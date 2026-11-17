Sổ bảo hiểm xã hội - Ảnh: NAM TRẦN

BHXH TP.HCM vừa công khai thêm danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên. Trong đó đơn vị có số tiền chậm đóng cao nhất hơn 2,9 tỉ đồng; nơi chậm đóng lâu nhất tới 143 tháng.

Số liệu được tính đến hết ngày 31-10-2026, các khoản ủy nhiệm chi được cập nhật đến hết ngày 9-11-2026.

Theo danh sách, Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh, địa chỉ 528/5A Vườn Lài, khu phố 2, phường An Phú Đông, chậm đóng hơn 2,913 tỉ đồng trong 66 tháng, liên quan 36 lao động.

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ may mặc Hòa Sơn, địa chỉ số 8 đường ĐT743, khu phố Bình Đức 3, phường Bình Hòa, chậm đóng hơn 2,882 tỉ đồng trong 65 tháng, với 45 lao động.

Công ty cổ phần Phần mềm Hoàn Cầu, địa chỉ 235 Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa, chậm đóng hơn 2,823 tỉ đồng trong 13 tháng.

Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án dầu khí PVE, địa chỉ lầu 9, tòa nhà PVGAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, chậm đóng hơn 2,747 tỉ đồng trong 35 tháng.

Công ty cổ phần Dinh dưỡng động vật Vietswan, địa chỉ tầng 5, tòa nhà Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, chậm đóng hơn 2,745 tỉ đồng trong 8 tháng.

Công ty TNHH Kỹ thuật tư vấn Độc Lập có thời gian chậm đóng dài nhất, 143 tháng. Đơn vị có 7 lao động, chậm đóng hơn 2,823 tỉ đồng. Công ty có địa chỉ tại tầng 1, tòa nhà Vietphone Building-2, số 21 Phan Kế Bính, phường Tân Định...

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó giám đốc BHXH TP.HCM - cho hay việc doanh nghiệp chậm đóng hoặc trốn đóng BHXH có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, nhất là khi họ phát sinh các chế độ như: ốm đau, thai sản hoặc những chế độ khác có điều kiện hưởng gắn với thời gian tham gia BHXH.

Việc giải quyết từng chế độ được thực hiện theo điều kiện và quy định tương ứng của Luật BHXH. Trường hợp doanh nghiệp không đóng hoặc đóng không đầy đủ, người lao động có thể bị ảnh hưởng khi cơ quan BHXH xác định quá trình đóng để giải quyết chế độ.

Nếu hành vi này gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường theo quy định.

Người lao động không nên chỉ căn cứ vào bảng lương để xác định doanh nghiệp đã đóng BHXH cho mình hay chưa. Bảng lương có thể thể hiện khoản đã khấu trừ, nhưng điều đó chưa đủ để khẳng định doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ đóng.

Theo đó, người lao động có thể chủ động kiểm tra trên ứng dụng VssID. Ứng dụng cung cấp thông tin về thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH và việc giải quyết các chế độ. Khi xem mục "Quá trình tham gia", người lao động có thể biết đơn vị đang đóng BHXH đến thời điểm nào, có nợ đóng hay không và nợ bao nhiêu tháng.

Nếu phát hiện doanh nghiệp chậm đóng hoặc chưa đóng BHXH, người lao động nên trao đổi với giám đốc doanh nghiệp, đề nghị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ để bảo đảm quyền lợi của mình.

Nếu doanh nghiệp không giải quyết, người lao động có thể kiến nghị cơ quan BHXH, tổ chức công đoàn hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét. Người lao động cũng có thể thực hiện quyền khiếu nại theo quy định; trước hết khiếu nại đến người sử dụng lao động, sau đó gửi cơ quan có thẩm quyền nếu vụ việc chưa được giải quyết.

Danh sách các đơn vị chậm đóng tại đây.