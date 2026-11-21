BTS giành giải Daesang Nghệ sĩ của năm tại MAMA 2026 - Ảnh: Big Hit Music

Tối 20-11, lễ trao giải MAMA 2026 chính thức diễn ra tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản, với đêm đầu tiên mang chủ đề A Music Interstella.

BTS tiếp tục vắng mặt tại MAMA, nhưng nhóm vẫn chiến thắng ở nhiều hạng mục, trong đó có Daesang Nghệ sĩ của năm.

Không ai qua nổi BTS

Với thành tích này, BTS tiếp tục củng cố vị thế của mình trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc. Nhóm hiện sở hữu tổng cộng 80 giải Daesang khác nhau, trở thành nghệ sĩ có số lượng Daesang nhiều nhất K-pop.

Dù không thể trực tiếp góp mặt tại lễ trao giải do đang thực hiện lịch trình world tour, BTS vẫn gửi lời phát biểu nhận giải thông qua video. Đáng chú ý, chiến thắng lần này diễn ra đúng dịp tròn 10 năm nhóm lần đầu chạm tay vào Daesang tại MAMA.

BTS gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã đồng hành cùng nhóm trong suốt thời gian qua - Ảnh: Mnet

V chia sẻ đây là cột mốc khiến giải thưởng năm nay trở nên đặc biệt hơn, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi cả nhóm không thể trực tiếp chung vui cùng khán giả.

"Mỗi lần nhận được giải thưởng tại một lễ trao giải tuyệt vời như thế này, chúng tôi lại cảm nhận được trách nhiệm của mình ngày càng lớn hơn.

Tôi nghĩ rằng chính nhờ có người hâm mộ mà chúng tôi có thể vượt qua áp lực đó và tiếp tục tiến về phía trước. Các bạn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với chúng tôi" - J-Hope gửi gắm.

Trước đó, BTS cũng giành cả hai giải Daesang Nghệ sĩ của năm và Album của năm tại Melon Music Awards. Với chiến thắng tại MAMA, nhóm tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong năm 2026.

CL "quậy tung" MAMA cùng Allday Project

Một trong những tiết mục thu hút sự chú ý tại đêm đầu tiên MAMA 2026 là màn kết hợp giữa CL và nhóm nhạc đàn em Allday Project. Mang tên Still The Baddies, sân khấu đánh dấu sự trở lại của cô tại MAMA, đồng thời đưa những ca khúc gắn liền với tên tuổi 2NE1 trở lại trước đông đảo khán giả.

CL phát hành ca khúc Iconic vào ngày 20-11. Đây là sản phẩm âm nhạc mới của nữ nghệ sĩ sau 5 năm. Chỉ vài giờ sau khi phát hành, cô đã lần đầu trình diễn ca khúc này tại sân khấu MAMA khiến khán giả vô cùng phấn khích.

CL trình diễn I am the best cùng với Allday Project tại MAMA



Sau Iconic, không khí tại Kyocera Dome Osaka tiếp tục nóng lên khi giai điệu Fire, I am the best cất lên. Annie, Bailey và Youngseo Allday Project xuất hiện cùng CL, góp phần tái hiện đội hình biểu diễn mang màu sắc của nhóm nhạc nữ huyền thoại.

Annie và Bailey cùng CL khuấy động sân khấu bằng những đoạn rap đầy năng lượng. Trong khi đó, Youngseo đảm nhận phần hát của Park Bom. Sự kết hợp tạo nên một tiết mục gợi nhớ 2NE1 nhưng vẫn có dấu ấn của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Bên cạnh sân khấu của CL, MAMA 2026 còn có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. ENHYPEN giành giải Fans' Choice of the Year năm thứ hai liên tiếp. Đây là chiến thắng đặc biệt xúc động với nhóm, khi các thành viên đã bật khóc trên sân khấu sau khi nhận giải.

ENHYPEN bật khóc khi nhận giải Fans' Choice of the Year - Ảnh: Mnet

Trưởng nhóm Jungwon chia sẻ rằng năm nay là một năm đầy biến động. Anh kể từng có những lúc các thành viên tự hỏi liệu nhóm có thể tiếp tục ổn định hay không. Tuy nhiên ngay cả trong thời điểm chính họ không thể tin tưởng bản thân, khán giả vẫn luôn đặt niềm tin vào nhóm.

MAMA 2026 sẽ tiếp tục với đêm thứ 2 vào ngày 21-11, với dàn line up gồm BigBang, IVE, Le Sserafim, CORTIS... Hai giải Daesang còn lại là Album của năm và Bài hát của năm cũng sẽ được công bố trong đêm tiếp theo.

Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất MAMA 2026 gọi tên IVE - Ảnh: Mnet

Một số giải thưởng tại Lễ trao giải MAMA 2026 ngày 1 - Daesang Nghệ sĩ của năm: BTS - Fans' Choice of the Year: ENHYPEN - Fans' Choice Top 10: ENHYPEN, ILLIT, TREASURE, CORTIS, TUIDE, BABYMONSTER, LNGSHOT, Hearts2Hearts - Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất: IVE - Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Alpha Drive One, TUIDE - Nghệ sĩ triển vọng tiếp theo: RESCENE - Nghệ sĩ đột phá xuất sắc nhất: NCT WISH