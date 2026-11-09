Nghi phạm xả súng ở Ba Lan tử vong, cảnh sát phát hiện thêm 3 thi thể

Quảng trường chính ở thành phố Krakow sau vụ xả súng - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP ngày 9-11, cảnh sát Ba Lan thông báo nghi phạm Michal O. (24 tuổi), người gây ra vụ xả súng tại thành phố Krakow hôm 7-11, đã tử vong tại bệnh viện sau khi bị cảnh sát bắn trọng thương.

Trước đó, người này trong tình trạng nguy kịch và đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.

Vụ tấn công khiến 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương, trở thành vụ xả súng gây chết người nghiêm trọng nhất tại Ba Lan kể từ năm 1989.

Điều tra theo hướng khủng bố

Theo cảnh sát, nghi phạm mặc trang phục kiểu quân đội và áo chống đạn, lái ô tô vào quảng trường chính ở Krakow rồi bất ngờ nổ súng vào đám đông. Ngay cả khi bị cảnh sát bắn trúng, người này vẫn tiếp tục nổ súng trước khi bị khống chế.

Trong số 6 người thiệt mạng có 4 công dân Ba Lan, một người Anh và một người Áo. Hai cảnh sát trực tiếp khống chế tay súng cũng bị thương, nhưng hiện đều đã tỉnh lại sau khi được điều trị tại bệnh viện.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện thi thể cha mẹ và em gái 21 tuổi của nghi phạm tại nhà riêng ở thị trấn Ostrowiec Swietokrzyski, cách Krakow khoảng 150 km về phía đông bắc.

Cả ba đều có vết thương nghi do đạn bắn. Giới công tố nhận định nhiều khả năng nghi phạm đã sát hại ba người thân trước khi thực hiện vụ xả súng ở Krakow.

Nếu được xác nhận, tổng số nạn nhân thiệt mạng trong hai vụ việc sẽ lên tới 9 người.

Cảnh sát cũng thu giữ tổng cộng 11 khẩu súng tại hiện trường vụ tấn công và nhà riêng nghi phạm, cùng một lượng lớn đạn dược. Theo nhà chức trách, nghi phạm có sở hữu súng và từng tham gia một câu lạc bộ bắn súng.

Hiện các công tố viên đã mở cuộc điều tra về hành vi giết người và âm mưu giết người, đồng thời xem xét vụ tấn công theo hướng một hành vi khủng bố.

Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski trước đó nhận định nghi phạm có những quan điểm cực đoan và bị cuốn hút bởi các hệ tư tưởng cực hữu.

Ngày 9-11, người phát ngôn Bộ Nội vụ Karolina Galecka cho biết nhóm chuyên gia đang phân tích các phù hiệu và biểu tượng trên trang phục nghi phạm mặc khi thực hiện hành vi xả súng nhằm làm rõ ý nghĩa của chúng.

Một phụ nữ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng gần quảng trường chính ở thành phố Krakow ngày 8-11 - Ảnh: AP

Ba Lan chấn động sau vụ xả súng

Vụ tấn công gây chấn động Ba Lan, quốc gia có khoảng 37 triệu dân và lâu nay được xem là tương đối an toàn so với nhiều nước Tây Âu.

Theo AP, các vụ xả súng hàng loạt rất hiếm xảy ra tại nước này, nơi có khoảng 411.000 người được cấp giấy phép sở hữu súng.

Chính phủ Ba Lan đã tổ chức hai ngày quốc tang từ 8-11.

Thảm kịch cũng xảy ra giữa lúc chính trường Ba Lan chia rẽ sâu sắc vì những tranh cãi liên quan đến việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Hiến pháp.

Căng thẳng có nguy cơ gia tăng trước cuộc tuần hành nhân Ngày Độc lập 11-11, dự kiến thu hút đông đảo người ủng hộ cánh hữu, trong đó có cả các nhóm cực đoan.

Thủ tướng Donald Tusk khẳng định chính phủ không có kế hoạch cấm cuộc tuần hành, song kêu gọi người tham gia kiềm chế hành vi bạo lực.