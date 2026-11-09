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Gần 196.000 người từ 60 đến dưới 65 tuổi ở TP.HCM có thể được hỗ trợ 100% phí BHYT từ năm 2027

tác giả
THU HIẾN
THU HIẾN
THU HIẾN

Gần 196.000 người từ 60 đến dưới 65 tuổi thường trú tại TP.HCM, chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo chính sách khác, có thể được thành phố hỗ trợ 100% phí mua thẻ từ ngày 1-1-2027.

Gần 196.000 người 60-64 tuổi ở TP.HCM có thể được hỗ trợ 100% phí BHYT từ năm 2027 - Ảnh 2.

Người dân đăng ký tham gia khám, chữa bệnh BHYT tại bệnh viện trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 9-11, Bảo hiểm xã hội TP.HCM (BHXH) cho biết gần 196.000 người từ 60 đến dưới 65 tuổi, thường trú tại TP.HCM và chưa có thẻ BHYT theo chính sách khác, có thể được thành phố đóng toàn bộ phí BHYT từ năm 2027.

Theo dự thảo nghị quyết UBND TP.HCM trình HĐND thành phố, người thuộc nhóm tuổi này sẽ được hỗ trợ 100% phí mua thẻ BHYT nếu chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác.

Chính sách dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2027. Với người đang có thẻ, thành phố bắt đầu hỗ trợ từ ngày thẻ hết hạn.

Theo thống kê, ước tính toàn thành phố có 573.779 người trong độ tuổi từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi bao gồm: 407.383 người thường trú và 166.396 người tạm trú. Trong đó có 195.918 người thường trú từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi chưa có thẻ BHYT và thuộc diện đề xuất hỗ trợ theo chính sách này.

Với mức đóng dự kiến 1,36 triệu đồng mỗi người mỗi năm, ngân sách thành phố cần khoảng 267,6 tỉ đồng để thực hiện chính sách.

Nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi chưa được hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác, chủ yếu là lao động tự do, lao động phi chính thức, có thu nhập không ổn định, điều kiện lao động tương đối vất vả.

Sau nhiều năm lao động, sức khỏe có xu hướng giảm sút, nguy cơ phát sinh bệnh tật và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngày càng tăng, trong khi khả năng tự bảo đảm chi phí y tế còn hạn chế.

Việc thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT sẽ tạo điều kiện để người dân duy trì tham gia, chủ động khám bệnh, chữa bệnh, phát hiện và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đáng lưu ý, nhiều người trong nhóm này đã tham gia BHYT liên tục từ 3-4 năm; việc hỗ trợ trong 1-2 năm còn lại sẽ giúp tiếp tục duy trì thời gian tham gia, hướng tới đủ 5 năm liên tục và được hưởng quyền lợi theo quy định khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Bên cạnh đó, theo số liệu chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực tế, 8 tháng đầu năm 2026 quỹ BHYT đã chi trả cho 204.391 người đã có thẻ BHYT với số tiền là 977 tỉ đồng chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi.

Trước đó, TP.HCM đã hỗ trợ 100% phí BHYT cho người thường trú từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi chưa được hưởng chính sách tương tự.

Đến ngày 31-10, hơn 365.000 người trong nhóm tuổi này đã được hỗ trợ, với kinh phí ước tính gần 500 tỉ đồng mỗi năm. Thành phố cũng đang hỗ trợ BHYT cho học sinh, với hơn 2,1 triệu em được thụ hưởng chính sách.

Quỹ BHYT thanh toán từ 60 đến dưới 64 tuổi bệnh nào nhiều nhất?

Theo BHXH TP.HCM, nhu cầu khám chữa bệnh của nhóm 60-64 tuổi khá lớn. Trong 10 tháng đầu năm, nhóm này có khoảng 1,3 triệu lượt khám chữa bệnh bằng BHYT, với tổng chi từ quỹ bảo hiểm hơn 1.221 tỉ đồng. Các bệnh thường gặp gồm: tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường và rối loạn mỡ máu.

Căn cứ dữ liệu khám chữa bệnh do bệnh viện đẩy lên cổng thanh toán của cơ quan BHXH thì số tiền quỹ BHYT thanh toán tiền khám chữa bệnh cho nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi của 10 tháng đầu năm 2026 là 1,3 triệu lượt khám chữa bệnh với số tiền là 1.221 tỉ đồng, đa số nhóm người này điều trị các bệnh mạn tính như: cao huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, rối loạn lipid máu…

Trong khi những người này là lao động tự do, thu nhập bấp bênh nên nếu chẳng may bị bệnh mà không có thẻ BHYT thì khó khăn trong chi trả viện phí, tăng gánh nặng cho xã hội.

Gần 196.000 người 60-64 tuổi ở TP.HCM có thể được hỗ trợ 100% phí BHYT từ năm 2027 - Ảnh 1.BHXH TP.HCM hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT năm 2027

BHXH TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp hoàn tất tiền đóng bảo hiểm trước ngày 25-12, đồng thời quy định thời hạn nộp hồ sơ BHYT năm 2027 đối với học sinh, sinh viên và các nhóm tham gia khác.

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THU HIẾN
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    Chủ đề: UBND TP. HCM Bảo hiểm xã hội TP. HCM BHXH TP. HCM đóng BHYT

    Dòng sự kiện: Bảo hiểm y tế

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