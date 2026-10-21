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Bác sĩ kể phút cứu hành khách ngưng thở trên máy bay: 'Chạy không kịp mang dép, ép tim trong thế khó'

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XUÂN MAI
XUÂN MAI
XUÂN MAI

Nghe chuyến bay thông báo khẩn tìm nhân viên y tế hỗ trợ hành khách người Úc ngưng thở, không kịp mang dép, bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh lập tức chạy đến ép tim cho nữ hành khách.

Bác sĩ kể phút cứu hành khách ngưng thở trên máy bay: 'Chạy không kịp mang dép, ép tim trong thế khó' - Ảnh 2.

ThS.BS Phạm Thị Vân Thanh đã trực tiếp ép tim, xử trí chống sặc, giúp nữ hành khách Úc vượt qua nguy kịch ngay trên chuyến bay - Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 21-10, ThS.BS Phạm Thị Vân Thanh (từng có 23 năm công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM) cho biết sự việc diễn ra rất nhanh.

Theo đó, khoảng 30 phút sau khi máy bay VN215 của Vietnam Airlines cất cánh từ Hà Nội vào TP.HCM chiều 20-10, thì bất ngờ có thông báo khẩn qua hệ thống loa cần tìm bác sĩ hỗ trợ một hành khách đang ngưng thở.

Đang đeo tai nghe, bác sĩ Thanh lập tức đứng dậy chạy chân không về cuối khoang máy bay, nơi nữ hành khách người Úc đã bất tỉnh. Lúc này, nữ hành khách đã ngưng thở, không bắt được mạch đang được các tiếp viên ép tim cấp cứu.

Không chần chừ, bác sĩ Thanh trực tiếp tiếp tục ép tim cho hành khách. Tuy nhiên việc cấp cứu gặp nhiều khó khăn do lối đi giữa hai hàng ghế máy bay hạn chế, trong khi thể trạng nữ hành khách khá lớn.

Bác sĩ Thanh phải xoay xở tìm điểm tựa, tận dụng khoảng trống để dồn lực ép tim liên tục.

"Tôi phải đứng trong tư thế khó, một chân kẹp giữa hai chân bệnh nhân, chân còn lại đặt sát vùng nách để giữ thăng bằng và tạo lực ép tim", bác sĩ Thanh nhớ lại.

Sau khoảng 3-5 phút ép tim, cánh tay phải của nữ hành khách bắt đầu cử động, nhịp thở tự nhiên dần xuất hiện trở lại. Tuy nhiên bà có biểu hiện buồn nôn rồi nôn ói, nên bác sĩ Thanh lập tức cho bệnh nhân nằm nghiêng, hỗ trợ để chất nôn thoát ra ngoài, hạn chế nguy cơ sặc vào đường thở.

Sau khi ép tim và xử trí chống sặc, bác sĩ Thanh tiếp tục kiểm tra huyết áp và ghi nhận chỉ số chỉ còn 80/50 mmHg, trong khi hành khách than nhức đầu, chóng mặt. 

Hỏi nhanh triệu chứng, không ghi nhận dấu hiệu đau ngực, bác sĩ Thanh nghĩ ít khả năng nhồi máu cơ tim và lưu ý nguy cơ đột quỵ nên ưu tiên xử trí theo hướng hạ đường huyết bằng cách nhờ tiếp viên pha nước đường ấm, hướng dẫn bệnh nhân nhấp từng ngụm nhỏ để tránh sặc. 

Sau 15-20 phút, sắc mặt và môi bệnh nhân dần hồng hào trở lại, huyết áp tăng lên 100/60 mmHg, tỉnh táo hơn và có thể giao tiếp. Tình trạng sức khỏe hành khách dần cải thiện, giúp máy bay tiếp tục hành trình, không phải hạ cánh khẩn cấp.

Khi máy bay hạ cánh, bác sĩ Thanh khuyên bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, đánh giá nguyên nhân. 

Bác sĩ Thanh cho biết thêm với kinh nghiệm 23 năm từng làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó có thời gian làm việc tại khoa nội soi và thường xuyên xử trí các ca bệnh nguy kịch, bản thân không quá bỡ ngỡ trước tình huống cấp cứu khẩn cấp dù ở trên máy bay.

Bác sĩ kể phút cứu hành khách ngưng thở trên máy bay: 'Chạy không kịp mang dép, ép tim trong thế khó' - Ảnh 2.Bác sĩ Việt cứu hành khách Mỹ nôn ra máu giữa chuyến bay: 'Không nghĩ mình là bác sĩ duy nhất'

Trên chuyến bay từ San Francisco (Mỹ) về TP.HCM, một nam hành khách người Mỹ bất ngờ nôn ra thức ăn kèm rất nhiều máu tươi. Rất may, một bác sĩ Việt Nam có mặt trên chuyến bay đã kịp thời chẩn đoán đúng nguyên nhân, xử trí thành công.

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XUÂN MAI
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    Chủ đề: ngưng thở Cứu người Phạm Thị Vân Thanh Hành khách bệnh viện Chợ Rẫy

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