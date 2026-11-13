Tân binh CORTIS thống trị K-pop năm 2026

Dù là tân binh nhưng CORTIS đã sớm có được vị thế vững chắc trong K-pop - Ảnh: Big Hit Music

Theo số liệu BigHit Music công bố ngày 12-11, tính đến ngày 10-11, tổng lượt stream của toàn bộ các ca khúc CORTIS phát hành trên Spotify cán mốc 1,5 tỉ.

Sau 15 tháng hoạt động, CORTIS trở thành nhóm nhạc nam K-pop ra mắt trong 5 năm gần đây đạt 1,5 tỉ lượt stream trên Spotify nhanh nhất. Đáng chú ý, con số này được thiết lập chỉ từ 16 ca khúc mà nhóm phát hành.

CORTIS "hot rần rần" sau 1 năm ra mắt

Riêng trong năm 2026, CORTIS đã thu về khoảng 1,2 tỉ lượt stream trên Spotify. Số liệu cho thấy mức độ gia tăng đáng kể trong lượng tiêu thụ âm nhạc của nhóm.

Ngày 27-8, lượng người nghe hằng tháng của CORTIS đạt 12.947.465 người, lập kỷ lục cá nhân và đứng thứ ba trong lịch sử các nhóm nhạc nam K-pop. Sau đó, lượng người nghe của nhóm tiếp tục duy trì trên 10 triệu người.

Nhóm liên tục phá nhiều kỷ lục của K-pop trong năm 2026 - Ảnh: Big Hit Music

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thành tích của CORTIS là RedRed, ca khúc chủ đề thuộc mini album thứ hai GreenGreen, phát hành tháng 4-2026.

Tính đến tháng 11, bài hát đạt khoảng 276 triệu lượt stream trên Spotify và được dự đoán sẽ vượt mốc 300 triệu lượt trong năm nay.

Trước đó, ca khúc từng đạt vị trí thứ 64 trên bảng xếp hạng tuần Melon, sau đó vươn lên vị trí số một trong hai tuần liên tiếp.

Trên bảng xếp hạng Daily Top Songs Global của Spotify, RedRed đạt vị trí thứ 36. Dù đã phát hành hơn 7 tháng, bài hát vẫn ghi nhận trên 800.000 lượt phát mỗi ngày.

Sức nóng ban đầu của RedRed được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các video ngắn. Thử thách vũ đạo thu hút sự tham gia của đông đảo người dùng TikTok. Chỉ trong 2 tuần sau khi phát hành, số video sử dụng âm thanh của ca khúc đã vượt 1 triệu.

RedRed là một trong những ca khúc được dự đoán sẽ "bội thu" giải thưởng cuối năm - Ảnh: Big Hit Music

Bài hát sau đó đứng đầu danh sách 2026 Songs of the Summer tại Hàn Quốc do TikTok công bố. Phong cách thời trang của các thành viên cũng thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ, góp phần đưa hình ảnh CORTIS lan rộng trên mạng xã hội.

Phong cách thời trang của các thành viên cũng thu hút sự quan tâm của giới trẻ, góp phần đưa hình ảnh CORTIS lan rộng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, sức hút của RedRed không dừng lại ở những video viral. Ca khúc gây chú ý bằng âm thanh synthesizer, nhịp beat mạnh và cách sản xuất mang màu sắc riêng.

Việc các thành viên trực tiếp tham gia quá trình sáng tạo âm nhạc cũng góp phần tạo nên điểm đặc sắc cho sản phẩm - Ảnh: Big Hit Music

Trong năm 2026, CORTIS tổ chức chuyến lưu diễn đầu tiên mang tên Put Your Phone Down tại Hàn Quốc, Bắc Mỹ và Nhật Bản với toàn bộ vé được bán hết. Nhóm cũng biểu diễn tại Lollapalooza Chicago và Formula 1 Singapore Grand Prix 2026.

Tại các lễ trao giải cuối năm, CORTIS góp mặt trong nhiều hạng mục quan trọng. Nhóm được đề cử Nghệ sĩ của năm, Album của năm và Ca khúc của năm tại Melon Music Awards 2026. Tại MAMA Awards 2026, nhóm tiếp tục có tên trong danh sách đề cử Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất.