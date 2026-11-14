BTS vắng mặt tại MMA 2026 nhưng vẫn 'ê hề' giải thưởng

BTS khiến người hâm mộ tiếc nuối vì vắng mặt tại MMA 2026 - Ảnh: Big Hit Music

Tối 14-11, lễ trao giải Melon Music Awards 2026 (MMA 2026) ngày 1 chính thức diễn ra tại sân vận động trong nhà Gocheok Sky Dome, Seoul (Hàn Quốc).

Đây là năm đầu tiên MMA tổ chức trong 2 ngày liên tiếp. Trong đêm trao giải mở màn, hai giải Daesang được công bố gồm Album của năm và Nghệ sĩ K-Global của năm, lần lượt thuộc về BTS và aespa.

BTS "ẵm" trọn giải thưởng MMA 2026

Dù không có mặt tại lễ trao giải do vướng lịch trình world tour, BTS vẫn được xướng tên ở nhiều hạng mục quan trọng. Nhóm giành Daesang Album của năm với Arirang, đồng thời nhận giải Sân khấu của năm (Stage of the Year) và góp mặt trong danh sách Global Top 10.

Đây là lần thứ năm BTS chiến thắng hạng mục Album của năm tại MMA, sau các năm 2016, 2018, 2019 và 2020. Thành tích năm nay cũng đánh dấu tròn 10 năm kể từ lần đầu nhóm nhận giải thưởng này.

Phát hành sau khoảng 4 năm kể từ lần trở lại với đội hình đầy đủ, Arirang tiếp tục duy trì sức hút trên thị trường quốc tế - Ảnh: Big Hit Music

Theo bảng xếp hạng Billboard 200 công bố ngày 14-11, album Arirang đứng ở vị trí thứ 62. Trước đó, album từng ra mắt ở vị trí số 1, giữ ngôi đầu trong 3 tuần liên tiếp và có tổng cộng 33 tuần góp mặt trên bảng xếp hạng.

Với chiến thắng mới nhất, BTS tiếp tục giữ kỷ lục nghệ sĩ sở hữu nhiều Daesang nhất lịch sử với 78 chiếc cúp. Riêng tại MMA, nhóm đã tích lũy 14 Daesang, gồm 5 giải Album của năm, 4 giải Bài hát của năm, 3 giải Nghệ sĩ của năm và 2 giải Bản thu âm của năm.

Đại diện Big Hit Music vẫn có mặt tại buổi lễ để nhận giải Nhà sản xuất xuất sắc nhất. Bà Kim Hyun Jung, Phó Chủ tịch công ty, chia sẻ năm 2026 là một năm đặc biệt với BTS.

"Nhờ sự nhiệt huyết, nỗ lực của các thành viên cùng tình yêu thương to lớn mà người hâm mộ luôn dành cho nhóm, chúng tôi mới có thể đón nhận được tình cảm và sự ủng hộ ý nghĩa như vậy.

Nhân dịp này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến 7 thành viên BTS, những người luôn trăn trở, nỗ lực hết mình để mang đến âm nhạc và sân khấu chất lượng nhất" - bà nói.

Aespa thắng 2 giải, I.O.I tái hợp sau 10 năm

Ở hạng mục Daesang còn lại được công bố trong ngày đầu tiên, Aespa chiến thắng giải Nghệ sĩ K-pop toàn cầu của năm. Đây là giải thưởng dành cho nghệ sĩ có thành tích nổi bật trên bảng xếp hạng Global-K của Melon, với kết quả được quyết định hoàn toàn bởi hội đồng chuyên môn.

Sau khi nhận giải, Winter gửi lời cảm ơn tới cộng đồng người hâm mộ vì luôn tin tưởng và ủng hộ nhóm, ngay cả trong những thời điểm các thành viên thiếu tự tin.

Aespa xúc động khi giành giải Daesang danh giá - Ảnh: MMA

Nữ thần tượng khẳng định Aespa sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại tình cảm của khán giả và mong người hâm mộ chờ đợi những hoạt động trong năm tới.

"Sắp tới là kỷ niệm 6 năm ngày debut của Aespa. Chúng tôi xem giải thưởng hôm nay như một món quà mà mọi người dành tặng. Mong mọi người tiếp tục dành thật nhiều tình yêu thương cho âm nhạc và những sân khấu mà Aespa sẽ mang đến trong thời gian tới" - Karina nhắn nhủ thêm.

Một nhóm nhạc nữ khác có thành tích đáng chú ý là Hearts2Hearts. Nhóm giành 3 giải gồm Global Top 10, Top 10 và Global Impact Artist.

I.O.I có màn tái hợp đầy xúc động sau 10 năm tan rã - Ảnh: Hankyung

Đặc biệt, I.O.I nhận được sự chú ý khi trở lại với đội hình đầy đủ sau 10 năm. Nhóm được trao hai giải Top 10 và Best Music Style. Các thành viên bày tỏ niềm vui khi có cơ hội hội ngộ và biểu diễn cùng nhau, đồng thời cảm ơn người hâm mộ đã dành tình cảm cho nhóm.

MMA 2026 sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 15-11. Trong ngày thứ hai, ban tổ chức dự kiến công bố các Daesang còn lại gồm Nghệ sĩ của năm, Bài hát của năm, Bản thu âm của năm và giải Tân binh của năm.

Một số giải thưởng MMA 2026 ngày 1 - Album của năm (Daesang): BTS (Arirang) - Daesang Nghệ sĩ K-pop toàn cầu của năm: Aespa - Global Top 10: RIIZE, RESCENE, G-Dragon, aespa, BTS, Hearts2Hearts - Nữ nghệ sĩ solo xuất sắc nhất: Choi Yena - Nam nghệ sĩ solo xuất sắc nhất: Lim Young Woong - Nhạc phim xuất sắc nhất: Kim Min Seok (Language of Love) - Sân khấu của năm: BTS