Ba Lan kêu gọi người dân hiến máu cứu người hùng cảnh sát

Cảnh sát Ba Lan canh phòng khu vực hiện trường vụ xả súng - Ảnh: AFP

Sáng 8-11 (giờ địa phương), Tổng cục Cảnh sát Ba Lan đăng lời kêu gọi trên mạng xã hội X, đề nghị người dân hiến máu nhóm AB Rh+ cho ông Jakub Kulik - cảnh sát đã trực tiếp đọ súng và khống chế nghi phạm vụ xả súng tại quảng trường chính TP Krakow (tỉnh Malopolska).

Tìm máu cho người hùng Krakow

"Ông Kulik bị thương nặng và cần từng giọt máu", Tổng cục Cảnh sát Ba Lan kêu gọi.

Người dân có thể hiến máu tại bất kỳ trung tâm hiến máu nào trên toàn quốc. Khi đăng ký, người hiến cần ghi rõ máu dành cho ông Jakub Kulik.

Lời kêu gọi đã nhanh chóng được Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz và Bộ trưởng Tư pháp Waldemar Zurek chia sẻ lại. Ông Zurek cho biết ông Kulik có một bên phổi không còn hoạt động.

Lữ đoàn dù số 6, đơn vị ông Kulik phục vụ trước khi gia nhập ngành cảnh sát, cũng ra lời kêu gọi tương tự. Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan, tướng Wieslaw Kukula, cũng chỉ đạo các chỉ huy đơn vị phối hợp với trung tâm hiến máu để huy động binh sĩ hiến máu cho các cảnh sát và nạn nhân.

Tỉnh trưởng Malopolska Krzysztof Kleczar cho biết ông Kulik đã mất rất nhiều máu. Theo ông Kleczar, các bệnh viện không thiếu máu cho công tác cấp cứu, nhưng AB Rh+ là nhóm máu đang cần nhất. Trung tâm hiến máu khu vực Krakow cùng 6 điểm hiến máu khác trong tỉnh mở cửa phục vụ người dân từ sáng 8-11.

Ông Kulik và đồng nghiệp Artur Moranski đều trúng đạn khi đấu súng ở cự ly gần với nghi phạm và cần phẫu thuật. Theo kênh Polsat News, ông Kulik trúng 3 phát đạn.

Chiều 8-11 (giờ địa phương), ông Tomasz Waszczuk - người phát ngôn Viện Công tố khu vực Krakow - xác nhận với Polsat News rằng hai cảnh sát đã được đánh thức khỏi trạng thái hôn mê nhân tạo. Cả hai vẫn bị thương nặng nhưng tình trạng đã ổn định.

"Họ có lẽ đã cứu rất nhiều sinh mạng, bất chấp nguy hiểm cho chính mình", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên X.

Mở điều tra vụ tấn công khủng bố

Bàn thờ tưởng niệm những nạn nhân của cuộc tấn công xả súng tại thành phố Krakow - Ảnh: AFP

Cùng lúc, Viện Công tố quốc gia Ba Lan xác định vụ tấn công là tội phạm khủng bố và mở điều tra.

Nghi phạm là Michal O., 24 tuổi, không có tiền án, có giấy phép sở hữu súng và là thành viên một câu lạc bộ bắn súng. Theo Hãng tin Reuters, người này đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Ông Daniel Prokopowicz - người phát ngôn Viện Công tố - cho biết ba thi thể được tìm thấy tại nhà nghi phạm ở thị trấn Ostrowiec Swietokrzyski đều có vết đạn bắn. Cảnh sát đã thu giữ tại đây 7 khẩu súng cùng một lượng lớn đạn dược.

Ông Prokopowicz nhận định "rất có khả năng" các vụ giết người ở Ostrowiec Swietokrzyski và Krakow do cùng một người thực hiện, đồng thời cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh.

Trong số 6 người thiệt mạng có 1 công dân Anh và 1 công dân Áo. Năm người nước ngoài bị thương mang quốc tịch Áo, Đức, Bồ Đào Nha, Nga và Anh. Đến chiều 8-11, 2 người bị thương đã xuất viện, 14 người còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện ở Krakow.

Ba Lan để quốc tang hai ngày Ngày 8-11, Ba Lan bắt đầu hai ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố. Trong thời gian quốc tang, quốc kỳ tại các cơ quan nhà nước được treo rủ và buộc dải băng đen. Các sự kiện giải trí, hòa nhạc và thi đấu thể thao trên toàn quốc bị hủy. Riêng TP Krakow để tang đến ngày 11-11 theo quyết định của Thị trưởng Lukasz Gibala. Cờ tại tòa thị chính Krakow được treo rủ. Theo Hãng thông tấn PAP, tiếng kèn báo giờ truyền thống từ tháp nhà thờ Đức Mẹ trên quảng trường chính Krakow đã ngừng trong 12 giờ để tưởng niệm các nạn nhân. Đây là lần đầu tiên tiếng kèn này ngừng vang kể từ năm 1939.