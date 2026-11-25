Trong nhóm người trẻ Hàn Quốc từ 15-29 tuổi và nhóm ở độ tuổi 30, khó tìm được công việc mong muốn là lý do phổ biến nhất, lần lượt chiếm 35,2% và 32,3% - Ảnh: Clipart Korea

Trang Seoul Economic Daily cho biết tình trạng không đi làm, không học tập ở người trẻ liên quan đến nhiều yếu tố. Trong đó thiếu kinh nghiệm làm việc, các vấn đề sức khỏe tâm thần và khuyết tật là những rào cản đáng chú ý.

Chi phí kinh tế gia tăng khi thất nghiệp kéo dài

Theo BBC và Financial Times, trong quý 2 năm nay, Anh có 981.000 người từ 16-24 tuổi thuộc nhóm NEET, tương đương 13% số người trong độ tuổi này. Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên đạt 15,6%, cao hơn 4 lần mức 3,4% ở nhóm từ 25 tuổi trở lên.

Các rào cản đối với việc làm của nhóm thanh niên này khá đa dạng. Khoảng 1/5 người trẻ thuộc nhóm không học tập hoặc không tham gia đào tạo nghề gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, tăng gấp đôi trong 10 năm qua.

Khoảng 12% có khuyết tật học tập hoặc thuộc phổ tự kỷ, trong khi 45% cho biết họ có một dạng khuyết tật.

Những người có bằng đại học chiếm 1/7 tổng số người thuộc nhóm không học tập hoặc không tham gia đào tạo nghề. Những thanh niên đang tìm việc cho biết thiếu kinh nghiệm và khó tìm được việc là những trở ngại đối với họ.

Alex, bỏ học đại học vào năm ngoái, cho biết mỗi ngày gửi khoảng 10 hồ sơ xin việc nhưng chỉ nhận được phản hồi khoảng một lần và phần lớn là bị từ chối.

Thời gian một người trẻ nằm trong nhóm NEET càng kéo dài, chi phí kinh tế càng lớn. Mỗi năm tiếp tục ở trạng thái không học tập hoặc không tham gia đào tạo nghề được ước tính làm giảm khoảng 52.000 bảng Anh (khoảng 1,7 tỉ đồng) thu nhập trong suốt cuộc đời của người đó.

Hàn Quốc cũng ghi nhận hàng trăm nghìn người trẻ "nghỉ ngơi"

Tương tự, tình trạng việc làm của người trẻ tại Hàn Quốc cũng khó khăn không kém. Khoảng 680.000 người ở độ tuổi 20 và 30 được phân loại là "nghỉ ngơi", tức không tìm việc vì không có lý do cụ thể.

Theo cuộc khảo sát bổ sung do Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố, dựa trên khảo sát lực lượng lao động tháng 8-2026, tổng số người từ 15 tuổi trở lên thuộc nhóm không hoạt động kinh tế là 16,297 triệu người, tăng 77.000 người so với một năm trước.

Các lý do phổ biến nhất được nêu ra gồm "không khỏe" (34,4%), "tiếp tục nghỉ ngơi sau khi rời việc hoặc nghỉ hưu" (19,9%) và "khó tìm được công việc mong muốn" (18,9%).

Riêng trong nhóm từ 15-29 tuổi và nhóm ở độ tuổi 30, khó tìm được công việc mong muốn là lý do phổ biến nhất, lần lượt chiếm 35,2% và 32,3%.