Xania Monet là nghệ sĩ ảo được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, vừa giành nhiều giải thưởng tại AI Music Awards 2026 - Ảnh: Telisha Jones

Một ca sĩ không tồn tại ngoài đời thực vừa trở thành một trong những cái tên nổi bật tại AI Music Awards 2026.

Xania Monet gây chú ý khi được vinh danh ở nhiều hạng mục, đánh dấu sự hiện diện ngày càng rõ nét của các sản phẩm âm nhạc do trí tuệ nhân tạo tạo ra trong ngành công nghiệp giải trí.

Xania Monet thắng lớn, người đứng sau là ai?

Tại AI Music Awards 2026, Xania Monet chiến thắng ba hạng mục lớn gồm Nghệ sĩ AI của năm, Ca khúc AI của năm với How Was I Supposed To Know? và Album AI của năm với Unfolded.

Bên cạnh đó, cô còn nhận giải Nghệ sĩ R&B AI xuất sắc. Giải thưởng do Sonic Intelligence Academy (SIQA) tổ chức, lần đầu diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) trong hai ngày 12 và 13-11-2026.

Đứng sau Xania Monet là Telisha "Nikki" Jones, một nhà thơ và nhạc sĩ đến từ bang Mississippi (Mỹ). Jones tự viết lời bài hát, sau đó sử dụng công cụ AI Suno để tạo giai điệu, bản phối và giọng hát cho nhân vật ảo.

Nhờ công nghệ này, những ý tưởng và ca từ của Jones được chuyển thành các bản thu âm hoàn chỉnh. Xania Monet từ đó phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc, thu hút sự chú ý của công chúng và ngành công nghiệp thu âm.

Telisha Jones là người đứng sau Xania Monet, sử dụng AI để chuyển lời bài hát thành các bản thu hoàn chỉnh - Ảnh: The Sonic Intelligence Academy

Năm 2025, Xania Monet từng gây chú ý khi ký hợp đồng thu âm trị giá khoảng 3 triệu USD với Hallwood Media. Thương vụ cho thấy tiềm năng thương mại của những nghệ sĩ được xây dựng bằng trí tuệ nhân tạo, đồng thời đưa nhân vật ảo này trở thành một trường hợp đáng chú ý trong thị trường âm nhạc.

AI Music Awards 2026 có 25 hạng mục, bao gồm các giải thưởng thuộc nhiều thể loại như pop, R&B, hip-hop và country.

Các tác phẩm được đánh giá dựa trên chất lượng thực hiện, tính nguyên bản, khả năng ứng dụng AI sáng tạo và mức độ phù hợp với từng hạng mục.

Theo ban tổ chức, các đề cử và người chiến thắng được lựa chọn bởi những nghệ sĩ AI đã được xác minh trong hệ thống SIQA Registry. Giải thưởng cũng phân loại sản phẩm theo mức độ tham gia của AI, từ những tác phẩm có công nghệ hỗ trợ đến các sản phẩm được tạo ra hoàn toàn bằng AI.

Trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cách thức sáng tạo mới, đồng thời đặt ra nhiều tranh luận trong ngành công nghiệp âm nhạc - Ảnh: Telisha Jones

Thành công của Xania Monet tiếp tục làm dấy lên tranh luận về vai trò của con người trong sáng tạo âm nhạc. Ca sĩ Kehlani từng phản đối việc nghệ sĩ ảo này ký hợp đồng thu âm hàng triệu USD, lo ngại AI làm giảm giá trị công sức của những người trực tiếp biểu diễn và sản xuất âm nhạc. SZA cũng bày tỏ quan ngại về việc công nghệ mô phỏng giọng hát và trải nghiệm sống của con người.

Ở chiều ngược lại, AI giúp những người có khả năng sáng tác nhưng thiếu kỹ năng biểu diễn, sản xuất biến ý tưởng thành bản thu hoàn chỉnh, như trường hợp của Telisha Jones. Grammy cũng cho phép tác phẩm có yếu tố AI tham gia tranh giải, nhưng chỉ con người có đóng góp sáng tạo đủ điều kiện mới được đề cử và nhận giải.