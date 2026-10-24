Nam giới bụng to như bà bầu, đi khám phát hiện u nặng 12kg

Hình ảnh u to trong ổ bụng nam bệnh nhân, gây chèn ép các cơ quan xung quanh - Ảnh: BVCC

Theo lời kể của ông T. (ngụ tỉnh Vĩnh Long), ông nhận thấy vòng bụng to dần trong khoảng thời gian một năm gần đây. Tuy nhiên cứ nghĩ do ăn uống, tăng cân bình thường, thấy sức khỏe không biểu hiện gì nên không đến bệnh viên thăm khám.

Phẫu thuật bóc khối u nặng đến 12kg

Tuy nhiên gần đây ông thường bị đau vùng bụng, đồng thời việc sinh hoạt đi lại khó khăn hơn do bụng to bất thường nên đi khám. Thăm khám tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, các bác sĩ nhận định người bệnh có khối u bụng lớn nên chỉ định nhập viện để kiểm tra.

Sau thăm khám, bác sĩ ghi nhận vùng bụng có khối u chắc và chiếm gần như toàn bộ ổ bụng, giới hạn khó xác định. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy các tổn thương u trải dài từ dưới gan đến vùng hạ vị, kích thước rất lớn, gây chèn ép các cơ quan trong ổ bụng.

Người bệnh được chẩn đoán xác định là u sau phúc mạc, theo dõi u mỡ chưa loại trừ sarcom mỡ (một loại ung thư nguồn gốc từ tế bào mỡ). Bác sĩ chỉ định phẫu thuật để bóc tách khối u và có hướng điều trị tiếp theo.

Bác sĩ Lê Minh Hằng - khoa ngoại 1, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ - chia sẻ: "Trường hợp phẫu thuật khối u khổng lồ trong ổ bụng đặt ra nhiều yêu cầu chuyên môn trong gây mê hồi sức và phẫu thuật. Vì khối u ổ bụng lớn có thể sẽ chèn ép các cơ quan và cấu trúc lân cận, làm thay đổi cơ học ổ bụng và tuần hoàn".

Các bác sĩ điều trị đã đặt ra nhiều giả thiết: Do khối u to, đẩy cơ hoành lên cao, giảm độ giãn nở phổi, làm tăng áp lực đường thở và nguy cơ xẹp phổi. Khối u chèn ép các cơ quang trong ổ bụng gây thiếu máu nuôi, chèn ép mạch máu lớn ảnh hưởng huyết động có thể rõ hơn khi thay đổi tư thế hoặc gây mê… để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc phẫu thuật.

Tiến hành phẫu thuật, ê kíp đã bóc tách các khối u có kích thước lớn, nằm sâu trong bụng, quá trình bóc tách đòi hỏi phẫu thuật viên hết sức thận trọng để bảo toàn các cơ quan xung quanh.

Đồng thời kiểm soát chảy máu và bảo đảm an toàn cho người bệnh, các khối u được lấy ra có kích thước 5-40cm, tổng trọng lượng lên đến 12kg. Sau phẫu thuật, các khối u sẽ được xét nghiệm để xác định hướng theo dõi và điều trị tiếp theo.

"Trường hợp này, nếu để khối u tiếp tục phát triển mà không được can thiệp điều trị, khối u phát triển to hơn có thể làm tình trạng chèn ép nặng hơn, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan khác xung quanh.

Điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe cũng như sinh hoạt của người bệnh. Giai đoạn này, việc phẫu thuật cũng có thể sẽ khó khăn hơn…" bác sĩ Lê Minh Hằng chia sẻ thêm.

Đừng chủ quan khi bụng to dần không rõ nguyên nhân

Theo các bác sĩ, hình ảnh vùng bụng to được ví như "mang bầu" ở nam giới ngày nay không hiếm, nhiều người thường có suy nghĩ đây là "bụng bia" do nam giới thường uống bia nhiều làm tăng kích thước vùng bụng, hoặc nghĩ do cơ thể mập lên… Nhưng khi thấy bụng to lên bất thường, người dân cần hết sức lưu ý vì có nhiều nguyên nhân.

Bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan khi thấy bụng to lên bất thường không rõ nguyên nhân - Ảnh: BVCC

Trường hợp một số khối u khi nằm sâu trong ổ bụng có thể phát triển đến kích thước lớn mới gây ra một số triệu chứng rõ ràng. Như khi khối u phát triển lớn sẽ gây chèn ép các cấu trúc xung quanh, tổn thương này có thể gây đau và những biểu hiện bất thường khác.

Vì vậy bác sĩ khuyến cáo người dân cần hết sức chú ý những thay đổi của cơ thể, các trường hợp khi thấy bụng lớn dần không rõ nguyên nhân, đôi khi đau bụng kéo dài hoặc sờ thấy khối bất thường… cần chủ động đi thăm khám và kiểm tra ngay tại cơ sở y tế, để được tư vấn điều trị kịp thời. Không nên mặc định bụng to chỉ do tăng cân, tích tụ mỡ hay đầy hơi.