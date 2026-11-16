Đau khổ vì tình, người trẻ cần nhớ điều này

Chia tay hay đau khổ trong tình yêu không phải dấu chấm hết. Hãy cho mình thời gian chữa lành và tìm lại niềm vui sống - Ảnh do AI tạo

Bài viết Chia tay cứ buồn, một tháng hay một năm cũng được, miễn đừng quên cuộc sống còn nhiều niềm vui nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.

Thất tình nhưng đừng quên vẫn có cha mẹ đang chờ mình về

Bạn đọc Như Ý cho rằng khi chia tay, đừng vội ép mình phải quên một người. Hãy cho bản thân thời gian để chấp nhận sự thật, nhưng đừng dành toàn bộ thời gian để nhìn lại những gì đã mất.

“Hãy duy trì công việc, gặp gỡ bạn bè, quan tâm đến gia đình và chăm sóc sức khỏe. Đừng để một mối quan hệ đã kết thúc lấy đi cả những điều tốt đẹp vẫn còn trong cuộc sống”, Ý nói.

Bạn đọc Minh Tú bày tỏ chia tay ai cũng buồn, nhất là khi đã từng dành cho nhau rất nhiều tình cảm. Nhưng có lẽ điều đáng tiếc nhất không phải là mất đi một người, mà là vì người đó mà mình quên mất cách sống vui vẻ.

“Cứ cho mình thời gian để buồn, rồi cũng phải học cách bước tiếp”, Tú chia sẻ.

Trong khi bạn đọc Hà Vy nói yêu một người hết lòng không có gì sai, nhưng đừng vì thế mà quên mất bản thân cũng cần được quan tâm.

Bạn đọc Tuệ Lâm từng nghĩ mất đi một người mình yêu là mất đi tất cả. Sau này mới hiểu, mình còn cha mẹ, anh chị em, bạn bè và cả những dự định chưa thực hiện.



“Một cuộc tình không thành không thể phủ nhận tất cả những điều tốt đẹp mình đang có”, Lâm nói.

Với bạn đọc Vũ Phan, sau chia tay, điều đầu tiên nên làm là ngừng tự dằn vặt bằng những câu hỏi như tại sao họ thay đổi, tại sao mình không đủ tốt hay giá như ngày ấy mình làm khác đi.

Còn bạn đọc có nickname Cá Heo cho rằng điều đáng suy ngẫm là chúng ta thường rất sợ bị người khác bỏ lại, nhưng lại ít khi nghĩ đến việc mình có đang bỏ quên chính mình hay không.

Vì một người mà mất ăn, mất ngủ, bỏ bê công việc, xa cách gia đình và đánh mất những niềm vui vốn có thì cái giá phải trả quá lớn. Tình yêu đáng quý, nhưng không nên trở thành lý do khiến một người ngừng chăm sóc cuộc đời mình. Bạn đọc nickname Cá Heo

Chia tay không khóc lóc, hằn học

Bạn đọc Sao Xẹt kể, ông đã có vợ gần 45 năm. Nhưng nói cho đúng thì phải là: vợ cưới ông!

Trước khi nên duyên với vợ, ông cũng trải qua vài mối tình dang dở. Mối tình đầu bắt đầu khi ông học năm cuối đại học, còn cô gái ấy mới là sinh viên năm thứ hai. Hai người sánh vai bên nhau, ai nhìn cũng khen đẹp đôi. Ông cao 1,76m, cô gái cao gần 1,68m, lại có đôi mắt đẹp, biết nói.

Thế rồi, vào một buổi tối đẹp trời, cô hẹn gặp và bất ngờ tuyên bố... “đá” ông. Đêm ấy, ông mất ngủ, tức ngực, lòng nặng trĩu. Nhưng sáng hôm sau, ông lại trở về với nhịp sống thường ngày: chạy bộ, tập thể dục, tắm sáng rồi bắt tay vào làm đồ án tốt nghiệp. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có khi cô ấy đúng. Yêu và lấy mình, chưa chắc cô đã có được hạnh phúc.

Rồi ông lại yêu, cứ như chưa từng trải qua những lần đổ vỡ. Quan niệm của tuổi trẻ khi ấy đơn giản như cách lý luận của một chàng trai đang tuổi yêu đời: được yêu thì vui, không còn được yêu nữa thì coi như vừa có thêm một buổi tập thể dục. Có gì mà phải sầu não, hằn học hay trách móc nhau!

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