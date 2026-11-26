Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi - Ảnh: ASAHI

Hội nghị quốc tế về chống vũ khí hạt nhân nói trên dự kiến khai mạc vào ngày 30-11 tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ), và kéo dài 5 ngày.

Ngày 25-11, báo Japan Times đăng tin: Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi tuyên bố Nhật Bản sẽ không tham dự Hội nghị rà soát Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) vào tuần tới.

"Hiệp ước này không phù hợp với chính sách răn đe hạt nhân của đất nước chúng tôi. Việc tham dự hội nghị sẽ gửi đi thông điệp sai lệch" - ông Motegi giải thích trước báo giới vào hôm 24-11.

Trước đó truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin cho biết Tokyo sẽ vắng mặt tại hội nghị trên. Nước này cũng không tham dự 3 cuộc họp gần đây nhất của các thành viên TPNW.

TPNW cấm phát triển, thử nghiệm, sản xuất, thu nhận, sở hữu, tích trữ và sử dụng vũ khí hạt nhân. Các cường quốc hạt nhân, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, chưa ký hiệp ước. Nhật Bản cũng quyết định không tham gia hiệp ước này.

"Răn đe hạt nhân mở rộng là điều cần thiết để bảo vệ hòa bình của Nhật Bản trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng" - ông Motegi nói.

Phản ứng trước tuyên bố trên, Thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui cho rằng lập trường như vậy "rõ ràng đi ngược lại nguyện vọng của những người sống sót sau thảm họa bom nguyên tử".

Ông nói thêm: "Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Nhật Bản tham dự hội nghị với tư cách quan sát viên, bởi đây là quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu các vụ ném bom nguyên tử".

TPNW có hiệu lực từ năm 2021. Hội nghị rà soát lần này được tổ chức lần đầu tiên nhằm thảo luận về tình hình triển khai hiệp ước.

Báo Asahi lưu ý về mặt an ninh, Nhật Bản hiện nằm dưới chiếc ô hạt nhân của Mỹ, do đó chính phủ nước này đang giữ lập trường thận trọng đối với việc tham gia hiệp ước.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae từng tuyên bố: "Chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng những gì thực sự hiệu quả để bảo đảm an ninh quốc gia và đạt được tiến triển thực chất trong giải trừ vũ khí hạt nhân".