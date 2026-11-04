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Người đàn ông Mỹ chỉ tốn 30 triệu cho ca mổ khối u nằm trong ống sống tại Đà Nẵng

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đã thực hiện ca phẫu thuật phức tạp do khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh và người bệnh có thể trạng béo phì mức độ nặng.

Phẫu thuật khối u nằm trong ống sống tại Đà Nẵng hết 30 triệu đồng, trong khi tại Mỹ chi phí cả tỉ đồng - Ảnh 1.

Ca phẫu thuật phức tạp do khối u nằm trong ống sống đã thành công - Ảnh: PHONG BẮC

Ngày 4-11, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy u tủy sống vùng cột sống thắt lưng cho nam bệnh nhân người Mỹ.

Trước đó, nam bệnh nhân 37 tuổi, quốc tịch Mỹ, vào viện với tình trạng đau lưng, tê bì và yếu hai chân, đi lại khó khăn. Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng, các bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u ngoài tủy trong màng cứng kích thước khoảng 3cm, tại vị trí cột sống thắt lưng L2.

Theo BS.CKI Lê Quang Huy (khoa Ngoại thần kinh), khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh vùng chóp tủy và đuôi ngựa. Do đó, quá trình phẫu thuật đòi hỏi phải tiếp cận chính xác, sử dụng kính vi phẫu thần kinh để quan sát phóng đại và bóc tách khối u khỏi các cấu trúc thần kinh, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng các rễ thần kinh.

Hơn nữa, người bệnh có thể trạng béo phì độ III, với chiều cao 1m95 và cân nặng 165kg (BMI 43,3kg/m²). Đây là yếu tố làm tăng đáng kể độ khó của ca mổ, từ việc bố trí tư thế phẫu thuật, gây mê hồi sức, kiểm soát đường thở cho đến chăm sóc hậu phẫu, đồng thời làm tăng nguy cơ biến chứng quanh phẫu thuật.

Sau 3 giờ phẫu thuật, dưới sự giám sát của hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ (IONM), khối u đã được lấy bỏ hoàn toàn.

Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, không ghi nhận thiếu hụt thần kinh mới và có thể đứng dậy đi lại và tự sinh hoạt bình thường sau 2 ngày.

Phẫu thuật khối u nằm trong ống sống tại Đà Nẵng hết 30 triệu đồng, trong khi tại Mỹ chi phí cả tỉ đồng - Ảnh 2.

Sau phẫu thuật bệnh nhân đã có thể đi lại được - Ảnh: PHONG BẮC

TS.BS Nguyễn Thành Trung - Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết việc người bệnh Mỹ lựa chọn Bệnh viện Đà Nẵng để thực hiện phẫu thuật thần kinh phức tạp cho thấy sự tin tưởng không chỉ dành cho ê kíp phẫu thuật, mà còn là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam.

Thời gian qua, Bệnh viện Đà Nẵng đã ứng dụng rất nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong khám và điều trị, đặc biệt là các kỹ thuật ghép gan, ghép tủy, ghép tế bào gốc, ghép thận, các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn…

Theo bác sĩ Trung, đối với những người bệnh quốc tế, bên cạnh năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ và sự thuận tiện trong quá trình khám, chữa bệnh cũng là những yếu tố rất quan trọng.

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, với loại phẫu thuật vi phẫu u tủy tương tự, chi phí tự thanh toán tại Mỹ có thể lên đến khoảng 35.000 - 60.000 USD (tương đương khoảng 910 triệu đến 1,56 tỉ đồng).

Trong khi đó, chi phí điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng chỉ khoảng 20 - 30 triệu đồng theo chi phí của ca bệnh này.

Phẫu thuật khối u nằm trong ống sống tại Đà Nẵng hết 30 triệu đồng, trong khi tại Mỹ chi phí cả tỉ đồng - Ảnh 3.Bệnh viện Đà Nẵng hợp tác Bệnh viện Bạch Mai, hướng trở thành bệnh viện chuyên sâu hạng đặc biệt

Bệnh viện Đà Nẵng hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai để nhận chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, hướng đến phát triển Đà Nẵng thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

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    Chủ đề: Bệnh viện Đà Nẵng Phẫu thuật miền trung cột sống khối u

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