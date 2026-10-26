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Phẫu thuật lấy khối u mỡ khổng lồ ở cổ người đàn ông sau một thập kỷ

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Suốt hơn một thập kỷ, khối u mỡ lớn ở vùng cổ trước không chỉ khiến vùng cổ và ngực của người đàn ông 42 tuổi biến dạng, mà còn gây đau tức, khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt, hô hấp.

Lấy khối u khổng lồ ở cổ, làm sao bảo tồn mạch máu và dây thần kinh? - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi thực hiện ca phẫu thuật - Ảnh: BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phẫu thuật lấy bỏ khối u, đồng thời tạo hình lại vùng cổ cho người bệnh.

Anh Đ.T.H. (42 tuổi) đã sống chung với khối u mỡ ở vùng cổ trước hơn 10 năm. Theo thời gian, khối u ngày càng phát triển, khiến vùng cổ và ngực biến dạng rõ rệt. 

Ngoài những bất tiện trong sinh hoạt, tình trạng này còn ảnh hưởng đến ngoại hình, khiến anh mặc cảm, e ngại trước những ánh nhìn xung quanh.

Khối u có kích thước lớn còn gây chèn ép vùng cổ, khiến anh thường xuyên đau tức, khó chịu và gặp nhiều bất tiện, đặc biệt khi hô hấp.

Sau nhiều năm chịu đựng, anh đến khoa phẫu thuật tạo hình và vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để thăm khám và tìm phương án điều trị.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp phẫu thuật phức tạp do khối u có kích thước rất lớn, nằm ở vùng cổ trước - nơi tập trung nhiều mạch máu lớn, dây thần kinh và các cấu trúc giải phẫu quan trọng.

Khối u tồn tại lâu năm, bám sát các tổ chức xung quanh, đòi hỏi ê kíp phẫu thuật phải bóc tách cẩn trọng, kiểm soát chảy máu và bảo tồn tối đa các cấu trúc lành.

Bên cạnh việc loại bỏ khối u, các bác sĩ còn phải tính toán phương án tạo hình vùng cổ sau phẫu thuật. Với khối u lớn tồn tại nhiều năm, việc lựa chọn đường rạch, phạm vi bóc tách và lượng da cần bảo tồn có ý nghĩa quan trọng, nhằm bảo đảm vừa lấy bỏ được khối u, vừa có đủ tổ chức che phủ vùng phẫu thuật.

Việc sắp xếp vạt da cũng cần được tính toán kỹ để đóng kín vết mổ, bảo đảm tưới máu và hướng đến kết quả thẩm mỹ phù hợp.

Trong nhiều giờ phẫu thuật, ê kíp đã kiên trì bóc tách từng phần khối u khỏi các cấu trúc quan trọng, đồng thời bảo tồn tối đa mạch máu và dây thần kinh vùng cổ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Khối u mỡ lớn được lấy bỏ, vùng cổ được tạo hình lại, vạt da che phủ tốt và có tình trạng tưới máu ổn định. Sau quá trình theo dõi, chăm sóc hậu phẫu, anh H. đủ điều kiện xuất viện.

Lấy khối u khổng lồ ở cổ, làm sao bảo tồn mạch máu và dây thần kinh? - Ảnh 2.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau phẫu thuật - Ảnh: BVCC

Sau hơn 10 năm mang khối u, người bệnh đã trút bỏ được gánh nặng ảnh hưởng đến ngoại hình và sinh hoạt. Vùng cổ được tạo hình lại, mở ra cơ hội để anh trở lại cuộc sống thoải mái, tự tin hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện khối bất thường ở vùng cổ, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định bản chất khối u và có hướng xử trí phù hợp. Không nên tự ý điều trị hoặc trì hoãn việc kiểm tra khi khối u có dấu hiệu lớn dần, gây đau, khó chịu hay ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Người đàn ông ‘trút bỏ’ được khối u mỡ khổng lồ ở cổ suốt hơn 10 năm - Ảnh 2.Nam giới bụng to như bà bầu, đi khám phát hiện u nặng 12kg

Một người đàn ông 64 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long đến khám tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ do đau bụng, vòng bụng to bất thường gây khó khăn cho sinh hoạt và đi lại. Bác sĩ khám phát hiện u kích thước lên đến 40cm.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: u mỡ phẫu thuật Khối u Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

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