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BHXH TP.HCM hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT năm 2027

tác giả
THU HIẾN
và 1 tác giả khác
THU HIẾN
THU HIẾN
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

BHXH TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp hoàn tất tiền đóng bảo hiểm trước ngày 25-12, đồng thời quy định thời hạn nộp hồ sơ BHYT năm 2027 đối với học sinh, sinh viên và các nhóm tham gia khác.

BHXH TP.HCM hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT năm 2027 - Ảnh 1.

BHXH TP.HCM cũng đề nghị các đơn vị rà soát người lao động đảm bảo số thẻ BHYT được gia hạn theo đúng quy định - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 27-10, BHXH TP.HCM cho hay đã có văn bản hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT, cơ sở giáo dục và tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng và cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2027.

BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị thực hiện đúng thời hạn để bảo đảm quyền lợi BHYT liên tục cho người tham gia trong các kỳ nghỉ lễ, Tết cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đối với đơn vị sử dụng lao động, BHXH TP.HCM yêu cầu chuyển đủ tiền đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gồm cả tiền truy thu và tiền lãi chậm đóng nếu có.

Cụ thể, chậm nhất ngày 31-10, cần đóng đủ các khoản tính đến tháng 10 để thẻ BHYT có giá trị trong tháng 11.

Chậm nhất ngày 25-11, đóng đủ đến tháng 11 để bảo đảm giá trị thẻ trong tháng 12. Chậm nhất ngày 25-12, đóng đủ đến tháng 12 để gia hạn thẻ BHYT năm 2027.

Nếu đến ngày 31-12-2026 đơn vị vẫn còn chậm đóng, người lao động chưa được cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2027.

Sau khi đóng đủ, đơn vị lập hồ sơ điện tử 604, ghi nội dung đề nghị cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2027 vào mẫu TK3-TS và gửi cơ quan BHXH để được gia hạn.

Trường hợp khẩn cấp, đơn vị liên hệ cán bộ chuyên quản tại cơ quan BHXH đang quản lý để được hướng dẫn.

BHXH TP.HCM cũng đề nghị các đơn vị rà soát người lao động đang nghỉ thai sản, nghỉ không hưởng lương, nghỉ ốm và cập nhật kịp thời tình hình lao động phát sinh hằng tháng, bảo đảm số lượng thẻ BHYT được gia hạn đúng quy định.

Học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông, gồm học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 50%, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 50% theo nghị quyết của HĐND TP.HCM.

Các cơ sở giáo dục cần nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2026-2027 chậm nhất ngày 20-12 để thẻ có giá trị từ ngày 1-1-2027.

Đối với cơ sở giáo dục quản lý sinh viên, tiền thu BHYT cần được chuyển trước ngày 20-12. Riêng cơ sở có từ 5.000 sinh viên trở lên, nếu chưa thu thập đủ thông tin để lập hồ sơ, cần chuyển tiền đóng BHYT năm học 2026-2027 trước ngày 25-12 và nộp hồ sơ điện tử 603 trong tháng 1-2027 để thẻ vẫn có giá trị từ ngày 1-1-2027.

Các cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT và tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng cần hoàn thành đối chiếu, thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2026 chậm nhất ngày 28-12. Trước thời hạn này, các đơn vị cũng phải nộp hồ sơ điện tử 603 đến cơ quan BHXH để cấp giá trị sử dụng thẻ từ ngày 1-1-2027.

BHXH TP.HCM yêu cầu các đơn vị, tổ chức nộp hồ sơ và chuyển tiền đúng, đủ thời hạn. Nếu chậm trễ hoặc thực hiện không đúng hướng dẫn làm ảnh hưởng quyền lợi BHYT của người tham gia, các đơn vị, cơ quan, cơ sở giáo dục và tổ chức liên quan phải chịu trách nhiệm.

BHXH TP.HCM hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT năm 2027 - Ảnh 1.Chủ động tra cứu dữ liệu, không yêu cầu người khám bảo hiểm y tế xuất trình nhiều giấy tờ

Bộ Y tế đề xuất các cơ sở khám chữa bệnh chủ động tra cứu dữ liệu điện tử để xác định thông tin người tham gia bảo hiểm y tế thay vì yêu cầu người bệnh xuất trình nhiều loại giấy tờ.

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THU HIẾN - HÀ QUÂN
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    Chủ đề: BHXH TP. HCM bảo hiểm y tế hưởng bảo hiểm y tế

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