Những người tham gia mô phỏng việc thực thi lệnh lao động công ích - hình phạt có thể áp dụng đối với người bị kết tội xả rác tại Malaysia - Ảnh: STRAITS TIMES

Tại nhiều quốc gia, hành vi xả rác không đúng nơi quy định có thể khiến người vi phạm phải nộp phạt hàng trăm USD, ngay cả khi chỉ vứt một đầu thuốc lá, mẩu kẹo cao su hay vỏ bánh.

Phạt tiền từ những mẩu rác nhỏ

Ở Nhật Bản, quận Shibuya thuộc thủ đô Tokyo bắt đầu phạt 2.000 yen (khoảng 13 USD) đối với hành vi xả rác từ ngày 1-6-2026. Quy định được triển khai trong chiến dịch “Nếu bạn vứt rác, bạn mất tiền”, giữa bối cảnh lượng khách du lịch tăng mạnh, kéo theo tình trạng rác thải xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến phố đông đúc.

Lực lượng tuần tra có nhiệm vụ phát hiện và xử phạt người vi phạm tại chỗ. Tiền phạt có thể được thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc mã QR, tạo thuận lợi cho cả du khách nước ngoài.

Tại Singapore, mức phạt tăng theo số lần tái phạm. Theo Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore (NEA), cá nhân vi phạm có thể bị phạt tối đa 2.000 SGD (khoảng 1.551 USD) trong lần đầu, 4.000 SGD (3.102 USD) ở lần thứ hai và 10.000 SGD (khoảng 7.756 USD) từ lần thứ ba trở đi.

Tại thủ đô Brussels của Bỉ, hành vi vứt đầu thuốc lá, kẹo cao su hoặc khạc nhổ nơi công cộng có thể bị phạt tới 200 euro (khoảng 219 USD). Mức phạt đối với hành vi đổ chất thải xây dựng hoặc chất thải nguy hại trái phép có thể lên đến 2.000 euro (khoảng 2.197 USD)/m³.

Anh cũng vừa tăng mạnh mức phạt cho hành vi xả rác bừa bãi. Theo quy định sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-9-2026, mức phạt tối đa tại chỗ đối với hành vi xả rác thông thường tăng 50%, lên 750 bảng Anh (khoảng 985 USD). Đối với hành vi đổ trộm rác thải, mức phạt hành chính tăng gấp năm lần, từ 1.000 bảng (khoảng 1.314 USD) lên 5.000 bảng Anh (khoảng 6.570 USD).

Buộc người vi phạm trực tiếp dọn vệ sinh

Rác thải chất đống bên cạnh máy bán hàng tự động ở khu Asakusa, Tokyo - BLOOMBERG

Không chỉ phạt tiền, một số quốc gia còn yêu cầu người vi phạm trực tiếp tham gia làm sạch môi trường. Singapore là một ví dụ với chương trình Corrective Work Order (CWO), theo đó người xả rác có thể bị buộc làm vệ sinh tại các khu vực công cộng trong thời gian từ ba đến 12 giờ.

"Chế tài này nhằm nâng cao nhận thức của những đối tượng tái phạm nhiều lần, đồng thời giúp họ thấu hiểu nỗi vất vả của đội ngũ công nhân vệ sinh", NEA nhấn mạnh.

Theo báo Straits Times, tháng 5-2026, một người đàn ông Singapore bị phạt 2.500 SGD (khoảng 1.939 USD) và buộc lao động công ích 12 giờ vì vứt đầu thuốc lá. Đây là lần thứ 13 người này bị kết án liên quan đến hành vi xả rác kể từ năm 2000.

Tại Malaysia, hành vi xả rác bừa bãi có thể khiến cả người dân địa phương lẫn du khách nước ngoài bị đưa ra tòa và buộc thực hiện lao động công ích.

Bộ trưởng Nhà ở và Chính quyền địa phương Malaysia Nga Kor Ming cho biết từ đầu tháng 1-2026, người vi phạm có thể phải thực hiện các công việc như quét đường, thông cống, dọn nhà vệ sinh công cộng và cắt tỉa cây xanh.

Theo Đạo luật Quản lý chất thải rắn và vệ sinh công cộng sửa đổi, ngoài mức phạt tiền lên tới 2.000 ringgit (khoảng 485 USD), tòa án có thể buộc người bị kết tội xả rác lao động công ích tối đa 12 giờ trong vòng sáu tháng.