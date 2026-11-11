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Swim của BTS là bài hát hay nhất năm 2026

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Ca khúc chủ đề album Arirang được Apple Music lựa chọn vào danh sách 100 bài hát hay nhất năm 2026 trên toàn cầu, giúp BTS trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên lập thành tích này.

Swim của BTS là bài hát hay nhất năm 2026 - Ảnh 1.

Ca khúc tái xuất sau 4 năm tạm ngưng hoạt động của nhóm được chọn vào danh sách những bài hát hay nhất 2026 - Ảnh: Big Hit Music

Ngày 11-11, Chosun đưa tin Swim của BTS vừa được Apple Music vinh danh trong danh sách 2026 Best Songs (Những bài hát hay nhất năm 2026). 

Đây là tuyển tập 100 ca khúc tiêu biểu của năm do đội ngũ biên tập viên nền tảng lựa chọn, đánh dấu cột mốc mới của nhóm nhạc Hàn Quốc trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Swim cũng là ca khúc đầu tiên của một nhóm nhạc Hàn Quốc xuất hiện trong danh sách toàn cầu này.

BTS "định nghĩa lại K-pop"

Việc xuất hiện trong tuyển tập này ghi nhận sức hút của Swim trong năm 2026. Bên cạnh danh sách 100 bài hát hay nhất năm, ca khúc còn được Apple Music đưa vào ba danh sách phát thuộc tuyển tập 2026 Best Playlists, gồm A-List Pop, Viral Hits và KPOPWRLD.

Đánh giá về màn trở lại của BTS với album Arirang, Apple Music nhận định đây là khoảnh khắc K-pop đã chờ đợi trong thời gian dài. Nền tảng này cho rằng sự trở lại của nhóm là thành quả sau nhiều năm được kỳ vọng, đồng thời nhấn mạnh BTS đã định nghĩa lại xu hướng K-pop trong năm 2026.

Swim của BTS là bài hát hay nhất năm 2026 - Ảnh 2.

Apple Music dành nhiều lớn khen cho màn tái xuất của BTS - Ảnh: Big Hit Music

Dù đã ra mắt 9 tháng, sức nóng album Arirang vẫn chưa hạ nhiệt trên các bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ. Theo bảng xếp hạng Billboard, album này đứng thứ 62 trên Billboard 200 trong kỳ xếp hạng ngày 14-11.

Arirang từng ra mắt ở vị trí số một vào tháng 4-2026 và giữ ngôi đầu trong ba tuần liên tiếp. Sau 33 tuần, Arirang vẫn duy trì thứ hạng trên bảng xếp hạng album chính của Billboard và đứng thứ 24 trên Top Album Sales và thứ 30 trên Adult Contemporary.

Trong khi đó, Swim tăng 5 bậc so với tuần trước, vươn lên vị trí thứ 28 trên Global 200, bảng xếp hạng tổng hợp lượt nghe trực tuyến và doanh số nhạc số toàn cầu.

Trên Global (Excluding the U.S.), ca khúc đứng thứ 14. Một bài hát khác trong album là Normal cũng góp mặt ở vị trí thứ 114 trên bảng xếp hạng này.

Swim của BTS là bài hát hay nhất năm 2026 - Ảnh 3.

Trước đó, Swim từng ra mắt ở vị trí số một trên Billboard Hot 100, trở thành ca khúc thứ bảy của BTS đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Mỹ - Ảnh: Big Hit Music

BTS phát hành album Arirang vào tháng 3-2026 sau khi cả 7 thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tái hợp đầy đủ đội hình. Đến tháng 9, nhóm giành 3 giải thưởng tại lễ trao giải 2026 MTV Video Music Awards tổ chức ở Los Angeles (Mỹ), gồm Song of the Year, Best Group và Best K-pop.

Hiện BTS đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới BTS World tour Arirang. Chặng Đông Nam Á dự kiến bắt đầu ngày 19-11 tại Cao Hùng, sau đó đi qua Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore và Jakarta. Nhóm sẽ tổ chức tổng cộng 15 đêm diễn tại 5 thành phố.

Swim của BTS là bài hát hay nhất năm 2026 - Ảnh 4.BTS thắng kiện

BTS giành chiến thắng trong vụ kiện bản quyền tại Mỹ khi tòa án hai lần bác bỏ đơn kiện của nguyên đơn do không đủ bằng chứng chứng minh hành vi vi phạm.

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LAN HƯƠNG
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    Chủ đề: Arirang Apple Music BTS Hàn Quốc K-Pop

    Dòng sự kiện: Đời sống K-Pop

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