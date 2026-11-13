VIFC-HCMC kết nối giải pháp công nghệ xanh với hệ sinh thái tài chính

VIFC-HCMC phối hợp Touchstone Partners, Temasek Foundation, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu Toàn cầu 2030 và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu tổ chức chung kết cuộc thi Net Zero Challenge 2026 - Ảnh: BTC

Tại chung kết, 9 đội thi được chia thành 3 nhánh chủ đề: Renewables & Carbon Removal, Food Systems & Sustainable Agriculture, Circular Economy & Waste Management. Các đội thi đã giới thiệu nhiều giải pháp cho thấy tiềm năng ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ xanh vào nông nghiệp bền vững.

Các hướng tiếp cận đáng chú ý bao gồm chuyển hóa phụ phẩm nông nghiệp thành vật liệu lưu trữ carbon, ứng dụng vi sinh để giảm phát thải khí nhà kính, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng phân bón và nâng cao năng suất cây trồng.

Trong đó, giải pháp của các đội như Recoal, String Bio, Living Roots… góp phần mở ra cơ hội kết nối nghiên cứu, đổi mới công nghệ với đầu tư và thương mại hóa tại Việt Nam.

Ngoài việc nhận diện những giải pháp có triển vọng ứng dụng vào thực tiễn, phần thi của các đội còn là cơ sở để doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác xem xét khả năng hợp tác và thương mại hóa những công nghệ phù hợp.

Tại vòng chung kết, các đội thi đã giới thiệu nhiều giải pháp cho thấy tiềm năng ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ xanh vào nông nghiệp bền vững - Ảnh: BTC

Ông Trương Minh Huy Vũ - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch VIFC-HCMC - cho biết trong 9 đội tham gia thi chung kết, có 4 đội đang ứng dụng công nghệ sinh học để giải quyết các thách thức về môi trường và phát triển bền vững.

Theo ông Vũ, đây là một lĩnh vực mà thành phố đặc biệt quan tâm. UBND TP.HCM hiện đang xây dựng đề án chương trình phát triển công nghệ chiến lược, tập trung vào lĩnh vực công nghệ sinh học.

Chương trình sẽ cụ thể hóa các định hướng phát triển thành những chính sách và nhiệm vụ cụ thể trên 5 trụ cột: thể chế, đầu tư và tài chính, phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng và thương mại hóa.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang nghiên cứu khả năng tổ chức một cuộc thi về công nghệ sinh học, lấy cảm hứng từ mô hình Net Zero Challenge. "Tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tham gia, đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư để cùng xây dựng một nền tảng đổi mới sáng tạo mới trong lĩnh vực đầy tiềm năng này", ông Vũ nhấn mạnh.

Theo Phó chủ tịch Trương Minh Huy Vũ, UBND TP.HCM hiện đang xây dựng đề án chương trình phát triển công nghệ chiến lược, tập trung vào lĩnh vực công nghệ sinh học - Ảnh: BTC

Với vai trò đối tác đồng hành chiến lược của cuộc thi từ năm 2026, VIFC-HCMC hướng đến việc kết nối các giải pháp công nghệ xanh với hệ sinh thái tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình đưa các giải pháp tiềm năng từ nghiên cứu, phát triển đến ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam.

Chung kết Net Zero Challenge 2026 cũng được tổ chức trong thời gian hưởng ứng khuôn khổ Chương trình kích cầu kinh tế Vibrant HCMC - Mùa mua sắm sôi động 2026-2027, phát huy vai trò kết nối các nguồn lực tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, qua đó thúc đẩy hoạt động đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ xanh.

Thiết lập khuôn khổ hợp tác điều phối và đồng đầu tư VIFC-HCMC, Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP.HCM và Touchstone Capital Partners Pte. Ltd. ký kết hợp tác về chương trình điều phối đầu tư và đồng đầu tư - Ảnh: BTC Trong khuôn khổ chương trình là lễ ký kết hợp tác về chương trình điều phối đầu tư và đồng đầu tư giữa VIFC-HCMC, Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP.HCM và Touchstone Capital Partners Pte. Ltd. Khuôn khổ hợp tác hướng đến tăng cường phối hợp trong tìm kiếm, kết nối và giới thiệu cơ hội đầu tư theo cả hai chiều. Đồng thời nghiên cứu cơ chế đồng đầu tư với tỉ lệ tham gia có thể lên đến 1:1, căn cứ vào đánh giá từng cơ hội và thỏa thuận cụ thể giữa các bên. Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm đổi mới sáng tạo, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững. Thông qua khuôn khổ này, VIFC-HCMC phát huy vai trò kết nối và điều phối hệ sinh thái, tạo điều kiện để các bên tiếp cận mạng lưới nhà đầu tư, doanh nghiệp và nguồn lực phù hợp. Việc thẩm định, quyết định và triển khai từng cơ hội đầu tư sẽ do các bên liên quan thực hiện theo thẩm quyền, điều kiện và thỏa thuận cụ thể.