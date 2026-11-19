Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP.HCM - Singapore năm 2026 - Ảnh: ITPC

Ngày 19-11, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP.HCM - Singapore năm 2026, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho biết Singapore hiện dẫn đầu về tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại thành phố, với 2.815 dự án còn hiệu lực, tổng vốn hơn 25,28 tỉ USD tính đến tháng 9-2026.

Dòng vốn từ quốc đảo này được kỳ vọng tiếp tục mở rộng từ công nghiệp, bất động sản sang công nghệ cao, hạ tầng số, tài chính và năng lượng xanh.

Singapore và TP.HCM có nhiều thế mạnh bổ trợ nhau

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có điều kiện kết nối các thế mạnh về tài chính, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển và logistics, qua đó mở ra thêm cơ hội cho các nhà đầu tư Singapore.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, thành phố đã thống nhất về nguyên tắc để VSIP nghiên cứu triển khai thêm các dự án mới tại Vũng Tàu, hướng đến phát triển công nghiệp xanh, thông minh và tăng cường liên kết doanh nghiệp.

Đây cũng là hướng hợp tác được cộng đồng doanh nghiệp Singapore quan tâm, khi hai bên có những lợi thế có thể bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển.

"Singapore có kinh nghiệm về tài chính, phát triển dự án, logistics, công nghệ và quản trị. Trong khi đó, TP.HCM có lợi thế về quy mô công nghiệp, nguồn nhân lực, tiềm năng thị trường và khát vọng phát triển", ông Wesley Chua, thành viên Ban lãnh đạo SingCham, chia sẻ.

Sự bổ trợ này được kỳ vọng tạo điều kiện để dòng vốn Singapore mở rộng sang những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động đầu tư truyền thống.

Theo ông Pang Te Cheng, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM, quan hệ kinh tế giữa hai nước đang bước sang giai đoạn hợp tác mới.

Ông Pang nhận định hai bên có nhiều triển vọng hợp tác trong bốn lĩnh vực gồm hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài, cùng tài chính và logistics, với giai đoạn hợp tác tiếp theo không chỉ dừng lại ở đầu tư vốn mà cần kết nối cả công nghệ, chuyên môn và nhân lực để tạo ra giá trị gia tăng cao hơn.

Ông Vincent Li, Trưởng Bộ phận Kinh doanh Quốc tế Công ty TNHH Ascentium Việt Nam - Ảnh: ITPC

Không còn chỉ là điểm đến chi phí thấp

Nhìn từ góc độ nhà đầu tư quốc tế, ông Vincent Li, Trưởng Bộ phận Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Ascentium Việt Nam, cho rằng lợi thế thu hút vốn của TP.HCM đang thay đổi.

Nếu trước đây, các nhà đầu tư nước ngoài tìm đến Việt Nam chủ yếu để tận dụng chi phí sản xuất và nhân công thấp, thì trong tương lai, dòng vốn từ Singapore, Hong Kong, Trung Quốc và các thị trường khác sẽ gắn nhiều hơn với công nghệ số, AI, trung tâm dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Theo ông Li, TP.HCM đang có cơ hội phát triển từ một địa điểm sản xuất có chi phí cạnh tranh thành trung tâm kinh tế tích hợp, kết nối không chỉ với Đông Nam Á mà còn với nền kinh tế toàn cầu.

Đón đầu xu hướng này, TP.HCM đang mời gọi các định chế tài chính Singapore tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao và hạ tầng logistics.

Riêng tại Khu công nghệ cao TP.HCM, Singapore hiện cũng dẫn đầu về vốn đầu tư nước ngoài với 14 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 4,96 tỉ USD.

Tuy nhiên, theo đại diện SingCham Wesley Chua, để thu hút các dự án đầu tư dài hạn, doanh nghiệp cần sự minh bạch về thông tin, tính ổn định của chính sách và sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý.