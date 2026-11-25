Với đóng góp khoảng 23,4% GDP, khoảng 30% tổng thu ngân sách và 30% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển với không gian, tiềm lực và yêu cầu mới - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cùng dịp TP.HCM công bố quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, đại diện một số nhà đầu tư vừa gia nhập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đã chia sẻ với Tuổi Trẻ về những định hướng kinh doanh, kế hoạch huy động vốn và đề xuất cơ chế để hiện thực hóa quy hoạch của thành phố.

Cơ hội đầu tư từ mô hình siêu đô thị đa trung tâm

Là 1 trong 7 thành viên mới của VIFC-HCMC, Công ty TNHH Charming Land Việt Nam đang nghiên cứu đầu tư các dự án khu đô thị - công nghiệp tích hợp tại TP.HCM.

Ông Ben Ding, Tổng giám đốc Charming Land Việt Nam, nhận định mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm mở ra cơ hội đầu tư tại các khu vực ngoài lõi đô thị, đồng thời thúc đẩy sự chuyển dịch từ bất động sản truyền thống sang các khu đô thị - công nghiệp tích hợp, nơi người dân có thể sống, làm việc và học tập gần nhà.

Theo ông Ding, tổng vốn đầu tư cho các dự án đầu tiên của tập đoàn tại Việt Nam dự kiến khoảng 2,1 tỉ USD trong giai đoạn đầu, hướng tới thu hút hơn 20 tỉ USD vốn đầu tư trong các giai đoạn tiếp theo. Các đề xuất đầu tư sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

"Chúng tôi theo nguyên tắc công nghiệp đi trước - việc làm trước, nhà ở sau - và phát triển theo đúng tốc độ đô thị hóa thực tế để tránh dư cung", ông Ding chia sẻ.

Ở góc độ nhà quản lý quỹ đầu tư, ông Chad Ovel, Tổng giám đốc Mekong Capital, cho biết doanh nghiệp mong muốn gắn kết nguồn vốn huy động với các ưu tiên chiến lược của Chính phủ.

Những lĩnh vực được ông Ovel đánh giá có tiềm năng hưởng lợi từ quy hoạch mới của TP.HCM gồm y tế, giáo dục, logistics và sản xuất công nghiệp chất lượng cao, có tính đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, ông Lê Bá Nam Anh, Tổng giám đốc 3V Partners, cho biết 3V Advisors International - pháp nhân vừa gia nhập VIFC-HCMC do 3V Partners sở hữu - là đơn vị quản lý quỹ đầu tư Vietnam Go Global Fund I có quy mô mục tiêu 300 triệu USD.

Quỹ hướng đến các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa trong những lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và cơ hội như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch, hàng tiêu dùng, y tế, giáo dục và kinh tế số.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao chứng nhận 7 thành viên mới của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kỳ vọng khơi thông dòng vốn đầu tư dài hạn

Ông Chad Ovel cho rằng khả năng hoạch định dài hạn và tổ chức thực thi các kế hoạch phát triển là một trong những yếu tố tạo sức hút của Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài.

"Trong hai năm qua, chúng tôi chứng kiến khả năng thực thi rất cao, với những kết quả cụ thể so với kế hoạch đề ra. Chính điều đó mang lại niềm tin để các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đến với thị trường này", ông Ovel chia sẻ.

Ông Ovel cũng kiến nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đặc biệt đối với các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, năng động và có công nghệ đổi mới sáng tạo.

Ở góc độ doanh nghiệp Việt Nam, ông Lê Bá Nam Anh nhận định quy hoạch đã xác lập định hướng phát triển rõ ràng cho TP.HCM. Khâu quan trọng tiếp theo là tổ chức thực thi hiệu quả và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia.

Ông Nam Anh mong muốn có cơ chế để các quỹ đầu tư tham gia VIFC-HCMC, qua đó bổ sung nguồn vốn dài hạn cho doanh nghiệp.

5 cực động lực phát triển của TP.HCM Theo quyết định 7308 ngày 31-10-2026 của UBND TP.HCM về phê duyệt quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính thành phố, với diện tích khoảng 6.772,59km², gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã. Quy hoạch xác định chuyển mô hình tăng trưởng từ chủ yếu dựa vào vốn, đất đai và lao động sang dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dịch vụ giá trị cao. Giai đoạn 2026 - 2030 tập trung vào bốn trụ cột gồm công nghệ đột phá, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược và dịch vụ đô thị. Thành phố xác định năm cực động lực phát triển: Cực lõi trung tâm tài chính - dịch vụ quốc tế: Bao gồm không gian trung tâm đô thị lịch sử, Sài Gòn, Chợ Lớn, Thủ Thiêm và đoạn trung tâm hai bên sông Sài Gòn. Cực đổi mới sáng tạo phía Đông: Gồm Thủ Đức, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, kết nối sân bay Long Thành, tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, AI, bán dẫn và nghiên cứu - phát triển. Cực công nghiệp - logistics phía Bắc: Tập trung tại Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng và các khu vực liên quan. Cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam: Từ Châu Đức, Phú Mỹ đến Long Sơn, Bà Rịa và khu cảng biển Cần Giờ. Cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây: Phát triển các khu đô thị gắn với giáo dục, đào tạo và y tế chuyên sâu.