Chính phủ tiếp tục hỗ trợ 70% phí bảo hiểm y tế cho một số nhóm dân tộc thiểu số - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP tiếp tục kéo dài hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số.

Theo nghị quyết, người được hỗ trợ là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo các quyết định của Thủ tướng.



Mức hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện nghị quyết này.

Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương theo quy định. Đồng thời bộ cần chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành tổ chức triển khai.

Yêu cầu đặt ra là thực hiện việc duy trì liên tục giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng hỗ trợ trong trường hợp tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế theo thời hạn quy định.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thông tin, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia bảo hiểm y tế.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11-11.