Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Tân binh CORTIS thống trị K-pop năm 2026

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Chỉ sau 1 năm, CORTIS 'bỏ túi' 1,5 tỉ lượt stream trên Spotify, trở thành nhóm nhạc nam K-pop ra mắt trong 5 năm gần đây đạt thành tích này nhanh nhất.

Tân binh CORTIS thống trị K-pop năm 2026 - Ảnh 1.

Dù là tân binh nhưng CORTIS đã sớm có được vị thế vững chắc trong K-pop - Ảnh: Big Hit Music

Theo số liệu BigHit Music công bố ngày 12-11, tính đến ngày 10-11, tổng lượt stream của toàn bộ các ca khúc CORTIS phát hành trên Spotify cán mốc 1,5 tỉ.

Sau 15 tháng hoạt động, CORTIS trở thành nhóm nhạc nam K-pop ra mắt trong 5 năm gần đây đạt 1,5 tỉ lượt stream trên Spotify nhanh nhất. Đáng chú ý, con số này được thiết lập chỉ từ 16 ca khúc mà nhóm phát hành.

CORTIS "hot rần rần" sau 1 năm ra mắt

Riêng trong năm 2026, CORTIS đã thu về khoảng 1,2 tỉ lượt stream trên Spotify. Số liệu cho thấy mức độ gia tăng đáng kể trong lượng tiêu thụ âm nhạc của nhóm. 

Ngày 27-8, lượng người nghe hằng tháng của CORTIS đạt 12.947.465 người, lập kỷ lục cá nhân và đứng thứ ba trong lịch sử các nhóm nhạc nam K-pop. Sau đó, lượng người nghe của nhóm tiếp tục duy trì trên 10 triệu người.

Tân binh CORTIS thống trị K-pop năm 2026 - Ảnh 2.

Nhóm liên tục phá nhiều kỷ lục của K-pop trong năm 2026 - Ảnh: Big Hit Music

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thành tích của CORTIS là RedRed, ca khúc chủ đề thuộc mini album thứ hai GreenGreen, phát hành tháng 4-2026. 

Tính đến tháng 11, bài hát đạt khoảng 276 triệu lượt stream trên Spotify và được dự đoán sẽ vượt mốc 300 triệu lượt trong năm nay. 

TIN LIÊN QUAN

Trước đó, ca khúc từng đạt vị trí thứ 64 trên bảng xếp hạng tuần Melon, sau đó vươn lên vị trí số một trong hai tuần liên tiếp. 

Trên bảng xếp hạng Daily Top Songs Global của Spotify, RedRed đạt vị trí thứ 36. Dù đã phát hành hơn 7 tháng, bài hát vẫn ghi nhận trên 800.000 lượt phát mỗi ngày.

Sức nóng ban đầu của RedRed được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các video ngắn. Thử thách vũ đạo thu hút sự tham gia của đông đảo người dùng TikTok. Chỉ trong 2 tuần sau khi phát hành, số video sử dụng âm thanh của ca khúc đã vượt 1 triệu. 

Tân binh CORTIS thống trị K-pop năm 2026 - Ảnh 3.

RedRed là một trong những ca khúc được dự đoán sẽ "bội thu" giải thưởng cuối năm - Ảnh: Big Hit Music

Bài hát sau đó đứng đầu danh sách 2026 Songs of the Summer tại Hàn Quốc do TikTok công bố. Phong cách thời trang của các thành viên cũng thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ, góp phần đưa hình ảnh CORTIS lan rộng trên mạng xã hội.

Phong cách thời trang của các thành viên cũng thu hút sự quan tâm của giới trẻ, góp phần đưa hình ảnh CORTIS lan rộng trên mạng xã hội. 

Tuy nhiên, sức hút của RedRed không dừng lại ở những video viral. Ca khúc gây chú ý bằng âm thanh synthesizer, nhịp beat mạnh và cách sản xuất mang màu sắc riêng. 

Tân binh CORTIS thống trị K-pop năm 2026 - Ảnh 4.

Việc các thành viên trực tiếp tham gia quá trình sáng tạo âm nhạc cũng góp phần tạo nên điểm đặc sắc cho sản phẩm - Ảnh: Big Hit Music

Trong năm 2026, CORTIS tổ chức chuyến lưu diễn đầu tiên mang tên Put Your Phone Down tại Hàn Quốc, Bắc Mỹ và Nhật Bản với toàn bộ vé được bán hết. Nhóm cũng biểu diễn tại Lollapalooza Chicago và Formula 1 Singapore Grand Prix 2026.

Tại các lễ trao giải cuối năm, CORTIS góp mặt trong nhiều hạng mục quan trọng. Nhóm được đề cử Nghệ sĩ của năm, Album của năm và Ca khúc của năm tại Melon Music Awards 2026. Tại MAMA Awards 2026, nhóm tiếp tục có tên trong danh sách đề cử Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất.

Tân binh CORTIS thống trị K-pop năm 2026 - Ảnh 6.CORTIS phá kỷ lục 5 năm của K-pop

CORTIS vừa vượt 15 triệu người theo dõi trên Instagram, trở thành nhóm K-pop duy nhất ra mắt trong 5 năm gần đây đạt thành tích này.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hàn QUốc Spotify CORTIS Nhật BẢn K-Pop

    Dòng sự kiện: Đời sống K-Pop

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất