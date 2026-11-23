Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao chứng nhận 7 thành viên mới của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Sáng 23-11, trong khuôn khổ hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, VIFC-HCMC công bố 7 thành viên mới trong các lĩnh vực đầu tư, quản lý vốn, giao dịch hàng hóa, tư vấn tài chính và công nghệ.

Theo VIFC-HCMC, các thành viên mới có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, dự kiến huy động 5 tỉ USD trong giai đoạn 2027-2030.

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, trung tâm đã công bố 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỉ USD. Như vậy, qua hai đợt công bố, VIFC-HCMC có 17 thành viên, với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư được công bố đạt 7,7 tỉ USD.

Quy hoạch trăm năm mở ra không gian phát triển mới

Việc công bố các thành viên mới diễn ra trong bối cảnh TP.HCM xác lập định hướng phát triển dài hạn, trong đó trung tâm tài chính - dịch vụ quốc tế được xác định là một trong năm cực động lực của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh quy hoạch tổng thể là "bản đồ phát triển", dẫn dắt các quyết sách của thành phố trong nhiều thập kỷ tới.

Thành phố sẽ phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù, huy động nguồn lực xã hội để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, phát triển không gian đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực tăng trưởng.

Trong số 7 thành viên mới của VIFC-HCMC, 3 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty nắm giữ vốn đầu tư (holding), tập trung huy động và kết nối nguồn vốn cho các lĩnh vực đầu tư chiến lược.

Trong đó, Vietnam Green Energy Investment Holding, do Dragon Capital sở hữu, dự kiến huy động 50 triệu USD đến năm 2028 và thêm 100-200 triệu USD trong giai đoạn 2029-2030 để đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển danh mục dự án có tổng công suất hơn 600MW vào năm 2030.

Mekong Capital VIFC Limited, thuộc Mekong Capital Partners, dự kiến huy động 342 triệu USD trong giai đoạn 2027-2032. Doanh nghiệp sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý và nghiên cứu thị trường tại VIFC-HCMC, hướng tới thành lập và vận hành công ty quản lý quỹ.

Mekong Capital cũng đặt mục tiêu huy động 200 triệu USD trong 2-3 năm tới, tập trung vào nông nghiệp tái sinh và hệ thống thực phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu, ưu tiên các dự án tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực bất động sản, Charming Land Vietnam, thành viên của CMIA Capital Partners có trụ sở tại Singapore, dự kiến tham gia các dự án khu đô thị - công nghiệp tích hợp với tổng mức đầu tư lên đến 2,1 tỉ USD. Công ty có kế hoạch thu xếp hơn 400 triệu USD vốn theo tiến độ triển khai trong giai đoạn 2027-2035.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM hướng tới hình thành sở giao dịch hàng hóa đầu tiên

Bên cạnh hoạt động huy động vốn, VIFC-HCMC bổ sung hai doanh nghiệp có kế hoạch phát triển sở giao dịch hàng hóa, nhằm kết nối thị trường tài chính với hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu và logistics.

Công ty TNHH một thành viên Sở Giao dịch hàng hóa quốc tế Việt Nam IFC có vốn điều lệ 1.500 tỉ đồng, định hướng xây dựng nền tảng giao dịch hàng hóa và các công cụ phái sinh, kết nối với hệ thống thanh toán bù trừ, kho vận, giao nhận hàng hóa và tài chính thương mại.

Trong khi đó, Công ty TNHH Sở Giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột (BCCE) dự kiến tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 1.500 tỉ đồng trong giai đoạn 2027-2028, nhằm đáp ứng các điều kiện đề nghị cấp phép thành lập sở giao dịch hàng hóa tại VIFC-HCMC.

Doanh nghiệp hướng tới phát triển thị trường giao dịch tập trung đối với các mặt hàng như cà phê, hồ tiêu, cao su thiên nhiên và bạc, đồng thời cung cấp công cụ phái sinh để doanh nghiệp xuất nhập khẩu và người sản xuất phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Hai thành viên còn lại là 3V Advisors International, thuộc 3V Partners, và Corvia Technology-thuộc hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Trong đó, 3V Advisors International tham gia quản lý quỹ Vietnam Go Global Fund I có quy mô mục tiêu 300 triệu USD, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn huy động vốn quốc tế và mua bán, sáp nhập (M&A) xuyên biên giới.

Corvia Technology tập trung vào các giải pháp tài chính số, an ninh mạng, định danh khách hàng, phòng chống rửa tiền và quản trị rủi ro cho các tổ chức tài chính.

Theo VIFC-HCMC, trong quý 4-2026, trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy trình pháp lý để xem xét cấp phép cho các thành viên thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản. Đồng thời, trung tâm sẽ hỗ trợ các thành viên đã được cấp phép hoàn tất các thủ tục cần thiết.