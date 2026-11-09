Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Ba Lan kêu gọi người dân hiến máu cứu người hùng cảnh sát

tác giả
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Tổng cục Cảnh sát Ba Lan kêu gọi người dân cả nước hiến máu nhóm AB Rh+ dành cho ông Jakub Kulik, cảnh sát đã đối đầu trực tiếp với tên khủng bố xả súng ngày 7-11.

Ba Lan kêu gọi người dân hiến máu cứu người hùng cảnh sát - Ảnh 1.

Cảnh sát Ba Lan canh phòng khu vực hiện trường vụ xả súng - Ảnh: AFP

Sáng 8-11 (giờ địa phương), Tổng cục Cảnh sát Ba Lan đăng lời kêu gọi trên mạng xã hội X, đề nghị người dân hiến máu nhóm AB Rh+ cho ông Jakub Kulik - cảnh sát đã trực tiếp đọ súng và khống chế nghi phạm vụ xả súng tại quảng trường chính TP Krakow (tỉnh Malopolska).

Tìm máu cho người hùng Krakow

"Ông Kulik bị thương nặng và cần từng giọt máu", Tổng cục Cảnh sát Ba Lan kêu gọi.

Người dân có thể hiến máu tại bất kỳ trung tâm hiến máu nào trên toàn quốc. Khi đăng ký, người hiến cần ghi rõ máu dành cho ông Jakub Kulik.

Lời kêu gọi đã nhanh chóng được Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz và Bộ trưởng Tư pháp Waldemar Zurek chia sẻ lại. Ông Zurek cho biết ông Kulik có một bên phổi không còn hoạt động.

Lữ đoàn dù số 6, đơn vị ông Kulik phục vụ trước khi gia nhập ngành cảnh sát, cũng ra lời kêu gọi tương tự. Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan, tướng Wieslaw Kukula, cũng chỉ đạo các chỉ huy đơn vị phối hợp với trung tâm hiến máu để huy động binh sĩ hiến máu cho các cảnh sát và nạn nhân.

Tỉnh trưởng Malopolska Krzysztof Kleczar cho biết ông Kulik đã mất rất nhiều máu. Theo ông Kleczar, các bệnh viện không thiếu máu cho công tác cấp cứu, nhưng AB Rh+ là nhóm máu đang cần nhất. Trung tâm hiến máu khu vực Krakow cùng 6 điểm hiến máu khác trong tỉnh mở cửa phục vụ người dân từ sáng 8-11.

Ông Kulik và đồng nghiệp Artur Moranski đều trúng đạn khi đấu súng ở cự ly gần với nghi phạm và cần phẫu thuật. Theo kênh Polsat News, ông Kulik trúng 3 phát đạn.

Chiều 8-11 (giờ địa phương), ông Tomasz Waszczuk - người phát ngôn Viện Công tố khu vực Krakow - xác nhận với Polsat News rằng hai cảnh sát đã được đánh thức khỏi trạng thái hôn mê nhân tạo. Cả hai vẫn bị thương nặng nhưng tình trạng đã ổn định.

"Họ có lẽ đã cứu rất nhiều sinh mạng, bất chấp nguy hiểm cho chính mình", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên X.

Mở điều tra vụ tấn công khủng bố

Ba Lan kêu gọi người dân hiến máu cứu người hùng cảnh sát - Ảnh 2.

Bàn thờ tưởng niệm những nạn nhân của cuộc tấn công xả súng tại thành phố Krakow - Ảnh: AFP

Cùng lúc, Viện Công tố quốc gia Ba Lan xác định vụ tấn công là tội phạm khủng bố và mở điều tra.

Nghi phạm là Michal O., 24 tuổi, không có tiền án, có giấy phép sở hữu súng và là thành viên một câu lạc bộ bắn súng. Theo Hãng tin Reuters, người này đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Ông Daniel Prokopowicz - người phát ngôn Viện Công tố - cho biết ba thi thể được tìm thấy tại nhà nghi phạm ở thị trấn Ostrowiec Swietokrzyski đều có vết đạn bắn. Cảnh sát đã thu giữ tại đây 7 khẩu súng cùng một lượng lớn đạn dược.

Ông Prokopowicz nhận định "rất có khả năng" các vụ giết người ở Ostrowiec Swietokrzyski và Krakow do cùng một người thực hiện, đồng thời cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh.

Trong số 6 người thiệt mạng có 1 công dân Anh và 1 công dân Áo. Năm người nước ngoài bị thương mang quốc tịch Áo, Đức, Bồ Đào Nha, Nga và Anh. Đến chiều 8-11, 2 người bị thương đã xuất viện, 14 người còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện ở Krakow.

Ba Lan để quốc tang hai ngày

Ngày 8-11, Ba Lan bắt đầu hai ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố.

Trong thời gian quốc tang, quốc kỳ tại các cơ quan nhà nước được treo rủ và buộc dải băng đen. Các sự kiện giải trí, hòa nhạc và thi đấu thể thao trên toàn quốc bị hủy.

Riêng TP Krakow để tang đến ngày 11-11 theo quyết định của Thị trưởng Lukasz Gibala. Cờ tại tòa thị chính Krakow được treo rủ.

Theo Hãng thông tấn PAP, tiếng kèn báo giờ truyền thống từ tháp nhà thờ Đức Mẹ trên quảng trường chính Krakow đã ngừng trong 12 giờ để tưởng niệm các nạn nhân. Đây là lần đầu tiên tiếng kèn này ngừng vang kể từ năm 1939.

Ba Lan kêu gọi người dân hiến máu cứu người hùng cảnh sát - Ảnh 3.Tổng thống Ba Lan hủy công du vì chánh án bị đình chỉ

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki vội trở về nước giữa lúc cảnh sát phong tỏa Tòa án Hiến pháp, nơi hàng trăm người biểu tình phản đối quyết định đình chỉ chánh án.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGỌC ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Khủng bố hiến máu Ba Lan

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất