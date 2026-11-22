PLAVE thường bị nhầm lẫn là AI dù các thành viên đều là người thật - Ảnh: VLAST

Theo Newsis, UNICEF Hàn Quốc vừa đăng tải lời xin lỗi sau sự cố MC giới thiệu sai nhóm nhạc thần tượng ảo PLAVE là trí tuệ nhân tạo (AI) tại sự kiện 2026 The Children Fest 2026.

UNICEF Hàn Quốc thừa nhận cách diễn đạt thiếu phù hợp đã không thể hiện sự tôn trọng đối với âm nhạc, sân khấu, nỗ lực và sự chân thành của nhóm.

PLAVE là nhóm nhạc ảo, không phải AI

Phía UNICEF Hàn Quốc bày tỏ sự hối lỗi vì đã khiến nhóm và người hâm mộ thất vọng, tổn thương.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã khiến PLAVE và fandom vô cùng thất vọng và tổn thương bởi những cách diễn đạt không thể hiện được sự tôn trọng đối với âm nhạc, sân khấu cũng như những nỗ lực và sự chân thành mà PLAVE gửi gắm trong đó" - tổ chức này viết.

PLAVE là một trong những nhóm tiên phong mô hình thần tượng ảo trong K-pop - Ảnh: VLAST

Trước đó, sau khi phát ngôn của MC tại sự kiện, người hâm mộ đã lên tiếng phản đối việc nhóm bị gọi là AI. Chính người dẫn chương trình cũng thừa nhận sai sót xảy ra, sau đó đính chính và gửi lời xin lỗi.

Trên thực tế, PLAVE là nhóm nhạc thần tượng ảo có các thành viên thực sự đứng sau những nhân vật kỹ thuật số, trực tiếp thể hiện giọng hát và chuyển động trong các hoạt động âm nhạc, biểu diễn.

Đây cũng là điều đã được biết đến rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ K-pop.

Trước khi tham gia The Children Festa 2026, PLAVE đã quyên góp 100 triệu won cho hoạt động hỗ trợ trẻ em.

Tại sự kiện nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi, nhóm đảm nhận bài phát biểu với chủ đề "Sức khỏe tinh thần của trẻ em trong môi trường kỹ thuật số".

Nhóm quyên góp 100 triệu won cho các hoạt động bảo vệ trẻ em- Ảnh: VLAST

Hiện tại, PLAVE đang thực hiện World Tour mang tên PLAVE World Tour Keep It Manic 2026. Ngày 19-11, nhóm công bố concert encore tại Gocheok Sky Dome, Seoul, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 22 đến 24-1-2027.

Dù hoạt động dưới hình thức nhóm nhạc thần tượng ảo, PLAVE vẫn cho thấy sức hút mạnh mẽ và sự ủng hộ đông đảo từ người hâm mộ.

Trong cuộc bình chọn Nhóm nhạc nam K-pop trên StarTrend ngày 19-11, nhóm xuất sắc dẫn đầu với 281.191 phiếu.