo dõi. Khoảng 15 phút sau, tình trạng người bệnh cải thiện, giảm chóng mặt và dần ổn định.

BS CK2 Nguyễn Văn Bé Hai khám bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất sáng 5-11 - Ảnh: VĂN KHOA

Sau khi máy bay hạ cánh, tình trạng và quá trình hỗ trợ người bệnh được thông tin lại cho bộ phận y tế sân bay để tiếp tục tiếp nhận, đánh giá.

Từ trường hợp này, BS CK2 Nguyễn Văn Bé Hai, Bệnh viện Thống Nhất, lưu ý người có bệnh tăng huyết áp cần dùng thuốc đầy đủ theo chỉ định, theo dõi huyết áp thường xuyên và kiểm tra huyết áp trước khi lên máy bay vì áp suất thay đổi có thể làm tăng huyết áp.

Bác sĩ sơ cứu giúp người bệnh trên máy bay Trước đó, một tài khoản mạng xã hội TikTok đã chia sẻ bài viết ghi lại hình ảnh các bác sĩ, trong đó có bác sĩ Bé Hai (Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM) đang thực hiện sơ cứu cho người bệnh ngay trên chuyến bay. Theo chia sẻ từ bài viết trên chuyến bay VN1415 đi từ Buôn Ma Thuột đến TP.HCM, giữa lúc mọi người đang nghỉ ngơi, tiếng loa khẩn cấp vang lên tìm kiếm sự trợ giúp y tế cho một nữ hành khách. Ngay lập tức, từ các hàng ghế khác nhau trên chuyến bay, những cánh tay giơ lên, những bước chân vội vã đổ về phía khoang giữa. Dù không hề quen biết nhưng các bác sĩ, nhân viên y tế có mặt trên chuyến bay đã tự nguyện, nhanh chóng phối hợp tiếp viên hàng không để sơ cứu, trấn an và giành lại sự sống cho nữ hành khách. "Tự hào lắm, hai tiếng đồng bào, tự hào lắm tình người và y đức của những người con nước Việt. Đôi khi, sự tử tế và lòng trắc ẩn không cần phải tìm đâu xa, nó luôn ẩn chứa trong trái tim của mỗi người Việt Nam chúng ta", tài khoản TikTok này chia sẻ thêm.