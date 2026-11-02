Yêu người mới, sao cứ làm khổ nhau vì tổn thương từ tình cũ!

Yêu nhau rồi cũng cần chia sẻ, nói chuyện với nhau hằng ngày - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Bước tiếp và mở lòng với một tình yêu mới chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Để thực sự buông bỏ bóng dáng người cũ, học cách tin tưởng và yêu thương một lần nữa, không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Gọi điện liên tục, "đánh dấu chủ quyền" vì sợ người cũ quay lại

Thùy Dương (22 tuổi, TP.HCM) có mối tình hơn 1 năm. Tuy nhiên, việc bạn trai từng có mối tình kéo dài 7 năm khiến Dương luôn trăn trở về vị trí của người cũ trong lòng anh. Nỗi lo càng lớn khi người cũ cùng quê với bạn trai, khiến Dương bất an mỗi dịp anh về quê lễ, Tết hay dự đám tiệc.

"Mỗi khi anh về quê, mình rất lo, cứ đoán mò hai người có vô tình gặp lại nhau không, liệu tình cảm cũ đã kết thúc chưa. Mình sợ anh lén gặp người cũ mà không nói mình biết", Dương kể.

Lo quá, Dương thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi anh đang ở đâu, làm gì, đi cùng ai. Thậm chí, Dương còn để kẹp tóc và mũ bảo hiểm của mình trên xe bạn trai như một cách đánh dấu danh phận. Chị cũng thường theo dõi trang cá nhân của người yêu cũ bạn trai để cập nhật.

"Mình biết đôi khi kiểm soát quá mức, nhưng thật sự rất lo lắng. Từng bị phản bội nên tôi sợ cảm giác ấy lặp lại. Dù biết bản thân đôi lúc hơi quá đáng, chỉ cần nghĩ đến chuyện anh gặp lại người cũ, mình lại bất an", Dương bộc bạch.

Dù luôn được bạn trai yêu thương, quan tâm và chăm sóc chu đáo, từ việc đón đưa đi học đến dành thời gian ăn uống, mua sắm, Thùy Dương vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an. Chị lo sợ quá khứ tình cảm của anh sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại.

Minh Kiên (26 tuổi, TP.HCM), bạn trai Dương, cho biết anh hiểu những bất an của bạn gái vì từng trải qua mối tình nhiều năm. Dù đôi lúc cảm thấy áp lực khi phải liên tục giải thích, trấn an, anh vẫn không trách móc mà luôn cố gắng quan tâm, chia sẻ để Dương an tâm hơn.

Kiên khẳng định chuyện tình cảm trong quá khứ đã khép lại, còn hiện tại anh nghiêm túc với mối quan hệ này và mong bạn gái tin tưởng mình nhiều hơn.

Nhận thấy sự chân thành của bạn trai, Dương dần học cách bớt nghi ngờ và tin tưởng hơn vào tình yêu hiện tại.

Tổn thương cũ khiến ta nhìn hành động bình thường của người mới theo hướng tiêu cực

TS Tâm lý Đào Lê Hòa An (Giám đốc chương trình tâm lý học, trường ĐH Victoria Thái Bình Dương) ví von: Nhiều người bước vào tình yêu mới nhưng vẫn dùng "chiếc kính" của quá khứ để nhìn người hiện tại.

Những tổn thương, phản bội cũ khiến họ dễ nghi ngờ, sợ bị bỏ rơi và có xu hướng kiểm tra, dò xét mọi hành vi của người mới để tìm kiếm dấu hiệu bất thường.

Trong tâm lý học, chúng ta có thể liên hệ hiện tượng này với những tổn thương trong quan hệ gắn bó, sự cảnh giác quá mức và những niềm tin tiêu cực được hình thành sau trải nghiệm không mong muốn.

Ví dụ, một người từng bị người yêu cũ ngoại tình có thể hình thành niềm tin: "Không thể tin tưởng bất kỳ ai trong tình yêu". Khi bước vào mối quan hệ mới, dù đối phương chưa làm điều gì sai, họ vẫn có xu hướng diễn giải những tình huống trung tính theo hướng tiêu cực.

Người yêu trả lời tin nhắn chậm 30 phút, họ nghĩ rằng đối phương đang nói chuyện với người khác. Người yêu đi công tác, họ lo sợ bị phản bội. Người yêu muốn có không gian riêng, họ lại cảm thấy mình sắp bị bỏ rơi.

"Điều đáng nói là những người này không nhất thiết muốn kiểm soát hay làm tổn thương đối phương. Đôi khi, họ đang cố gắng tự bảo vệ mình khỏi một nỗi đau mà họ từng trải qua", anh An nói.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng: Nỗi đau của quá khứ có thể giải thích cho hành vi hiện tại, nhưng không thể trở thành giấy phép để chúng ta làm tổn thương người khác.