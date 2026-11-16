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Tổng thống Indonesia xin lỗi Singapore, Malaysia về tình trạng khói mù do cháy rừng

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ngày 15-11, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã gửi lời xin lỗi tới Singapore và Malaysia về tình trạng khói mù xuyên biên giới do các vụ cháy rừng kéo dài nhiều tháng gây ra.

Tổng thống Indonesia xin lỗi Singapore, Malaysia về tình trạng khói mù do cháy rừng - Ảnh 2.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto - Ảnh: AFP

Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Indonesia, Tổng thống Prabowo Subianto đã đưa ra lời xin lỗi trong phiên họp tại Hội nghị cấp cao ASEAN khai mạc hôm 15-11 tại thủ đô Manila, Philippines.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các nước láng giềng Malaysia và Singapore vì đất nước chúng tôi đã xảy ra một vụ cháy rừng rất lớn, phải mất gần bốn tháng mới kiểm soát được.

Khói mù đã lan sang Malaysia và Singapore. Đây không phải là lỗi của chúng tôi, nhưng một lần nữa chúng tôi vẫn xin lỗi và đã làm hết sức mình”, ông Prabowo phát biểu tại phiên họp.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Indonesia cam kết chính phủ đã và sẽ tiếp tục có những biện pháp cứng rắn đối với những doanh nghiệp có liên quan đến các vụ cháy rừng, đồng thời chuẩn bị thành lập một cơ quan mới nhằm tăng cường công tác phòng chống cháy rừng.

Tổng thống Prabowo khẳng định nước này sẽ áp dụng chính sách “không khoan nhượng” đối với bất kỳ doanh nghiệp nào góp phần gây ra các vụ cháy, theo Đài Al Jazeera.

“Chúng tôi đã thu hồi 17 giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp. Trong khi đó, 26 doanh nghiệp hiện đang bị điều tra và 11 doanh nghiệp khác đã bị truy tố. Thêm 23 doanh nghiệp khác nằm trong danh sách chờ truy tố”, ông cho hay.

Trong cuộc họp báo vào cùng ngày 15-11, Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro nói rằng Jakarta đã “thẳng thắn và cởi mở chia sẻ những nỗ lực mà nước này đang triển khai nhằm giải quyết tình trạng cháy rừng tại Indonesia”.

Indonesia đang phải đối phó với các vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong 11 năm qua, khiến nhiều khu vực đất đai rộng lớn bị thiêu rụi, chủ yếu trên các đảo Sumatra, Borneo và Papua.

Khói mù từ các đám cháy đã lan sang một số quốc gia láng giềng gần Indonesia như Singapore và Malaysia trong vài tháng qua.

Tổng thống Indonesia xin lỗi Singapore, Malaysia về tình trạng khói mù do cháy rừng - Ảnh 2.Indonesia bắt 12 nghi phạm khủng bố khét tiếng

Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã bắt giữ 12 nghi phạm có liên quan các mạng lưới khủng bố trong hàng loạt chiến dịch được triển khai tại 6 tỉnh kể từ ngày 2-10.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Malaysia Prabowo Subianto Indonesia ASEAN

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