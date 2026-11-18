Nhiều người trẻ đang nỗ lực vì mục tiêu nghỉ hưu sớm, sống theo ước mơ - Ảnh: DNCC

Nỗ lực chuẩn bị cho mục tiêu tự do tài chính

Ở tuổi 30, Thu Trang (Hà Nội) tự đặt cho mình một lịch trình khá bận rộn: làm việc giờ hành chính, buổi tối học thêm ngoại ngữ và kỹ năng sáng tạo nội dung số, cuối tuần dành thời gian trải nghiệm, giải trí và biên tập video…

Cô đặt mục tiêu từng bước rời công việc văn phòng để có thêm thời gian khám phá những vùng đất mới và phát triển kênh cá nhân.

"Mình đang cố gắng kiếm tiền, tiết kiệm và học thêm nhiều kỹ năng nhất có thể để chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu tự do tài chính trong tối đa 15 năm tới", Trang chia sẻ.

Kế hoạch của Trang có nhiều điểm tương đồng với FIRE (Financial Independence, Retire Early), phong trào hướng tới độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm.

Với một bộ phận người trẻ, FIRE không nhất thiết là ngừng làm việc ở một độ tuổi nhất định, mà là xây dựng nền tảng tài chính để có thể giảm thời gian làm việc hoặc theo đuổi công việc yêu thích.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Trang chia thu nhập hằng tháng thành bốn nhóm gồm: chi tiêu sinh hoạt; trải nghiệm và phát triển bản thân; dự phòng cho những tình huống phát sinh; tích lũy dài hạn. Trong đó, cô ưu tiên duy trì khoản tích lũy đều đặn mỗi tháng, xem đây là phần quan trọng trong kế hoạch tài chính tương lai.

Từ mục tiêu tự do tài chính đến kế hoạch tích lũy cụ thể

Khi ABBank ra mắt giải pháp Tích lũy An Gia, Trang quyết định tham gia với khoản góp ban đầu 100 triệu đồng và lựa chọn thời hạn 10 năm.

Mục tiêu cô đặt ra là tích lũy tối thiểu 1 tỉ đồng, chưa tính lãi, lợi suất và các khoản góp bổ sung. Để tiến gần mục tiêu này, cô dự kiến dành khoảng 1/3 thu nhập mỗi tháng cho kế hoạch.

Khoản góp 100 triệu đồng là lựa chọn của Trang theo khả năng tài chính và mục tiêu cá nhân. Với những khách hàng muốn bắt đầu từ quy mô nhỏ hơn, có thể tham gia ngay Tích lũy An Gia với khoản góp đầu tiên từ 5 triệu đồng, tích lũy định kỳ tối thiểu 1 triệu đồng/tháng, lựa chọn thời hạn từ 1 đến 10 năm và chủ động góp bổ sung khi có thêm nguồn tiền nhàn rỗi.

Điểm đáng chú ý của Tích lũy An Gia là sự kết hợp giữa tiết kiệm, đầu tư và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe trong cùng một giải pháp. Theo ABBank, khách hàng không phải trả thêm phí quản lý hoặc phí bảo hiểm, đồng thời được lựa chọn tỷ lệ phân bổ giữa phần tiết kiệm và đầu tư khi tham gia.

Với phần tiết kiệm, giải pháp áp dụng lãi suất cố định lên tới 7%/năm trong năm đầu tiên. Phần đầu tư được áp dụng mức lợi suất do đối tác hợp tác với ABBank công bố và xác lập theo từng chu kỳ 12 tháng. Các khoản góp bổ sung cũng được áp dụng mức lãi suất hoặc lợi suất đã xác lập trong kỳ theo điều kiện của giải pháp.

Khách hàng không phải trực tiếp thực hiện các hoạt động đầu tư mà có thể theo dõi, quản lý khoản tích lũy thông qua ứng dụng ngân hàng số ABBank.

Bên cạnh mục tiêu tích lũy, giải pháp còn tích hợp quyền lợi bảo hiểm sức khỏe trong thời gian tham gia. Tùy theo các điều kiện áp dụng, khách hàng có thể được hưởng quyền lợi bảo hiểm lên tới 150% số dư gốc tích lũy, tối đa 30 tỉ đồng; trợ cấp nằm viện lên tới 3 triệu đồng/ngày, tối đa 180 triệu đồng/năm.

"Điều mình quan tâm không chỉ là tích lũy được bao nhiêu tiền sau 10 năm, mà còn là việc bản thân có thêm sự bảo vệ trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch. Đây là một trong những lý do khiến mình quyết định tham gia", Trang chia sẻ.

Tích lũy An Gia là giải pháp tài chính kết hợp tiết kiệm, đầu tư và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe mà khách hàng không bị trừ bất cứ khoản phí nào - Ảnh: DNCC

Với Trang, kế hoạch tích lũy 10 năm là một phần trong hành trình hướng tới tự chủ tài chính mà cô đặt ra cho tương lai.

Cùng với những kỹ năng đang từng bước hoàn thiện, tới một ngày, khoản tích lũy này sẽ góp phần tạo nền tảng để cô được chủ động lựa chọn cuộc sống mà mình yêu thích.

Với những tiện ích và giá trị thiết thực, giải pháp Tích lũy An Gia của ABBank đã thu hút khoảng 15.000 khách hàng tham gia chỉ sau gần hai tháng ra mắt. Con số này phần nào cho thấy sự quan tâm của khách hàng đối với các giải pháp tích lũy linh hoạt, có sự đồng hành dài hạn trên mọi khía cạnh.