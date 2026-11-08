‘Cỗ máy nhảy’ Hồ Đông Quan từng giấu kín ước mơ làm nghệ sĩ

Hồ Đông Quan bên fandom QUANderful - Ảnh: FBNV

Chương trình Vũ trụ Fandom lên sóng ngày 8-11 trên VTV3, Hồ Đông Quan có dịp nhìn lại hành trình theo đuổi nghệ thuật, từ những ngày còn tự ti với ước mơ đến khi được khán giả biết đến qua các chương trình truyền hình như Tân binh toàn năng và Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hồ Đông Quan từng giấu kín ước mơ làm nghệ sĩ

Ở phần đầu chương trình, Hồ Đông Quan có dịp nhìn lại hành trình theo đuổi nghệ thuật, từ những ngày còn tự ti với ước mơ đến khi được khán giả biết đến qua Tân binh toàn năng và Anh trai vượt ngàn chông gai.

“Từ nhỏ mình đã thích xem các chương trình ca nhạc, đĩa CD rồi hát và nhảy theo. Mình đặc biệt thích nghe nhạc HKT nhưng không dám chia sẻ sở thích này với mọi người vì tự ti, ngại nói ra mong muốn trở thành nghệ sĩ. Có lúc mình đứng nghe nhạc rồi nhảy theo, hàng xóm nhìn vào. Lúc đó, mình nghĩ thế là ‘ngầu’ lắm” - Hồ Đông Quan chia sẻ.

Khi còn là sinh viên, anh tham gia nhiều hoạt động, cuộc thi dành cho sinh viên và có cơ hội gia nhập vũ đoàn Bước Nhảy.

Sau khi tốt nghiệp, Hồ Đông Quan xin phép ba mẹ theo đuổi công việc cùng vũ đoàn. Sau khoảng sáu tháng, anh quyết định gắn bó lâu dài với nghệ thuật, rồi rời vũ đoàn để mở studio dạy nhảy và làm thực tập sinh tại một công ty giải trí.

Hồ Đông Quan trong không gian “Góc nhỏ kiêu hãnh” - nơi trưng bày những đồ vật mang nhiều kỷ niệm của nghệ sĩ - Ảnh: FBNV

Anh từng lên kế hoạch ra mắt vào năm 2024 nhưng sau đó bén duyên với Tân binh toàn năng. Chương trình trở thành cột mốc lớn, đưa cái tên Hồ Đông Quan đến gần hơn với công chúng.

Nhìn lại hành trình Tân binh toàn năng, nam nghệ sĩ nhắc đến từ khóa “an toàn” từng khiến mình chịu nhiều áp lực trong những năm đầu hoạt động.

“Hồ Đông Quan xem chương trình là cơ hội lớn để được xuất hiện nhiều hơn. Nhưng khi phải đối mặt với những nhận xét về sự an toàn, khoảnh khắc bị đóng băng và dừng bước tại chương trình, mình đã có không ít áp lực về từ khóa ‘an toàn’.

Bây giờ nhìn lại, Hồ Đông Quan thấy mình hơi non nớt. Mình đã tiếp nhận từ ‘an toàn’ theo hướng tiêu cực. Nhưng bây giờ mình lại thấy biết ơn từ đó, vì nó giúp mình muốn trở nên bứt phá hơn” - anh nói.

Hồ Đông Quan nhìn lại Tân binh toàn năng, thừa nhận bản thân còn non nớt thời điểm đó - Ảnh: FBNV

Theo nam nghệ sĩ, Tân binh toàn năng và Anh trai vượt ngàn chông gai là hai khởi đầu rất khác nhau. Nếu ở chương trình đầu tiên, anh cảm nhận nhiều áp lực vì sự quan tâm của khán giả, thì ở hành trình sau, anh thoải mái hơn để thể hiện bản thân.

Những người từng đồng hành gửi lời nhắn đến Hồ Đông Quan ngay trong chương trình. Thỏ (Da LAB) nhận xét nam nghệ sĩ nghịch ngợm hơn vẻ ngoài, ban đầu còn rụt rè nhưng dần tự tin qua từng công diễn. Anh mong Hồ Đông Quan nhận ra những tài năng và tiềm năng của bản thân để tiếp tục phát triển.

It’s Charles gọi Hồ Đông Quan là đứa em hiếu thắng, mong anh biết dành thêm thời gian cho bản thân, bớt suy nghĩ và trân trọng những điều tốt đẹp đang đến.

Ba mẹ học dùng mạng xã hội để dõi theo Hồ Đông Quan

Một trong những câu chuyện đáng chú ý Hồ Đông Quan chia sẻ trong chương trình là sự ra đời của cộng đồng người hâm mộ mang tên “QUANderful” vào năm 2025.

Tên gọi này được ghép từ Hồ Đông Quan và “wonderful”, mang ý nghĩa người hâm mộ luôn là điều tuyệt vời trong cuộc sống của nam nghệ sĩ.

Dịp này, QUANderful cùng mascot Quan Quan còn tổ chức sinh nhật sớm cho nam nghệ sĩ (sinh ngày 10-11) - Ảnh: FBNV

Tại không gian “Góc nhỏ kiêu hãnh”, Hồ Đông Quan tự hào giới thiệu những kỷ vật gắn với hành trình hoạt động nghệ thuật và tình cảm của người hâm mộ. Trong đó có chiếc micro và bộ in-ear được thiết kế riêng theo màu sắc của QUANderful, với sắc xanh và hình ảnh bông tuyết gắn với thời gian anh tham gia Tân binh toàn năng.

Không chỉ có QUANderful, chương trình còn mang đến bất ngờ từ gia đình nam nghệ sĩ. Theo lời kể, trước đây Hồ Đông Quan ít khi chia sẻ về ước mơ của mình.

Nhưng khi con quyết định theo đuổi nghệ thuật, ba mẹ vẫn lựa chọn ủng hộ. Ba anh thậm chí học cách sử dụng các nền tảng mạng xã hội để cập nhật hoạt động của con.

Ba Hồ Đông Quan đã học sử dụng TikTok, Threads đến những ứng dụng bình chọn khi Hồ Đông Quan tham gia các chương trình truyền hình.

Hồ Đông Quan không giấu được xúc động khi xem video. Anh cho biết đã chuẩn bị tinh thần vì biết trước chương trình đã liên hệ ba mẹ, nhưng vẫn không thể kìm nước mắt.

Bên cạnh những phút giây lắng đọng, chương trình còn có không khí vui vẻ khi Hồ Đông Quan trở thành "thầy giáo", trực tiếp nhận xét các tiết mục vũ đạo do người hâm mộ thể hiện trên nền nhạc Sao phải xoắn, Show Me...

Cường Bạch, Hồ Đông Quan vượt qua nỗi sợ trong Tân binh toàn năng Với mục tiêu 'phá băng' giải cứu 3 thành viên, giữ vững đội hình, Cường Bạch, Hồ Đông Quan ứng cử vị trí đội trưởng để có thể dẫn dắt nhóm tân binh toàn năng.



