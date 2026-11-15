CORTIS lần đầu chạm đến giải thưởng lớn tại Melon Music Awards

IVE giành giải Daesang Ca khúc của năm với sản phẩm âm nhạc mới nhất Bang Bang - Ảnh: MMA

Tối 15-11, lễ trao giải Melon Music Awards ngày 2 diễn ra tại Gocheok Sky Dome, quận Guro, Seoul (Hàn Quốc).

Tại đêm trao giải thứ 2, BTS lại tiếp tục thống trị các hạng mục dù tiếp tục vắng mặt. Trong khi đó, IVE và CORTIS cũng ghi dấu ấn với những giải thưởng quan trọng.

IVE, CORTIS bội thu giải thưởng MMA 2026

IVE và CORTIS là hai cái tên nổi bật khi lần lượt được xướng tên ở những hạng mục quan trọng.

Ở hạng mục Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất, IVE vượt qua các đối thủ gồm Aespa, Hearts2Hearts, KiiiKiii và ILLIT. Ngay sau khi nhận giải, các thành viên đã lên sân khấu chia sẻ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ.

IVE xuất sắc vượt qua Aespa, Hearts2Hearts, KiiiKiii và ILLIT để trở thành nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất năm - Ảnh: MMA

Đáng chú ý, IVE tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Daesang Ca khúc của năm với Bang Bang. Khi nhận giải thưởng lớn, các thành viên không giấu được sự xúc động. Nhóm cho biết hoàn toàn không nghĩ mình sẽ chiến thắng trước những ứng viên mạnh.

"Chúng tôi thực sự không thể ngờ tới kết quả này nên cảm thấy vô cùng xúc động. Cảm ơn mọi người đã lựa chọn ca khúc của chúng tôi giữa rất nhiều ứng viên xuất sắc" - trưởng nhóm IVE chia sẻ.

Với CORTIS, chiến thắng Daesang Bản thu âm của năm đánh dấu một cột mốc đáng chú ý đối với nhóm.

Khi nhận giải, các thành viên cho biết luôn mong muốn những ca khúc mình sáng tác đạt thành tích tốt và xem sự ủng hộ của người hâm mộ là yếu tố quan trọng tạo nên kết quả này.

"Chúng tôi luôn nghĩ rằng mỗi khi làm nhạc, mình đều muốn đạt được thành tích tốt. Có lẽ chính các bạn đã giúp chúng tôi biến điều đó thành hiện thực" - nhóm bày tỏ.

CORTIS hào hứng với giải Daesang đầu tiên trong sự nghiệp tại MMA - Ảnh: MMA

BTS tiếp tục giành nhiều giải thưởng quan trọng MMA 2026 dù không trực tiếp xuất hiện tại Gocheok Sky Dome do vướng lịch trình World tour.

Trong ngày đầu tiên, nhóm nhận ba giải thưởng gồm Daesang Album của năm với album phòng thu thứ 5 Arirang, Stage of the Year và Global Top 10. Sang ngày thứ hai, BTS tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất và Daesang Nghệ sĩ của năm.

Do không thể tham dự trực tiếp, BTS gửi lời cảm ơn thông qua video được phát tại chương trình.

Nhóm chia sẻ: "Năm nay, chúng tôi đã nhận được tổng cộng 6 chiếc cúp tại MMA. Chúng tôi muốn cùng các bạn ăn mừng và ghi nhớ ngày hôm nay, khi nhận được những giải thưởng tuyệt vời như thế này".

BTS còn được trao Daesang Nghệ sĩ của năm - một trong những giải thưởng quan trọng nhất của MMA 2026. Đây là lần thứ tư BTS giành giải Nghệ sĩ của năm tại lễ trao giải danh giá này - Ảnh: Big Hit Music

Các thành viên cũng nhắc đến hành trình hoạt động trong năm 2026, đặc biệt là cơ hội được gặp gỡ người hâm mộ thông qua các buổi biểu diễn.

Trước đó, album Arirang ra mắt hồi tháng 3 đã ghi nhận thành tích đáng chú ý trên nền tảng Melon. Ca khúc chủ đề Swim đứng đầu bảng xếp hạng Top 100 chỉ sau một giờ phát hành, trong khi toàn bộ 14 ca khúc trong album đều lọt vào bảng xếp hạng.

Một số giải thưởng MMA 2026 ngày 2 - Daesang Nghệ sĩ của năm: BTS - Daesang Bản thu âm của năm: CORTIS - Daesang Ca khúc của năm: IVE - Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất: BTS - Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất: IVE - Top 10: NCT WISH, IVE, PLAVE, CORTIS, KiiiKiii, AKMU, BTS, ILLIT, I.O.I, Hearts2Hearts - Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: ALPHA DRIVE ONE, LNGSHOT