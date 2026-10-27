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Quỹ hỗ trợ bệnh nhân của ông Đinh Văn Nơi kịp thời giúp bệnh nhân nghèo trị bệnh

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CHÍ CÔNG
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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
XUÂN MI
XUÂN MI

Từ nguồn quỹ hỗ trợ bệnh nhân của ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - đã kịp thời giúp một bệnh nhân nghèo không có bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật phức tạp ở Phú Quốc.

Quỹ hỗ trợ của ông Đinh Văn Nơi đã kịp thời giúp bệnh nhân nghèo - Ảnh 1.

Nhờ quỹ hỗ trợ của ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - nên bà S. được hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật ở Trung tâm Y tế Phú Quốc - Ảnh: XUÂN MI

Tối 27-10, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) thông tin từ nguồn quỹ do ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - trao tặng đã kịp thời giúp cho bà S. (tạm trú ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) không có bảo hiểm y tế được chi trả toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật phức tạp ở Phú Quốc.

Bác sĩ Lê Quang Thuộc - Trung tâm Y tế Phú Quốc (ở đặc khu Phú Quốc) - cho biết bệnh nhân S. nhập viện trong tình trạng nặng, bị bệnh đái tháo đường, rối loạn lipid máu, thiếu máu cơ tim cục bộ.

Qua thăm khám, bác sĩ chỉ định phẫu thuật đoạn chi để chống nhiễm trùng cho bệnh nhân. Tuy nhiên chi phí phẫu thuật tốn nhiều tiền, quy trình chăm sóc hậu phẫu và tiền phẫu đòi hỏi rất kỹ lưỡng cho bệnh nhân. 

"Bà S. từ đất liền ra Phú Quốc mưu sinh, hoàn cảnh rất khó khăn và đặc biệt là chưa có bảo hiểm y tế nên khó chi trả cho chi phí phẫu thuật. Nhờ nguồn quỹ dành cho bệnh nhân nghèo mà ông Đinh Văn Nơi trao tặng 50 triệu đồng sau chuyến thăm Trung tâm Y tế Phú Quốc, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo để trích quỹ trên chi trả 100% (khoảng 16 triệu đồng), giúp bệnh nhân an tâm điều trị", bác sĩ Thuộc nói.

"Hoàn cảnh gia đình tôi khổ lắm. Từ đất liền ra đây vợ chồng tôi đi bán vé số. Vợ tôi bị tai biến, tiểu đường, chân sưng và bị bệnh nhiều. May mắn nhờ có quỹ hỗ trợ chi trả toàn bộ 100% chi phí ca mổ. Tôi mừng và mang ơn lắm. Tôi mong sao quỹ ngày càng phát triển tiếp tục giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác", ông Trần Hữu Hạnh (chồng bà S.) xúc động nói.

Trước đó đến thăm và làm việc với Trung tâm Y tế Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - trao tặng quỹ 50 triệu đồng cho Trung tâm Y tế Phú Quốc để kịp thời hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn trên đảo điều trị bệnh.

Quỹ hỗ trợ bệnh nhân của ông Đinh Văn Nơi kịp thời giúp một bệnh nhân nghèo trị bệnh - Ảnh 2.Ông Đinh Văn Nơi đến thăm và trao tặng nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân ở phường Vĩnh Tế bị cháy nhà

Ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc - cùng đoàn công tác đã trao tặng kinh phí xây dựng 4 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 240 triệu đồng cho người dân ở phường Vĩnh Tế bị ảnh hưởng do cháy.

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CHÍ CÔNG - XUÂN MI
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    Chủ đề: phú quốc quỹ hỗ trợ bệnh nhân bệnh nhân nghèo Đinh Văn Nơi Trung tâm Y tế Phú Quốc

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