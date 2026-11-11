Các Viện Kiểm sát nhân dân khu vực khởi kiện dân sự 18 vụ chậm đóng BHXH ở TP.HCM

Người lao động có thể tra cứu, cập nhật thông tin về bảo hiểm xã hội bằng ứng dụng VssID hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID (Bộ Công an) - Ảnh: HÀ QUÂN

Ban hành 18 quyết định khởi kiện liên quan đến chậm đóng BHXH

Ngày 11-11, BHXH TP.HCM cho biết đang đẩy mạnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực trên địa bàn thành phố, tăng cường rà soát, làm việc, đôn đốc và xử lý các đơn vị vi phạm về chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, nhất là những trường hợp chậm đóng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thực hiện Nghị quyết số 205 của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khu vực khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, BHXH TP.HCM đã tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.

Những đơn vị có số tiền và thời gian chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên hoặc xâm phạm trực tiếp đến nhóm dễ bị tổn thương theo Nghị quyết số 205.

Đặc biệt các nhóm dễ bị tổn thương như: phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được giải quyết chế độ thai sản; người cao tuổi đủ điều kiện nhưng chưa được giải quyết hưu trí… làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp người lao động được đưa vào diện phối hợp làm việc.

Tính đến ngày 9-11, BHXH TP.HCM đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân làm việc với các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, cụ thể:

Tổng số đơn vị được mời làm việc là 10.899 đơn vị, với số tiền chậm đóng 2.722,55 tỉ đồng. Qua làm việc, các đơn vị đã khắc phục 644,33 tỉ đồng.

BHXH TP.HCM đã chuyển 152 hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân khu vực để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, với số tiền chậm đóng 325,52 tỉ đồng.

Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận từ các BHXH cơ sở, các Viện Kiểm sát nhân dân khu vực đã ban hành 18 Quyết định khởi kiện vụ án dân sự; cho đến nay, tòa án đã xét xử 5 vụ án dân sự và ban hành bản án.

Người lao động cần làm gì để bảo vệ quyền lợi khi tham gia BHXH?

Cũng theo BHXH TP.HCM, đối với các đơn vị có hành vi vi phạm quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHXH TP.HCM tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với các đơn vị đã khắc phục một phần hoặc toàn bộ số tiền chậm đóng sau thời điểm lập danh sách, BHXH TP.HCM sẽ tiếp tục cập nhật, điều chỉnh thông tin, bảo đảm dữ liệu công khai phản ánh sát tình hình thực tế.

BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động có hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN khẩn trương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng, chủ động khắc phục số tiền chậm đóng, trốn đóng, không để kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thời gian tới, BHXH TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực rà soát các hồ sơ đã chuyển giao, kịp thời bổ sung tài liệu, chứng cứ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc tiến độ xử lý từng vụ việc; tập trung vào các đơn vị chậm đóng kéo dài, số tiền lớn, cố tình không hợp tác, đặc biệt những trường hợp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó giám đốc BHXH TP.HCM, cho hay để đảm bảo quyền lợi người lao động có thể chủ động kiểm tra trên ứng dụng VssID. Ứng dụng cung cấp thông tin về thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH và việc giải quyết các chế độ.

Khi xem mục "Quá trình tham gia", người lao động có thể biết đơn vị đang đóng BHXH đến thời điểm nào, có nợ đóng hay không và nợ bao nhiêu tháng.

Nếu phát hiện doanh nghiệp chậm đóng hoặc chưa đóng BHXH, người lao động nên trao đổi với giám đốc doanh nghiệp, đề nghị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ để bảo đảm quyền lợi của mình.

Nếu doanh nghiệp không giải quyết, người lao động có thể kiến nghị cơ quan BHXH, tổ chức công đoàn hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét. Người lao động cũng có thể thực hiện quyền khiếu nại theo quy định; trước hết khiếu nại đến người sử dụng lao động, sau đó gửi cơ quan có thẩm quyền nếu vụ việc chưa được giải quyết.

Từ ngày 1-10-2026, sổ BHXH điện tử được sử dụng thay cho sổ giấy. Khi giải quyết chế độ, cơ quan BHXH căn cứ thông tin trên sổ điện tử.