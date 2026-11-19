Người dân TP.HCM tư vấn tham gia BHXH, BHYT - Ảnh: BHXH TP.HCM

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi đến các đơn vị về việc tập trung thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Tăng tốc phát triển người tham gia BHXH, BHYT những tháng cuối năm

Theo văn bản, thực hiện Quyết định số 1452 của UBND TP.HCM về giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố, các sở, ban, ngành và địa phương đã phối hợp triển khai, các nhiệm vụ về tuyên truyền, vận động, rà soát, khai thác người dân tham gia.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện còn thấp và chưa đồng đều giữa các phường, xã, đặc khu, các chỉ tiêu phát triển người tham gia còn xa so với chỉ tiêu được giao.

Cụ thể tính đến ngày 30-9, toàn thành phố có 4.696.216 người tham gia BHXH bắt buộc, 118.454 người tham gia BHXH tự nguyện và 12.609.076 người tham gia BHYT (số liệu bao gồm cả người đang tham gia và người đang dừng đóng, bảo lưu).

So với chỉ tiêu được giao, số người còn thiếu cần tiếp tục phát triển trong 3 tháng cuối năm 2026 gồm BHXH bắt buộc 270.780 người; BHXH tự nguyện 43.167 người và BHYT 632.720 người.

Nguyên nhân do một số phường, xã, đặc khu chưa thực sự quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; việc phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra tiến độ tại một số địa phương chưa thường xuyên, dẫn đến tiến độ thực hiện còn chậm.

Với tiến độ hiện nay, việc hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2026 còn nhiều khó khăn.

Các chỉ tiêu BHXH, BHYT được giao cho các phường, xã, đặc khu là một trong những chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng thời, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ này để đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm theo Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

BHXH cơ sở phối hợp UBND phường, xã, đặc khu rà soát tiến độ

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2026, UBND TP.HCM đề nghị Sở nội vụ phối hợp với BHXH TP.HCM và các đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2026 của các phường, xã, đặc khu.

Trên cơ sở đó, tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2026.

BHXH TP.HCM chỉ đạo BHXH cơ sở định kỳ, đột xuất báo cáo bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND và ban chỉ đạo cấp xã về tiến độ thực hiện, tham mưu giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Chỉ đạo BHXH cơ sở phối hợp UBND phường, xã, đặc khu rà soát, xác định các nhóm người có khả năng phát triển, cung cấp thông tin, hướng dẫn và phối hợp triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện của các phường, xã, đặc khu; kịp thời tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo, đôn đốc, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu BHXH, BHYT năm 2026.

Đối với UBND phường, xã, đặc khu tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu BHXH, BHYT năm 2026, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn kết quả thực hiện với đánh giá, xếp loại cá nhân, đơn vị theo quy định.

Huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ phát triển người tham gia trong 3 tháng cuối năm và hoàn thành các chỉ tiêu được giao; rà soát số còn thiếu, xác định nhóm có khả năng phát triển, phân công rõ trách nhiệm và xây dựng tiến độ thực hiện hằng tuần, hằng tháng.

Phát huy, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của địa phương; chỉ đạo ban chỉ đạo cấp xã phối hợp BHXH cơ sở và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát triển và duy trì người tham gia BHXH, BHYT, ưu tiên các nhóm chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ hoặc có nguy cơ gián đoạn.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT hằng tuần, hằng tháng; kịp thời xác định các chỉ tiêu, nhóm đối tượng và địa bàn thực hiện còn chậm để có giải pháp chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2026.