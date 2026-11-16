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BHXH TP.HCM công khai 100 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên với số tiền hơn 768 tỉ đồng

tác giả
THU HIẾN
THU HIẾN
THU HIẾN

BHXH TP.HCM vừa công khai danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên với số tiền hơn 768 tỉ đồng, điều này gây ảnh hưởng quyền lợi của nhiều người lao động.

BHXH TP.HCM công khai 100 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên với số tiền hơn 768 tỉ đồng - Ảnh 1.

Tính đến ngày 9-11, các Viện Kiểm sát nhân dân khu vực tại TP.HCM đã ban hành 18 quyết định khởi kiện vụ án dân sự liên quan đến chậm đóng BHXH - Ảnh: TTO

Theo BHXH TP.HCM, số liệu chậm đóng BHXH tính đến hết ngày 31-10, cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 9-11.

Chậm đóng BHXH lên đến nhiều năm

Theo danh sách trên, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hoà, TP.HCM) đứng đầu với số tiền chậm đóng hơn 56,9 tỉ đồng, thời gian chậm đóng 20 tháng. Công ty có số lao động là 1.177 người.

Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (địa chỉ 10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) chậm đóng hơn 42,9 tỉ đồng, với 25 lao động. Đơn vị này có thời gian chậm đóng dài nhất trong danh sách với 103 tháng tương đương hơn 8 năm.

Tiếp theo là Công ty cổ phần Trải nghiệm Toàn Cầu (địa chỉ số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM) chậm đóng hơn 40,6 tỉ đồng, liên quan 203 lao động trong 31 tháng.

Một số đơn vị khác có số tiền chậm đóng lớn gồm Công ty TNHH Việt Thắng Jean (38 Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú) hơn 20,2 tỉ đồng; Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí - Công ty cổ phần (địa chỉ xã Nhà Bè) hơn 16,6 tỉ đồng và Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nam Việt (phường Bình Trưng) hơn 15,7 tỉ đồng...

Cụ thể danh sách công ty chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên tại đây.

Khởi kiện 18 vụ chậm đóng BHXH ở TP.HCM

Trước đó vào ngày 11-11, BHXH TP.HCM cho biết đang đẩy mạnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực trên địa bàn thành phố, tăng cường rà soát, làm việc, đôn đốc và xử lý các đơn vị vi phạm về chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, tập trung vào những trường hợp chậm đóng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thực hiện Nghị quyết số 205 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khu vực khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, BHXH TP.HCM đã tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.

Tính đến ngày 9-11, BHXH TP.HCM đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân làm việc với các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, cụ thể:

Tổng số đơn vị được mời làm việc là 10.899 đơn vị, với số tiền chậm đóng 2.722,55 tỉ đồng. Qua làm việc, các đơn vị đã khắc phục 644,33 tỉ đồng. BHXH TP.HCM đã chuyển 152 hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân khu vực để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, với số tiền chậm đóng 325,52 tỉ đồng.

Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận từ các BHXH cơ sở, các Viện Kiểm sát nhân dân khu vực đã ban hành 18 quyết định khởi kiện vụ án dân sự. Cho đến nay, tòa án đã xét xử 5 vụ án dân sự và ban hành bản án.

BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động có hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN khẩn trương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng, chủ động khắc phục số tiền chậm đóng, trốn đóng, không để kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thời gian tới, BHXH TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực rà soát các hồ sơ đã chuyển giao, kịp thời bổ sung tài liệu, chứng cứ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc tiến độ xử lý từng vụ việc; tập trung vào các đơn vị chậm đóng kéo dài, số tiền lớn, cố tình không hợp tác, đặc biệt những trường hợp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Vì sao doanh nghiệp chậm đóng BHXH cho người lao động?

Lý giải nguyên nhân các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, lãnh đạo BHXH TP.HCM cho biết đã tiến hành tìm hiểu và ghi nhận nhiều lý do khác nhau.

Trong đó, một số doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nên chưa thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Tuy nhiên cũng có không ít trường hợp doanh nghiệp cố tình chây ì, không đóng dù vẫn có khả năng. Đáng chú ý, nếu tình trạng chậm đóng kéo dài, doanh nghiệp có thể bị xem xét là trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Thực tế, khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm, người lao động có thể bị chậm hoặc không được giải quyết các chế độ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động… dù đã làm việc và đóng góp theo quy định.

BHXH TP.HCM công khai 100 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên với số tiền hơn 768 tỉ đồng - Ảnh 2.TP.HCM công khai 100 đơn vị chậm đóng BHXH hơn 842,9 tỉ đồng, có nơi hơn 10 năm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM vừa công khai 100 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên với tổng số tiền hơn 842,9 tỉ đồng, trong đó nhiều đơn vị chậm đóng hơn 10 năm.

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THU HIẾN
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    Chủ đề: trốn đóng BHXH BHXH TP. HCM chậm đóng BHXH

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