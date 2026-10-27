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Doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH: Người lao động phải làm gì?

tác giả
THU HIẾN
THU HIẾN
THU HIẾN

Người sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các chế độ an sinh của người lao động. Chương trình giao lưu trực tuyến do báo Tuổi Trẻ phối hợp BHXH TP.HCM tổ chức sẽ làm rõ quy định pháp luật, giải đáp vướng mắc và hướng dẫn người lao động cách kiểm tra, bảo vệ quyền lợi của mình.

Công ty chậm đóng, trốn đóng BHXH: Người lao động phải làm gì? - Ảnh 1.

BHXH là trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, giúp người lao động được hỗ trợ tài chính trong các trường hợp: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp…

Tuy nhiên, tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH vẫn diễn ra tại nhiều doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến quá trình thụ hưởng các chế độ của người lao động.

Tại TP.HCM, mới đây cơ quan BHXH TP.HCM đã công khai danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên, với tổng số tiền hơn 842,9 tỉ đồng. Trong đó có những doanh nghiệp có hơn 1.000 người lao động.

Tính đến đầu tháng 9-2026, BHXH TP.HCM đã mời 6.755 đơn vị chậm đóng BHXH đến làm việc nhưng có tới gần 5.000 đơn vị không đến.

Trước thực trạng này, Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với BHXH TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Chậm đóng, trốn đóng BHXH: Hiểu đúng để bảo vệ quyền lợi".

Chương trình diễn ra từ 9h - 11h30 ngày 30-10, và được tường thuật trên nền tảng Báo Điện tử Tuổi Trẻ, fanpage Tuổi Trẻ.

Thông qua chương trình, các chuyên gia sẽ làm rõ quy định pháp luật về chậm đóng, trốn đóng BHXH, trách nhiệm của doanh nghiệp nếu vi phạm và phân tích ảnh hưởng của thực trạng này đến quyền lợi người lao động.

Đồng thời giải đáp vướng mắc thực tế và hướng dẫn cách kiểm tra, xử lý khi phát hiện doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH.

Khách mời tham gia chương trình gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó giám đốc BHXH TP.HCM

- Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như - Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV An Luật

- Bà Phan Thị Mai - Trưởng Phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia, BHXH TP.HCM

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Trưởng Phòng chế độ BHXH, BHXH TP.HCM

- Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó trưởng Phòng Kiểm tra, BHXH TP.HCM.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể gửi các câu hỏi liên quan đến tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH để được đại diện BHXH TP.HCM, chuyên gia giải đáp trong chương trình.

Công ty chậm đóng, trốn đóng BHXH: Người lao động phải làm gì? - Ảnh 1.TP.HCM công khai 100 đơn vị chậm đóng BHXH hơn 842,9 tỉ đồng, có nơi hơn 10 năm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM vừa công khai 100 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên với tổng số tiền hơn 842,9 tỉ đồng, trong đó nhiều đơn vị chậm đóng hơn 10 năm.

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    Chủ đề: trốn đóng BHXH Báo điện tử Tuổi Trẻ BHXH TP. HCM chậm đóng BHXH

    Dòng sự kiện: Bảo hiểm xã hội

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