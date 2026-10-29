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SonKim Capital IFC được công nhận là thành viên chính thức VIFC

tác giả
HỒNG PHƯƠNG
HỒNG PHƯƠNG
HỒNG PHƯƠNG

Ngày 28-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) tại TP.HCM, SonKim Capital IFC được trao giấy chứng nhận thành viên chính thức Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

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SonKim Capital IFC được công nhận là thành viên chính thức VIFC tại AEF 2026 - Ảnh: DNCC

Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch tham gia hệ sinh thái tài chính quốc tế tại TP.HCM của Sơn Kim Group thông qua SonKim Capital IFC, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cấu trúc vốn đầu tư và quản lý tài sản.

Diễn ra từ ngày 26 đến 29-10, AEF 2026 có chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu" và "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới". Diễn đàn là nơi trao đổi về chính sách, kết nối doanh nghiệp, định chế tài chính và nhà đầu tư trong bối cảnh dòng vốn quốc tế ngày càng chú trọng tính minh bạch, hiệu quả thực thi và tính bền vững.

SonKim Capital IFC định hướng phát triển các giải pháp đầu tư dựa trên nền tảng kinh nghiệm của Sơn Kim Group trong lĩnh vực bất động sản, gồm văn phòng, thương mại dịch vụ và nhà ở. Doanh nghiệp đặt mục tiêu kết nối nguồn vốn quốc tế với các dự án tài sản thực tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, SonKim Capital IFC dự kiến huy động 275 triệu USD vốn quốc tế để đầu tư vào hạ tầng xã hội tại VIFC. Kế hoạch hướng đến phát triển không gian làm việc cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính, công ty công nghệ và nhà ở cho chuyên gia.

Theo doanh nghiệp, việc trở thành thành viên chính thức VIFC-HCMC tạo cơ sở để mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế, tìm kiếm nguồn vốn dài hạn và phát triển các giải pháp đầu tư phù hợp với nhu cầu thị trường.

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SonKim Capital IFC vinh dự được trao giấy chứng nhận thành viên chính thức VIFC tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - Ảnh: DNCC

Việc trở thành thành viên chính thức VIFC đánh dấu bước tiến của Sơn Kim Group trong chiến lược kết nối nguồn vốn quốc tế và đồng hành cùng tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

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HỒNG PHƯƠNG
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    Chủ đề: VIFC DIỄN ĐÀN KINH TẾ MÙA THU 2026 AEF 2026 SonKim Capital IFC

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