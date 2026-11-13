Chia tay cứ buồn, một tháng hay một năm cũng được, miễn đừng quên cuộc sống còn nhiều niềm vui

Chia tay hay buồn trong tình yêu có thể đau lòng, nhưng phía trước vẫn là những ngày tươi đẹp đang chờ bạn - Ảnh do AI tạo

Chia tay không phải dấu chấm hết, mà là dịp để bắt đầu một chương mới rực rỡ hơn.

“Yêu thì tỉnh táo, đừng moi hết ruột gan”

U.N. (23 tuổi, TP.HCM) kể lần chia tay đáng nhớ không chỉ bởi một mối quan hệ kết thúc, mà còn bởi cách cô được những người xung quanh nâng đỡ trong khoảng thời gian dễ tổn thương nhất.

Hơn một năm bên nhau, chia tay vì không chung quan điểm khiến U.N. rơi vào khoảng thời gian hụt hẫng và buồn bã. Những ngày sau đó, cô thường lầm lì trong phòng, ít nói chuyện, có lúc khóc đến cạn nước mắt.

Tưởng như phải tự mình xoay xở với nỗi đau sau đổ vỡ, nhưng U.N. có bạn bè, người thân luôn ở bên hỏi han, động viên. Một người bạn thân thậm chí thường xuyên nhắn tin kiểm tra, lo cô nghĩ quẩn và dặn: “Có chi thì nói, đừng làm bậy nghe”.

Cô còn có mẹ bên cạnh, hở tí là mở cửa phòng coi con gái ra sao. Mẹ cũng hỏi han, nhắc cô ăn uống đầy đủ và dành thời gian trò chuyện để con gái không phải ở một mình với những suy nghĩ tiêu cực.

Trải qua chuyện tình cảm, N. cũng xây dựng cho mình những nguyên tắc riêng. Cô không cổ xúy việc yêu hời hợt, càng không xem chung thủy là điều có thể thỏa hiệp. Nhưng với N., yêu một người không đồng nghĩa với việc đặt toàn bộ cuộc sống và cảm xúc của mình vào tay họ.

“Yêu thì tỉnh táo lên. Yêu 80% thôi, còn 20% giữ lại cho mình. Đừng moi hết ruột gan yêu một người xa lạ khi mình chưa biết quá nhiều điều về họ”, N. tâm sự.

Chia tay hay bị phản bội thì hãy cứ buồn. Một tháng, nửa năm hay một năm cũng không sao nhưng nhớ đó không là dấu chấm hết. Một người rời đi không có nghĩa là hạnh phúc cũng rời bỏ bạn. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp và bạn luôn xứng đáng được yêu thương. U.N. (23 tuổi, TP.HCM)

Còn Q.T. (TP.HCM) nhớ lại quãng thời gian thất tình kéo dài suốt 2-3 năm. Khi ấy, Q.T. từng đau khổ đến mức có ý định quyên sinh. Nhìn lại, Q.T. thấy mình ngày đó thật ngốc nghếch.

Bước ngoặt đến khi Q.T. nhận ra, trong lúc mình chìm đắm trong đau khổ, người khiến mình tổn thương có khi chẳng còn bận tâm. “Mình đang đau khổ để cho ai xem?”, Q.T. tự hỏi.

Trong 6 tháng tiếp theo, Q.T. trải qua ba mối quan hệ. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn hay xích mích, Q.T. đều chọn chia tay thay vì tiếp tục để bản thân chìm trong buồn bã.

Q.T. tâm tư đừng để một cuộc tình hay một người đã rời đi quyết định sự sống và hạnh phúc của mình. Hãy sống vì bản thân, trân trọng những người còn ở bên và tìm sự giúp đỡ khi những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện.

Chia tay không phải dấu chấm hết, hãy dành thời gian yêu thương chính mình

Chia tay hay "đau" trong tình yêu đều để lại những khoảng trống trong lòng mỗi người. Có người cần vài tuần, vài tháng, có người thậm chí lâu hơn để quên đi mối tình đó.

Đôi khi, một cuộc tình khép lại cũng là lúc có cơ hội nhìn lại bản thân và mong muốn trong cuộc sống. Những kỷ niệm đã qua vẫn còn đó để trân trọng như một phần đẹp đẽ của hành trình trưởng thành, dù hai người không còn bên nhau.

Người kia có thể chọn rời đi, tình cảm có thể không còn như trước, nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân không còn điều gì đáng để tiếp tục.

Trong khoảng thời gian ấy, hãy dành sự quan tâm nhiều hơn cho chính mình. Đó có thể là một buổi gặp gỡ bạn bè, những sở thích từng bỏ quên hay đơn giản là một ngày nghỉ ngơi thật thoải mái.

Bên cạnh một người từng thương, chúng ta còn có gia đình, bạn bè, những dự định và rất nhiều điều chưa kịp làm. Một mối quan hệ kết thúc không có nghĩa là những điều tốt đẹp phía trước cũng khép lại. Hãy cho bản thân thời gian để buồn, nhưng cũng đừng quên chăm sóc mình, trân trọng những người vẫn luôn ở bên và những niềm vui nhỏ trong cuộc sống.

Không ai biết khi nào mình sẽ gặp được một người phù hợp, nhưng chắc chắn mỗi người đều xứng đáng có cơ hội để bắt đầu lại và gặp được nửa kia yêu thương mình. Tình yêu có thể đến rồi đi, nhưng cuộc sống của mình vẫn còn rất nhiều điều đáng quý. Đừng vì lần chia tay mà quên mất giá trị của bản thân và những người luôn yêu thương mình mà suy nghĩ dại dột.

Như trong bộ phim Mai của đạo diễn Trấn Thành, sau những đắng cay của chuyện tình với chàng trai kém tuổi, Mai cũng nhẹ tênh nói: "Thấy không? Đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu?".

5 cách "move on" sau chia tay 1. Có quyền được buồn: Cứ khóc, cứ buồn, cứ suy nhưng đừng để bản thân chìm mãi trong cảm xúc tiêu cực mà hãy nghĩ thoáng, mình còn cả tương lai phía trước. 2. Quên đi người yêu cũ: Tạm ẩn story, bỏ theo dõi hoặc hạn chế xem trang cá nhân của họ để không nhớ lại chuyện đã qua. Nhưng nếu còn duyên, thì vẫn làm bạn nhé, chứ đừng xem nhau là kẻ thù. 3. Dành thời gian cho bản thân: Đi chơi với bạn bè, tập thể thao, làm đẹp, đi du lịch hoặc làm những điều trước đây chưa có thời gian thực hiện. 4. Đừng vội tìm người mới để lấp chỗ trống: Bắt đầu một mối quan hệ mới khi bản thân chưa sẵn sàng có thể khiến cả mình và người khác tổn thương. 5. Mở lòng đón nhận những điều tích cực: Đừng khép mình vì một chuyện tình không trọn vẹn. Hãy cho bản thân trải nghiệm những điều thú vị và đón nhận những niềm vui trong cuộc sống.