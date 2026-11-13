Tình yêu bên bờ sụp đổ, bở hơi tai vượt ải hội bạn thân xúi ‘chia tay’

Nhóm bạn thân - những “quân sư tình yêu” luôn sẵn sàng góp ý, hiến kế mỗi khi một thành viên gặp trục trặc trong chuyện tình cảm - Ảnh do AI tạo

Liệu lời khuyên của bạn thân đang giúp một mối quan hệ yêu đương trở nên tốt hơn hay vô tình đẩy mọi chuyện đi xa?

Chuyện nhà chưa tỏ, hội bạn thân đã lo quá trời!

Từng nhiều lần tìm đến hội bạn thân để tâm sự chuyện yêu đương, Hà Vy (23 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết mỗi khi xảy ra mâu thuẫn với bạn trai, chị thường kể lại câu chuyện để giải tỏa cảm xúc. Thế nhưng, thay vì những lời an ủi, điều chị nhận được thường là hàng loạt câu hỏi như: "Sao mày còn chịu được?", "Có đáng để tiếp tục không?", "Thiếu gì người tốt hơn?" hay "Để tao giới thiệu cho mối khác".

Hà Vy chia sẻ, những lần tâm sự với "hội đồng quản trị" đa phần diễn ra khi chị đang nóng giận. Vì vậy, câu chuyện được kể thường chỉ xoay quanh những điều khiến chị không hài lòng.

"Chẳng hạn, có lần bạn trai ngủ quên nên không trả lời tin nhắn, quên ngày kỷ niệm của hai đứa, hay đi chơi cùng nhóm bạn có cả người yêu cũ mà không nói trước với mình", chị Hà Vy kể.

Mỗi lần như vậy, Hà Vy thường chọn cách im lặng, chặn mọi liên lạc rồi mang câu chuyện về kể cho hội bạn thân. Tuy nhiên, những lời khuyên chia tay dường như chưa bao giờ khiến chị thực sự muốn kết thúc mối quan hệ.

"Nói cho đã miệng vậy thôi chứ bạn bè xúi chia tay, mình cũng đâu nghe theo. Mỗi lần bạn trai xin lỗi, mình lại mềm lòng và tha thứ. Chuyện cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức hội bạn cũng dần ngán ngẩm, chẳng còn mặn mà khuyên can như trước nữa", Hà Vy hài hước chia sẻ.

Trong khi đó, những lúc bạn trai quan tâm, chăm sóc, chủ động mua hoa, tặng quà hay tìm cách làm hòa sau tranh cãi lại ít khi được chị nhắc đến.

Chính những câu chuyện được kể theo kiểu "chọn lọc highlight" khiến bạn trai Hà Vy dần trở thành nhân vật không mấy thiện cảm trong mắt hội bạn. Dù hai người đã nhiều lần giải quyết xong mâu thuẫn, bạn bè vẫn tiếp tục nhắc lại chuyện cũ và khuyên chị nên chấm dứt mối quan hệ.

Sau vài lần chứng kiến hội bạn sốt sắng khuyên chia tay nhưng mình vẫn đâu lại vào đấy, Hà Vy cũng dần rút kinh nghiệm. Chị ít mang chuyện tình cảm ra kể lể hơn, không còn chuyện gì cũng lập tức đem đi "báo cáo" với hội bạn như trước nữa. Bởi chị hiểu, người trong cuộc có thể đã làm hòa, song người ngoài cuộc đôi khi vẫn còn nhớ rất lâu.

Nghe bạn khuyên một hồi, phải suy nghĩ kỹ

Tương tự K.T. (23 tuổi, TP.HCM) từng có khoảng thời gian gần như chuyện gì trong tình yêu cũng đem kể với nhóm bạn thân. Từ việc người yêu trả lời tin nhắn chậm, quên những dịp quan trọng đến những lần hai đứa cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt, cô đều kể không sót chuyện gì.

Mỗi lần như vậy, bạn bè lại ngồi phân tích, người bênh, người trách, nhưng kết luận thường giống nhau: "Chia tay đi, quen làm gì cho khổ!".

"Bạn bè thương mình nên mới khuyên vậy, chứ không ai muốn mình khổ cả. Nhưng người ở trong mối quan hệ là mình, người hiểu rõ nhất những gì đã trải qua cũng là mình. Có những chuyện nghe qua thì thấy nên chia tay thật, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết có đáng để cho nhau thêm cơ hội hay không", K.T. chia sẻ.

Theo khảo sát The Group Chat Runs My Love Life: How Social Circles Are Shaping Modern Love do Tawkify thực hiện vào tháng 1-2026 trên 1.012 người độc thân tại Mỹ, 67% người tham gia cho biết bạn bè có ảnh hưởng đến đời sống hẹn hò. Trong đó, 22% từng từ bỏ việc theo đuổi một người vì bạn bè không đồng tình, 78% cho rằng bạn bè ít nhất đôi khi đưa ra lời khuyên đúng, nhưng 25% lại hối tiếc vì đã nghe theo những lời khuyên này. Đáng chú ý, 48% nhìn nhận sự tham gia của bạn bè trong chuyện tình cảm có cả tác động tích cực lẫn tiêu cực.

Thăm dò ý kiến Bạn thấy việc kể chuyện tình yêu với bạn bè thường có kết quả như thế nào? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Giúp tôi nhận ra nhiều vấn đề trong mối quan hệ của mình. Tôi hoang mang vì toàn bị khuyên chia tay cho nhẹ. Tôi thấy... thương người yêu hơn. Đáp án khác