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Lần đầu chỉnh vẹo cột sống không ghép xương: Giảm gù từ 48 còn 10 độ ngay sau phẫu thuật

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nắn chỉnh vẹo cột sống bằng kỹ thuật VBT (Vertebral Body Tethering), không ghép xương. Sau phẫu thuật, góc vẹo cột sống của bệnh nhi giảm từ 48 độ xuống còn khoảng 10 độ.

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Hình ảnh chụp phim trước và sau phẫu thuật - Ảnh: BVCC

Chỉnh vẹo gần 80% ngay sau phẫu thuật

Bệnh nhân là bé gái sinh năm 2014 ở Bắc Ninh, trước đó khỏe mạnh. Những tháng gần đây, gia đình nhận thấy hai vai của trẻ không cân xứng, thân mình biến dạng, dáng đi mất cân bằng và tình trạng cong vẹo ngày càng rõ.

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị vẹo cột sống ngực - thắt lưng, góc Cobb từ T7 đến L2 là 48 độ, có nguy cơ tiếp tục tiến triển.

Sau khi đánh giá toàn diện, TS.BS Phan Trọng Hậu - Chủ nhiệm khoa phẫu thuật cột sống (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) - cùng ê kíp quyết định áp dụng kỹ thuật nắn chỉnh cột sống không ghép xương (VBT).

Bệnh nhi ở giai đoạn trưởng thành xương Sanders 5, vẫn còn tiềm năng tăng trưởng nhất định, phù hợp để cân nhắc phương pháp này.

Theo đó, kỹ thuật VBT sử dụng vít đặt vào thân đốt sống ở phía lồi của đường cong, nối với nhau bằng dây chuyên dụng có độ bền cao. Bằng cách điều chỉnh lực căng của dây, phẫu thuật viên có thể nắn chỉnh đường cong ngay trong quá trình mổ.

Khác với phương pháp phẫu thuật truyền thống thường kết hợp ghép xương hàn khớp, VBT không cần hàn các đốt sống được can thiệp, giúp bảo tồn khả năng vận động của những đoạn cột sống này.

Kỹ thuật còn tận dụng quá trình tăng trưởng tự nhiên của trẻ. Lực nén ở phía lồi có thể làm chậm sự phát triển tại đây, trong khi phía lõm tiếp tục phát triển, góp phần điều chỉnh đường cong theo thời gian.

Đây là kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao khi đặt vít, kiểm soát lực căng dây và tính toán mức độ nắn chỉnh, đồng thời phải cân nhắc khả năng tăng trưởng còn lại để hạn chế nguy cơ chỉnh quá mức.

Sau phẫu thuật, góc Cobb của bệnh nhi giảm từ 48 độ xuống khoảng 10 độ, tương đương mức chỉnh vẹo gần 80%. Trục cột sống được cải thiện rõ rệt, hình thể thân mình trở nên cân đối hơn. Tuy nhiên đây mới là kết quả bước đầu, bệnh nhi cần được theo dõi định kỳ về góc vẹo, sự trưởng thành xương, tình trạng dây và nguy cơ chỉnh quá mức hoặc mất chỉnh.

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Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh: BVCC

Thêm lựa chọn điều trị cho trẻ vẹo cột sống

Theo bác sĩ Hậu, trong phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống truyền thống, bác sĩ thường sử dụng hệ thống vít và thanh kim loại để nắn chỉnh biến dạng, kết hợp ghép xương hàn khớp nhằm duy trì kết quả lâu dài. Các đoạn cột sống được hàn xương sẽ mất khả năng vận động tương đối giữa các đốt sống.

Trong khi đó, kỹ thuật VBT hướng đến mục tiêu chỉnh hình nhưng vẫn bảo tồn độ linh hoạt của cột sống, tạo điều kiện cho trẻ tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, phương pháp này cần được lựa chọn dựa trên đặc điểm đường cong, độ trưởng thành xương và khả năng tăng trưởng của từng bệnh nhân.

Theo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đây là ca phẫu thuật VBT được thực hiện thành công đầu tiên tại Việt Nam. Việc làm chủ kỹ thuật mở ra thêm một hướng điều trị cho trẻ mắc vẹo cột sống có chỉ định phù hợp, với mục tiêu vừa cải thiện biến dạng, vừa bảo tồn khả năng vận động của cột sống.

- Ảnh 3.Bé trai 9 tuổi khó thở vì cột sống biến dạng sau 2 năm không tái khám

Ngày 5-6, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhiều phụ huynh đưa con đến bệnh viện để được tư vấn, kiểm tra các dấu hiệu bất thường như vai lệch, lưng gù, dáng đi mất cân đối hoặc nghi ngờ vẹo cột sống.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cột sống phẫu thuật gù vẹo gù cột sống

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